Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 9: Runo joulun kommelluksista

Muori

Kun

tekee keittoa, kun pukki vetää päälleen peittoa.Tontut tekee töitä, kun pukki vetää sikeitä öitä.Kun pukilla on täitä, niin tontut pesevät toistensa päitä.Kun muori tanssii, niin pukki ostaa uutta simpanssii.Kun muori ruokaa tekee, niin pukki korjaa rekee.Kun on yö, niin pukki syö.tontut tekivät lahjakellarin, niin pukki ajo pihaa hienon Ferrarin.Kun muori polttopuita sahaa, niin pukki sanoo, et ruoka on pahaa.Muori tekee torttuja, mut silti niist tulee iha korppuja.Kun tontut ajavat partaa, niin pukki etsii omaa harjaa.Kun muori toi kotiin räppärin, niin pukki oli jo ostanut parhaan peliläppärin.Täs oli pari riimiä, mä en tarvinnut mitää tiimiä.