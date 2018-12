Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 8: Vahingot saavat riittää!

Olipa kerran

Kun jokainen

Puhelin

Mäkisten perhe: Isä Heikki ja Äiti Marja sekä kolme lasta. Vanhin lapsista oli Henri, keskellä oli Miina. Tietysti myös pienin eli Sissi.Mäkisten perheellä oli kuitenkin outo joulu. Nimittäin he olivat syömässä aamiaista ihan normaalisti, kunnes isä keskeytti kaiken.– Minä luin tästä lehdestä että täällä on sellainen joulutapahtuma. Sopii myös lapsille.– Jee, Miina kiljaisi. Mutta Henri ei ollut iloinen. Kuitenkaan Sissi ei kuunnellut sisariaan, koska oli saanut Äidiltä uuden pinnin.Miina sanoi, voidaanko mennä. Isä sanoi: kaipa me voimme.– Jee, Miina huusi. – Voi ei, Henri ulvahti. Sissi taputti käsiään samalla kun imi tuttiaan.Äiti sanoi: se on tänään. Kello on kuusi ja se alkaa seitsemältä. No niin, menkääs laittamaan kauniit vaatteet, Äiti sanoi.– Kyllä, äiti, lapset sanoivat ja menivät yläkertaan paitsi Sissi, joka ei osannut kävellä.oli laittanut kauniit vaatteet, oli aika lähteä. Kun he olivat siellä, sattui outo juttu. Sissi oli kadonnut! Äiti hätääntyi. – Voi ei mitä me nyt teemme, Äiti huolehti.Mutta Sissi olikin vain eläinalueella katsomassa poroja. Huh, kaikkien mielet helpottuivat. Sitten he menivät syömään. Mutta sekään ei onnistunut, koska isän ja Henrin ruuat oli loppuun myyty. Joten kukaan heistä ei halunnut syödä.Sitten he kaikki menivät katsomaan joulupukkia. Lapset saivat esittää joulutoiveensa. Mutta kun muut lapset halusivat esittää toiveensa, joulupukki oli kadonnut! Joulupukki oli lähtenyt kotiin ja eksynyt, joten lapset päättivät lähteä etsimään häntä.Mutta vanhemmat eivät olleet samaa mieltä, kun he halusivat mennä katsomaan jouluvaloja. Voi hitsi, lapset sanoivat ja menivät Äidin ja Isän kanssa katselemaan valoja. Kunnes tuli hälytys: kaupasta oli kadonnut lyhty. Lapset halusivat auttaa sen löytämisessä. Siihen vanhemmat suostuivat mutta sanoivat: me ja Sissi olemme katsomassa jouluvaloja. Soittakaa jos tulee jotain mistä haluatte kertoa. Hei sitten!– Selvä äiti, noniin hei hei.soi.– Marja Mäkinen puhelimessa.– Äiti, meillä on asiaa.– No mitä?– Auttajat on jo valittu ja me emme päässeet.– Selvä, tulkaa tuon ison patsaan luo. Me olemme jo siellä.– Okei mekin tullaan. Hyvä hei hei joo moikka.Kun he olivat taas yhdessä, sattui taas jotain. Miinan kengännauhat olivat auki ja isä melkein kompastui.– Voi anteeksi isä!– Ei se mitään, vahinkoja sattuu. Mutta vahingot saa riittää, me lähdemme.– EI! lapset huusivat yhteen ääneen – jopa Sissi yritti myös.– Kuulitte kyllä, me lähdemme.– Anteeksi mutta meillä on ollut niin kivaa.– Tiedän, mutta vahingot saa riittää. Me emme halua olla se perhe, joka aiheuttaa ongelmia. Eihän?– Ei niin joten kai me voidaan mennä kotiin, Miina sanoi.– Tuo on hyvä asenne.Ja niin he lähtivät kotiin.