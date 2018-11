Perhe

Kahden lapsen äiti Maarit romahtaa paineen alla aina ennen joulua – tajusi viimein syyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvio alkoi kehittyä jo edellisessä sukupolvessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaihtoehdot ovat aina ne samat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ruoka/tajuttoman-tyylikas-joulutorttu-klassikkoherkku-taitellaan-nyt-lumihiutaleen-muotoon

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/tonttuovi-onkin-tana-vuonna-lyhty-janina-34-tuunasi-vanhan-tonttuoven-80

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/jouluttajista-miehia-vain-3-prosenttia-mikko-46-askartelee

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/kolmen-lapsen-isa-sebastian-saa-kiksit-metatyon-tekemisesta-nautin-siita