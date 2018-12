Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 2: Tuomo-tontun lottovoitto

Olipa kerran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parin päivän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nipin napin





joulumaa. Siellä asui koko tonttukansa sekä joulupukki. Siellä asui viisitoista tonttua. Roosa, Taavi, Eero, Liisa, Leo, Leija, Tuomas, Tuomo, Joosef, Lahja, Minna, Luukas, Santtu, Roope ja Tanja.Sitten eräänä päivänä Tuomo oli kuuntelemassa radiosta lottonumeroita, kun hänellä oli jo kolme oikein ja kaksi numeroa puuttui. Tuomo hikoili suunnattomasti ja puristi käsissään lottopaperia.– Ja viimeiset numerot ovat neljä ja kuusi! radiokuuluttaja kuulutti.– Ei voi olla totta! Minä voitin pääpalkinnossa suunnattomasti rahaa! Tuomo sanoo uskomatta korviaan.– Nyt on pidettävä suuret herkkujuhlat! Tuomo sanoo päättäväisenä sekä superinnoissaan.Tuomo meni hakemaan rahat, ja sen jälkeen karkkikauppaan. Tuomo valikoi karkkiosastolta vihreitä, sinisiä, keltaisia ja punaisia hyytelökarkkeja ja vihreitä, valkoisia ja punaisia tikkareita ja kaupan päälle hän osti viisitoista tonttu-herkun suklaalevyä.Tuomon suurissa lottovoittojuhlissa kaikille alkoi tulla väsy ja he kahmivat niin paljon karkkeja, kun vain voivat.päästä kaupunki oli täynnä pallomaisia tonttuja. He eivät jaksaneet tulla töihin joulupukin lelupajaan. Kun he olivat töissä, he vain lekottelivat, nostivat jalat ylös ja eivät tehneet töitä.Joulupukki oli huolissaan, koska oli alle viikko jouluun. Eräänä päivänä Taavi ja Liisa menivät metsään poimimaan marjoja. Liisa huomasi musta-kulta-valkoisia marjoja.– Otetaan näitä! Liisa sanoo.– Kyllä vain! Taavi sanoo. He poimivat marjoja korit täyteen ja matkalla kotiin he napostelivat marjoja.– Tulipa virkeä olo! Taavi sanoo.– Sama täällä! Liisa sanoo.– Näitä voisi myydä niin muut piristyvät, koska Joulupukilla on nyt lahjapula! Taavi ehdottaa.– Se on mainio idea! Liisa sanoo. Sitten he pystyttivät torin ja alkoivat myydä marjoja. Monet ostivat marjoja, itse asiassa kaikki, jopa joulupukki. Kaikki piristyivät. He lähtivät heti paikalla töihin.– Nyt olemme hiki hatussa ja pian valmiita, joten jaksaa jaksaa! Eero sanoo.– Kyllä! Leo ja Leija sanovat.he ehtivät valmistella reen valmiiksi. Joulupukki nousee rekeen ja lähtee tärkeään jokavuotiseen tehtäväänsä.– Hei hei joulupukki ja onnea joulumatkaasi! tontut sanovat yhteen ääneen.– Niin, se oli seikkailujen joulu, Minna sanoo.– Niin, muut vastaavat.– Tämän joulun muistan koko elämäni, Taavi ajattelee.Ja niin se taisi olla.