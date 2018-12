Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 3: Pukin paja paljastui

Oli joulu,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Timppa





ja Pikku-Timppa oli menossa tekemään lumienkeleitä. Hän puki päälleen ja meni ulos. Yhtäkkiä hänen päällensä tippui suuri läjä lunta katolta. Hän oli menossa sisälle, mutta hän huomasi lumessa pienen punaisen lakin. Hän meni tutkimaan sitä.Se oli tonttu! Tonttu lähti kipittämään kovaa tahtia Pukin pajalle. Timppa lähti juoksemaan tontun perään. Kun Timppa oli juossut jonkun matkaa, hän liukastui liukkaalla jäällä. Hän nousi pystyyn, mutta hän oli kadottanut tontun.Tonttu juoksi Joulupukin luo.– Lapsi näki minut! tonttu ilmoitti puuskuttaen.Pukki ei edes huomannut pientä tonttua, koska hän oli niin kiireinen.aikaan Pikku-Timppa lähti etsimään tonttua pyörällä. Hetken ajamisen jälkeen Timppa huomasi mäen, jota ei ollut nähnyt aiemmin. Hän pysäytti pyörän ja meni katsomaan. Mäen päältä hän näki jotain uskomatonta – siellä oli joulupukin paja. Hän tunnisti yhden hahmon, se oli sama tonttu jonka hän oli nähnyt aiemmin. Timppa lähti tutkimaan pajaa.Pikku-Timppa lähti hiippailemaan lahjojenpaketointihuoneeseen. Hän näki suuria lahjapinoja, eikä voi vastustaa kiusausta avata lahjoja. Hän alkoi avata paketteja ja niistä paljastui esim. radio-ohjattava lentokone, pehmoleluja ja Timpan toivoma autorata.Timppa oli innoissaan. Hän meinasi paljastua, koska oli hieman liikaakin innoissaan. Vartijatontut kuulivat jotain ääntä, ja menivät katsomaan mitä siellä oli. He huomasivat avatut lahjat, mutta eivät nähneet Timppaa. Vartijatontut menivät kertomaan Joulupukille, että lahjoja oli auottu.– Yksi tontuista oli paljastunut, ja lahjoja on auottu. Olisikohan tontun näkijä voinut seurata tänne, mietti Pukki. Pukki käski Vartijatonttuja etsimään koko pajan.näkee joulupukin reen ulkona ja menee katsomaan sitä. Hän meni reen sisälle ja alkoi tutkia sitä. Hän paineli erilaisia nappeja ja katsoi onko takakontissa lahjoja. Timppa menee ohjaamoon ja painelee näppäimiä. Hän käynnistää vahingossa reen nappulasta ja reki lähtee kulkemaan 1000km/h ja reen edessä oli suuri metsä ja reki osuu suoraan puuhun.Onneksi Timpalle ei käynyt kuinkaan, mutta Timppa tiesi että nyt hän on vaikeuksissa.Timppa alkaa panikoimaan. Joulupukki katsoi juuri silloin ikkunasta ja näki kun reki osui suoraan puuhun. Joulupukki tietää nyt, että poika on seurannut tonttua. Pukki menee paikalle katsomaan ja näkee Timpan.– Oletkos sinä seurannut erästä tonttuani tänne? kysyy Pukki Timpalta.– Kyllä olen, sopersi Timppa. Pukki pyytää Timppaa käymään sisälle. Pukki lupaa Timpalle:– Saat tulla käymään täällä pajalla ja saat enemmän lahjoja jouluna, koska olet ensimmäinen ihminen joka löysi pajani. Mutta sillä ehdolla, että et kerro kenellekään.Timppa on innoissaan. Hän kysyy voisiko Pukki viedä hänet kotiin. Pukki vie Timpan kotiin.