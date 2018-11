Perhe

Pikkutyttö ymmärsi isän harrastuksen pahasti väärin – ”narautti” isän touhut kassajonossa kuuluvalla äänellä

On jälleen aika rentoutua lasten hauskojen sutkautusten äärellä.

pojanpoikani seurasi innokkaasti, kun rakensin heille autotallia. Siihen kuului myös valopisteiden laittoa. Eräänä iltana poika oli ulkoilemassa vanhempiensa kanssa. Oli kirkas kuutamo. Isä sanoi pojalleen: ’Katsopa taivaalle kuinka kirkas kuu on.’ ’Joo, pappa on laittanut’, vastasi poika.”Nopelivanhan kansan kädentaitojen harrastusryhmään, jossa rakentelemme ja kokeilemme kaikenlaista kukin kiinnostuksensa mukaan: pärekatontekoa, jouluhimmelin rakentamista, kehräystä, tervamiilun polttoa, tuulastusta, rosvopaistihautaa, oikeaoppista sahdin tekoa, jopa pontikantislauskokoonpanoa (vaikka emme tietenkään oikeata pontikkaa tislanneetkaan). Siitä oli mainittu kotona, kun keskusteltiin, mitä lauantaina tehdään: oli Sallin, 6, kerho, minun piti tehdä ostoksia, isoveljellä oli futismatsi, johon tarvitsi kyydin ym. Perjantai-iltana kaupan kassajonossa Salli yhtäkkiä kysäisi kuuluvalla äänellä: ’Meneekö isi huomenna taas sinne pontikankeittokerhoon?’”taito sekin6-vuotiaalle pojalleni Rubikin kuution ja sekoitettuani sen kerroin hänen saavan 200 euroa, jos onnistuu ratkaisemaan sen. Hetken pyöriteltyään hän tuskastui ja päätään koputtaen sanoi, ettei nyt onnistu, koska ei pysty ajattelemaan kuin sitä 200 euroa.”Hassupoika5-vuotias poika oli hetkeä aiemmin nähnyt hääkuvamme ja sanoi mummolle: ’Miksi minä en ole koskaan nähnyt sinua noin kauniina?’ Poika osaa arvostaa naiskauneutta nuoresta iästään huolimatta.”jupoli vajaa kymmenkunta vuotta sitten viemässä kahta poikaamme autolla päiväkotiin. Menomatkalla joutuivat pysähtymään liikennevaloihin. Välittömästi auton pysähdyttyä tien sivulta juoksi orava auton edestä ylittäen tien. Takapenkiltä toinen pojista sanoi: ’Olipa hyvä, että sille paloi vihreä.’”Liikennevalopoika oli 4-vuotias, kun olimme kesämökillä ja hän löysi parvelta vanhan, parimetrisen pehmokäärmeen. ’Tää on krapulakäärme!’ hän huudahti. Ja niin se on ollut käärmeen nimi siitä lähtien.”Äitipuolityttäremme totesi kaljulle isilleen, että kyllä sulla isi pitäisi olla pimppi, koska silloin sulla kasvaisi tukka!”Muksut <3”Tyttäreni alkoi juosta juuri 3 vuotta täytettyään olohuoneen pöytää ympäri. Hän lisäsi ja lisäsi vauhtia ja kysyin, mitä hän oikein tekee. Vastaukseksi sain, että ’yritän ottaa itsensä kiinni’.”Heppahullu