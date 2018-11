Perhe

Pikkulasten äidit jakavat parhaat vinkkinsä: Näillä on saatu pidemmät unet ja omaa aikaa

Nukke peiton alle äitiä esittämään

Tuttu konsti vuosikymmenten takaa





Tyhjä sormikas korvasi sormen

Lapsi viereen nukkumaan





Vinkit saavat kiitosta – osa kuitenkin tyrmää puijaamisen

Kerroimme aiemmin australialaisesta äidistä, joka keksi oivan niksin helpottamaan vauva-arkeaan.Ratkaisuna toimi ilmaa täyteen puhallettu siivoushanska, jonka äiti asetti nukkuvan vauvansa vatsan päälle.Äidin läheisyyteen tottunut pienokainen ei huomannut siivoushanskan korvanneen äidin hellän otteen, vaan nukkui tyytyväisesti – uskoen äidin yhä pitävän hänestä kiinni. Samaan aikaan äiti puolestaan nautti tyytyväisenä omasta ajasta ja kahvikupposesta.Kikka herätti ympäri maailmaa sosiaalisessa mediassa ihastusta, ja myös Ilta-Sanomien lukijat innostuivat äidin esimerkin kautta jakamaan omia, vauva-arjessa toimiviksi todettuja kikkojaan. Kokosimme yhteen sekä perinteisempiä niksejä että hieman omaperäisempiä sellaisia.-75 pumppasin ison joulupukin täyteen ilmaa. Laitoin sen sänkyyni ”nukkumaan” ja peiton sen päälle, että 2-vuotias poikani olisi uskonut, että olen siinä nukkumassa. Sillä keinolla vietin joulua pari tuntia pidempään. Olin opettanut lapseni siihen, että menin iltaisin nukkumaan samaan aikaan hänen kanssaan.”Mummeliinilaitoin aikoinaan tyynynkulman siihen kohtaan, josta olin tuudittanut ja sekin tepsi. Joskus laitoin tyynyn selän taakse, kun lapsi oli kyljellään, niin nukkui hyvin.”Meteniksejä on ollut esim. pehmonalle, jossa on äidin tuoksu. Se laitetaan kylkeen ja se lämmittää vieläpä kivasti. Tai posken juureen sideharsoliina, jossa on äidin tuoksu, jotta lapsi tunnistaa äidin läheisyyden.”Zardenuorimmainen oli herkkäuninen vauva. Hän nukkui paremmin, kun poskea vasten oli pehmeä harsovaippa. Monelle tuttu ja hyväksi havaittu konsti vuosikymmenten takaa.”Eppurättilapsemme opetteli kävelemään, hän halusi aina sormemme, josta sai puristaa. Vedimme nahkasormikkaan käteen ja vedimme kätemme pois. Lapsi käveli käsi ylhäällä sormikkaan kanssa pitkin asuntoa.”Niintein sen vääryyden, että annoin iltavellin tai maidon pullossa niin, että pullo nojasi tyynyyn ja lapsi sai imettyä. Nukahti siihen, mutta toki seurasin, että kaikki on ok. Ei tullut korvatulehduksia eikä mitään, vaikka tuommoisesta varoitetaan.”Äitiäitiei ollut koskaan mitään nukkumis- tai mahaongelmia lasten kanssa, koska yöt lapset nukkui vieressä. Imettämällä nukutin, imettämällä heräsi ja yötkin imetin! Sai sitten päivät tehdä rauhassa töitä vähemmällä imetyksellä ja pysyin hoikkana 30 vuotta ja lapset terveinä!Vauva oli kantopussissa selän puolella. Käänsin vain kylkeä yöllä, ja mies herkkäunisena herätti, jos olin nukkua lapsen päälle. Tyynyt lattialle, että lapsi ei putoa sängystä kovalle lattialle! Kahvia en tainnut edes juoda. Se ei olekaan terveellistä, ja kylässä yksi lapseni saikin palovamman, kun kuuma kahvi kaatui sylissä istuvan lapsen päälle.Onneksi kahvipöydässä istui myös noheva terveydenhoitoalan ammattilainen, joka sillä sekunnilla vei itkevän lapsen kylpyhuoneeseen ja huuhteli kylmällä vedellä palovammaa. Tämä muistakaa, heti kylmää palovammaan ja aloe vera -geeliä päälle, niin hyvä tulee!”Kotiäitiys on työtäekaa meni helposti, mutta kolmas saikin sitten koliikin. Rauhoittui ja nukahti vain hyppyyttäessä sylissä, heräsi aina sylistä laskettaessa. Piti saada syvään uneen ennen kuin pystyi laskemaan alas. Yöt oli yleensä vieressä, kun ei vaan voimat enää riittäneet kantaa sänkyjen väliä. Mies joutui käymään töissä, niin nukkui sohvalla arkisin. Se oli rankkaa, vieressä porhalsi vielä ne vanhemmat naperot mahtavien ideoidensa kanssa.Kahvia juotiin silloin, kun vauvalla oli se 10 minuutin rauhallinen hetki, tai kun isä tuli töistä kotiin... Lapsille tietysti piti aamupala, lounas ja välipala taikoa, silloin rintareppu apuna. Ei uskaltanut sen kanssa kuumaa juoda, jos huitaiseekin mukin päälleen. Kesti vain kuukauden, enempään ei olisi voimat ja järki riittäneet. Itsellä oli myös tukena mahtava puoliso, joka sitten vapaapäivinään antoi välillä äidinkin nukkua pitkään.En syyllistäisi yhtään äitiä, joka keksii itseä helpottavan keinon. Se pikkuvauva-arki on välillä päivä kerrallaan selviytymistä.”Lapset on erilaisiavauvaa koko aikaa sylissä pidetä. Sitterissä pidin joko pöydällä tai alustan päällä lattialla, jossa oli mielenkiintoista katseltavaa ja kosketeltavaa. Kyllä kotiaskareet sujuvat hyvin vauvan kanssa. Koko ajan tosin juttelin lapselle. Lapsen pitää antaa olla yksin, mutta lasta ei saa jättää yksin. Siinä on vissi ero. Koskee vähän jo isompaakin lasta, kun opetetaan pärjäämään hetki yksin. Mutta vain, kun lapsi niin haluaa.”Nyt jo mummise on ongelmana, että opetetaan lapsi huonoille tavoille: nukuttamiseen, yöpalveluihin yms. Vauva on pienestä pitäen opetettava nukkumaan ilman kotkotuksia, valoja ja nukutussirkusta, eikä panikoida kaikesta. Lehmän hermoista on apua, mutta siihen voi oppia, ettei maailmaa pyöritetä lapsen ympärillä, vaan elämällä perhe-elämää normaalisti.”Vähän järkeä sentään