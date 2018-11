Perhe

Sisko katkaisi välit vuosia sitten – ilkeä juoru paljasti lopulta siskon pöyristyttävän version tapahtumista

Siskon ongelmien vatvominen kyllästyttää

Yhteydenpito loppui kuin seinään





Suhde veljeen meni: ”Hääkuvatkin heitin roskiin”





Sisar ”unohtaa” velkojen maksun

Tappelua perinnöstä, katkeruutta vanhemmilta saaduista lahjoista ja kilpailua sukulaisten huomiosta.Myös aikuisilla sisaruksilla riittää riitoja. Kerroimme aiemmin sisarusten välisestä katkeruudesta, joihin ovat usein syynä jo lapsuuden aikaiset traumat.Aihe herätti tunteita myös Ilta-Sanomien lukijoissa. Kokosimme yhteen lukijoiden jakamia kokemuksia sisarussuhteista, jotka aiheuttavat harmaita hiuksia.siskoani, mutta vanhemmiten hänestä on tullut sellainen, että kun soittelemme, hän suorastaan sylkee omia asioitaan, huoliaan ja ongelmiaan minun niskaani. Aiemmin hän ei mielestäni ollut ihan näin aggressiivinen tässä asiassa. Nyt on sellainen olo, että en jaksa hänen kanssaan puhua, kun ei hän minun kuulumisiani paljon muista siinä kysyä.Itselläni on jonkun verran ongelmia lapsen kanssa ja kaipaisin itse kuuntelijaa välillä, mutta hän vain paasaa kuinka taaskaan uusi mies ei ole sellainen kuin hän olisi halunnut ja muita mielestäni ei niin akuutteja ongelmia. En jaksa soitella. Sori sisko.”En ole mikään kaatopaikkaonnellinen, kun uskalsin poistaa siskoni elämästäni. Hän on sellainen elämänkoululainen – tekee aina uuden lapsen, kun hoitovapaa alkaisi loppua. Ei ole ollut työssä 20 vuoteen. Valittaa, kun lapsia on niin paljon. Mikään ehkäisy ei kuulemma toimi, mutta ei suostu hakemaan sterilisaatiota.Katkaisin välit kyllästyttyäni siihen, että puhelumme saattoivat kestää tunnin ja sinä aikana hän valitti miehestään, josta ei ole saanut aikaiseksi erota (vuosiin) sekä laskuistaan ja rahatilanteestaan – ja vihjaisi, että rahalahjat olisivat tarpeen. Kertoili kuitenkin, mitä uutta oli ostanut (ja samaan syyssyyn, ettei olisi pitänyt, koska rahat vähissä) ja kertoi taas yhdestä sairaudestaan jne.Jos minä halusin puhua jostain, sain juuri ja juuri lauseen loppuun, kun aihe kääntyi häneen.”Minasyksynä tulee 20 vuotta täyteen, kun viisi vuotta nuorempi siskoni ei ole puhunut tai pitänyt mitään yhteyttä minuun, kolmeen lapseeni tai neljään lastenlapseeni. Kaiken järjen mukaan hän loukkaantui, kun muutin uuteen kaupunkiin aikuisopiskelemaan. Yhteydenpito loppui kuin seinään. Soitin ja laitoin tekstareita, että mikä on. Ei koskaan vastausta. Luultavasti kateellinen mukavasta elämästäni.Tosin kuulin, että hän levittelee asiasta omaa valheellista versiotaan, että olen hylännyt hänet enkä ole kutsunut häntä enää mihinkään perhejuhliin. Vaikea kutsua, kun ihminen ei vastaa puhelimeen.”Voi katkeruus!on kaksi vanhempaa sisarta ja yksi vuotta nuorempi veli. Sisaret muuttivat avioiduttuaan toisiin kaupunkeihin. Äitini varhaisen kuoleman (58-vuotiaana) jälkeen perheemme jäi käytännössä kokonaan ilman lähisuvun tukiverkkoa, kun mieheni puolellakaan ei ollut kuin kaksi alkoholisoitunutta poikamiesveljeä. Olisimme kipeästi kaivanneet edes henkistä yhteydenpitoa, kun perheeseemme syntyi vielä kehitysvammainen tytär kahden muun lapsen lisäksi.Vanhemmat sisareni ovat kyllä toistensa kanssa olleet tiiviisti yhteydessä, mutta meidän perhe on pidetty aina kaikki nämä vuodet ”käsivarren” mitan päässä, kun emme kelpaa heille. Meillä ei ole tarpeeksi rahaa, omaisuutta, hienoa asemaa tai hienoja tuttuja. Nyt yhteydenpito meihin ollut suunnilleen joulukortti kerran vuodessa. Postimerkit ja kortit maksavat. Miksi lähettäisin enää edes niitä?”Tyhjääon aina parempi, fiksumpi, rakkaampi. Aina sai kaiken mitä tahtoi. Autot Saksasta ja pelikoneet joululahjaksi. Saa yhä edelleen vaikka jo 30-vuotias onkin, lahjat tosin päättää vaimo. Ei tule kysymykseenkään, että itse mitään maksetaan. Jep, katkeruutta löytyy, osa vanhempien syytä, kun niin läpinäkyvästi suosivat veljeäni. Nykyisin en ole missään tekemisissä heidän kanssaan, hääkuvatkin heitin roskiin. Parempi näin.”Tyttöovat välit olleet täysin poikki jo vuosia. Taisi alkaa, kun aloin seurustelemaan ja halusin viettää aikaa tyttöystäväni kanssa. En ole itsekkään täydellinen, mutta olin aina katsonut veljeäni ihaillen ylöspäin ja hän kelpasi minulle vioistaan huolimatta. Toisin kuitenkin oli aina minun suuntaan. Aina piti jostain sättiä, etenkin päissään.Jossain vaiheessa aloin miettimään, että mitä minä oikein teen. En ole ansainnut tuollaista sontaa, kun en ole mitään pahaa kenellekään tehnyt. En ole edes vaatinut veljeltäni ikinä mitään, se on riittänyt, että on ollut veli. Jossakin vaiheessa kai ne silmät aukesivat ja tajusin, ettei se ollut molemminpuolista. Olin hänelle ilmeisesti lähinnä jonkin sortin itsetunnon pönkittäjä, juoppokuski, lastenvahti yms.Surkuttelin asiaa vuosia ja syytin itseäni, kunnes lopulta ajauduin ajattelemaan, että mitä hyvää hän on elämääni tuonut. En ole vieläkään keksinyt.”Halusin vain veljenongelmani on, että sisarukseni kyllä luottavat minuun, etenkin hädän hetkellä, mutta olen joutunut huomaamaan, että itse en voi luottaa heihin lainkaan. Tilanne on henkisesti raskas.Sopimukset eivät pidä, ja asiani kerrotaan ulkopuolisille. Jos sisaruksista vanhempi lainaa minulta rahaa (vaikka tienaa minua selvästi enemmän) joudun lopulta – yli vuotta myöhemmin – kyselemään tonnieni perään, kun käy ilmi, että ovat lähdössä kalliille ulkomaanmatkalle.Kyseisen sisaruksen selkäranka on kadonnut, mutta olen alkanut uumoilla, että ehkä olen vain kuvitellut mainitun selkärangan, koska kasvatuksemme oli samanlainen. Lainanmaksun ’unohtamista’ hän ei pyydä anteeksi ja yhteisomistustilanteessa pyrkii maksimoimaan oman hyötynsä.Kaiken huippu oli, että vanhempiemme ylityöllistämistä koskevan kiistan aikana sisarus ryhtyi ilkkumaan ’vähävaraisuuttani’, vaikka itse en koskaan ole joutunut häneltä lainaamaan rahaa.Mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä? Päätin pitää sisarustauon.”Keskimmäinen