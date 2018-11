Perhe

Lapsia syntyy Suomessa ennätysvähän, mutta mikä siihen on todellinen syy? Vastaa kyselyyn

Tilastokeskuksen

Väestöennusteen mukaan nettomaahanmuutto ylläpitäisi väkiluvun kasvua vuoteen 2035 saakka, jolloin Suomen väkiluku olisi 5,62 miljoonaa ihmistä. Tämän jälkeen väkiluku kääntyisi laskuun ja 2050-luvulla se olisi ennusteen mukaan jo nykyistä pienempi.Tällä on vaikutuksia todella moneen asiaan yhteiskunnassa. Ei ihme, että uutiset ovat herättäneet paljon kysymyksiä Suomen tulevaisuudesta.Yksi suuri kysymys on myös se, miksi suomalaiset saavat lapsia entistä vähemmän? Onko taustalla taloudellisia syitä, biologisia syitä vai esimerkiksi vapaaehtoista lapsettomuutta? Syitä on varmasti monia, ja niistä haluaisimme saada lisää selkoa.