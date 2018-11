Perhe

Pikkupoika järkyttyi mummon nuoruuskuvista – kuiskasi hiljaa painavat sanansa

Lisää lasten hauskoja sutkautuksia yllä olevalla videolla!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Osallistu!

puhelias pieni Ida-tyttäremme kysyi minulta: ’Isi? Miksi pissa on lämmintä?’ Mietin hetken ja vastasin: ’Siksi että se muuttuu kylmäksi jos pissaa housuun.’ Ida: ’Ahaa, ei siis kannata pissata housuun...’ Johon minä nauraen, että ei nii...”Pikku Idasitten tyttäreni ollessa 3-vuotias, matkustimme junalla. Junan käytävää pitkin käveli vanhempi mies, jolla mitä ilmeisemmin oli luonnonkihara, hyvin käkkärä, harmaa tukka. Miehen ollessa meidän kohdalla tyttäreni katsoi miehen tukkaa ja huudahti: ’Katso äiti miten ruma setä.’ Miehen mentyä ohi kerroin tyttärelleni, ettei noin saa tehdä ja että setä pahoitti varmasti mielensä ja on nyt surullinen. Tyttö lupasi, ettei tee enää niin. Ja kun samainen setä meni myöhemmin uudelleen ohitsemme, ollen meidän kohdalla, tyttäreni ilmoitti tyytyväisenä että: ’Äiti, minä en sanonut nyt, että ruma setä.’ Eli kyseinen setä kuuli mennen tullen olevansa tyttäreni mielestä ruma.Hämmentynyt äiti4 v. katseli valokuvia. Istui siinä pitkään hiljaa ja katseli kuvia, joissa olin hyvin nuori. Välillä hän nosti päätään ja katsoi minua ja oli hiljaa. Kysyin, että tunnistaisitko vielä mummaa kuvista. Hän katsoi ja kuiskasi hiljaa: ’Mumma, sinun kohdallasi on aika mennyt hyvin nopeasti.’”Kuiskaus3-vuotiaan tyttäreni kanssa, mitä söisimme välipalaksi. Tyttö ehdotti, että ’tehdään niitä... niitä...’ miettien ankarasti kulmat kurtussa, mitä ne olivatkaan, kunnes hihkaisi riemastuneena: ’Kurjia kuninkaita!’ Kyseessä olivat siis köyhät ritarit. Niinpä tehtiin ’kurjia kuninkaita’ ja hyvältä maistui!Oi niitä aikoja<3oli noin 3-vuotias, kun olimme papan hautajaisissa. Mummo oli kertonut pojalle, että pappa nukkui pois. Joten kun meidän vuoromme oli arkun vierellä, niin poikani koputteli arkkua ja kuiskutteli ’pappaa, pappaa...’ Eihän se silloin naurattanut yhtään, mutta jälkeenpäin on hymyä välillä nostattanut.”Mustaa huumoriakeskellä yötä siihen, että 4-vuotias poikani supatti korvaani: ’Tämä ei ole mikään kummituks vaan sun pieni poika, joka haluaa salaa teidän väliin nukkumaan!’”mummaamammaollessa 4-vuotias, esitti hän kaikille kotonaan olleille vieraille kutsun tulla syömään ’lihaksia’ joita äiti oli paistanut.”Kyljyksiä lounaaksituolloin noin 3-vuotiaan tytön kanssa Vantaalla viikonlopun ja matkasimme lähijunalla. Vastapäätä meitä istui todella tummaihoinen mieshenkilö. Tyttö katsoi miestä pitkään ja huomautin, että ei ole sopivaa ihmisiä tuijottaa. Mies naurahti, että ei haittaa ja kysyi tytöltä, että ihmettelikö tämä hänen ihonväriään. Tähän neiti isoon ääneen vastasi, että: ’En, kun että sulla on valtava nenä!’ Mies repesi nauramaan ja minä myös.”A&V