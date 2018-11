Mirkalla, 43, oli syvä ennakkoluulo irakilaisia miehiä kohtaan – sitten hän rakastui turvapaikkaa hakeneeseen Samariin: ”Ystävät hylkäsivät”

Perhe

Mirkalla, 43, oli syvä ennakkoluulo irakilaisia miehiä kohtaan – sitten hän rakastui turvapaikkaa hakeneeseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Mieheni on osallistuva perheenisä”





Ystävät hylkäsivät – vihaviestien tulva valtava

Ulkopuolelta tuleva vihamielisyys on välillä musertavaa, mutta en kadu, että olen häneen rakastunut.

Pelko tulevaisuudesta: ”Hirveää elää epätietoisuudessa”