Kiinalaisen parin häät saivat hillittömän käänteen Kallion kirkossa – ensin levisi järkytys, sitten pappikin purskahti nauruun

Perhe

Kiinalaisen parin häät saivat hillittömän käänteen Kallion kirkossa – ensin levisi järkytys, sitten pappikin p

Helsinkiläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso alla olevalta videolta, mitä sitten tapahtui.

Kyseessä





Papin