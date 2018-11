Perhe

Pikkutyttö heitti viiltävän arvion mummosta ja tämän identtisestä kaksossiskosta – mitä tähän voi sanoa?

hetken siskoni kanssa Hengenvaarallisesti lihava -ohjelmaa. Silloin 4-vuotias poikani marssi ohitse ja sanoi: ’Taasko te katotte niitä hengenvaarallisesti lihaksikkaita?’ Oli kyllä naurussa pitelemistä.”Lihaksikkaita hyvinkin...tyttäreni (noin 2–3-vuotias siihen aikaan) kanssa junassa. Hän piti kädessään pahvista matkalippua, kun se putosi vahingossa lattialle. Vastapäätä istuva pappa nosti sen hänelle, mutta tyttö istui ujona hiljaa. Kysyin tyttäreltäni, että mitäs nyt sanotaan – tarkoittaen, että tulisi kiittää. Tyttö nosti katseensa pappaan ja sanoi kirkkaalla äänellä: ’HAU HAU!’ Olimme vastikään katselleet eläinkirjaa ja opetelleet eri eläinten ääniä.”Tätä on naurettu(2,5 v.) näki mummin pihassa oravan. Ihastuneena hän huusi: ’Mummi, mummi, tuu kattoon, täällä on pieni kettu!’Eläinoppi hallussaollessa 3-vuotiaalla pojalla tuli pissahätä, joten lähdettiin vessaan. Käytiin ihan aikuisten vessassa ja poika pissasi ensin, sitten pyysin odottamaan, että mieki käyn pissalla. Istahdin alas ja poika alkoi tutkia oven alla olevaa rakoa ja sanoi: ’Vaau. Iso reikä.’ Viereisestä kopista kuului hihitystä ja mie keskeytin istunnon ja lähdettiin pois, minä naama punasena.”Musu4 vuotta, oli oireillut flunssan kanssa aika pitkään, joten olimme terveyskeskuksen laboratoriossa kokeissa. Teemun piti antaa virtsanäyte purkkiin, johon sitten pantiin muovinen kansi päälle. Teemu katsoi purkkia ja kysyi: ’Kuka tuon oikein juo, eihän tossa kannessa ole edes reikää pillille!’”purkki kuin purkkipoikani tarkasteli mummiaan ja sanoi: ’Sinä olet kyllä aika vanhan näköinen’ ja jatkoi: ’Eikä sinua kauniiksikaan voi sanoa.’”Mummin poikaveljentytär taisi olla reilut 3,5 vuotta, kun ihmetteli oman mummon ja serkkujen mummon (identtiset kaksoset) ikää: ’Miksi sää mummo oot niin vanhan näköinen?’ Mummo hiukan loukkaantuneena tuumasi, että yhtä vanha hän on kuin siskonsa. Siihen tyttö sanoi: ’Mutta sulla mummo on ilkeämmän näköiset rypyt.’”Asiayhteys4 v. oli mummonsa (eli äitini) kanssa uimahallissa. Poika oli tottunut siihen, että jos hän käy vessassa, niin joku jää ulkopuolelle odottamaan, ettei kukaan vaan tule sisään kesken toimituksen. No mummo meni uimahallissa vessaan, ja veljenpoika jäi ulkopuolelle kohteliaasti varmistamaan, ettei kukaan mene vessaan mummon ollessa siellä ja huusi kaikille ohi meneville samalla tiedoksi: ’Mummo on vessassa, minun mummoni on vessassa!’ Ohi kulkevat kuulemma naureskelivat ja mummo häpeissään punasteli vessassa.”Äidiltä kuultusitten (poikamme ollessa noin 5-vuotias) keskustelimme paljon kotona vammaisista ja muutoin erinäköisistä ihmisistä ja selvitimme, että he ovat samalla tavalla erinäköisiä kuin mekin, ja ei pidä ihmisiä tuijotella ovat he sitten minkä näköisiä tai kokoisia. Näin oletimme, että poikamme ymmärsi, mitä oli keskusteltu. Mutta kun olimme ostoksilla Turussa ja istuimme jokseenkin täydessä linja-autossa ja seuraavalta pysäkiltä oli nousemassa autoon vammaisen näköinen henkilö, huusi poikamme raikkaalla, kovalla äänellä: ’Äiti, nyt tulee autoon semmoinen ihminen, jota ei saa tuijottaa!’ Kyllä teki mieli painua vaikka penkin alle, joitakin matkustajia se kyllä huvitti, mutta ei minua. Se niistä keskusteluhetkistä.”Siiripuhuin paljon unissani. Kerran ollessani noin 10-vuotias äitini oli kuullut, kun unissani mumisin jotain ja sitten selkeästi sanoin: ’Kuka vei toffeesta äffät?’ Siitä sai äiti illan naurut.”Unihöpö