Perhe

Tiedätkö, kuinka paljon Suomessa on yksinhuoltajaisiä? 11 kiinnostavaa faktaa suomalaisista isistä













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/isat_tilastoissa_2018.html

Suomessa on lähes 1,26 miljoonaa isää. Se tarkoittaa vajaata 23:a prosenttia suomalaisista.Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta.Kahden lapsen isiä on eniten, yli 552 000.10 prosentilla isistä (126 000) on neljä tai useampia lapsia.15–82-vuotiaista miehistä 57,3 prosenttia on isiä.Yli 64-vuotiaista miehistä 81 prosentilla on lapsia.Isäksi tullaan keskimäärin 31,5-vuotiaana.Vuonna 2017 ensimmäistä kertaa isäksi tuli 20 283 miestä.Yksinhuoltajaisiä oli viime vuonna noin 17 600, eli noin 1,4 prosenttia isistä.Viime vuonna isyysvapailla oli 61 187 isää.Suomalaiset isät käyttävät vanhempainvapaista noin 10 prosenttia.