54 vuotta sitten Sulo haki Sinikkaa tanssimaan: ”Tässä on hitsauduttu yhteen niin, että ei varmaan osattaisi ollakaan yksin”

Perhe

54 vuotta sitten Sulo haki Sinikkaa tanssimaan: ”Tässä on hitsauduttu yhteen niin, että ei varmaan osattaisi o

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Äiti sanoi, että kun haluaa tehdä jotain, kannattaa kysyä ensin kaveria kotoa.





Penttilät





Tässä on hitsauduttu yhteen niin, että ei varmaan osattaisi ollakaan yksin.





Eläkeläistoiminta