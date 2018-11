Perhe

Anoppi supatti typerryttävät sanat miniän korvaan kesken hääjuhlan

Vain sairaanhoitaja kelpaa miniäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Anoppi pelkäsi varojensa puolesta – ero tuli





Anoppi supatti häissä morsiamen korvaan, ettei liitto kestä vuottakaan

Anoppi kävi pakkaamassa miniänsä tavarat salaa jätesäkkeihin

Välillä äidit saattavat olla ylisuojelevia poikiaan kohtaan. Kerroimme aiemmin miniöiden kokemuksista tylyistä anopeista, joiden kommentit ovat loukanneet.Aihe puhutti myös Ilta-sanomien lukijoita, ja lukijat jakoivatkin omia kokemuksiaan ongelmistaan anoppiensa kanssa.”Ei ole minussa anopin mielestä mitään muuta vikaa kuin se, etten ole sairaanhoitaja. Ja tämä heijastuu sitten ihan kaikkeen. Kutsuu syömään ja tarjoaa ruokaa, josta en pidä (tietää kyllä, tarkoituksella tekee). Toiselle miniälle – joka on sairaanhoitaja – on kyllä tehnyt muut ruuat. Meillä on samat inhokkiruuat, mutta minulle sitä ei riitä. En osaa siivota, enkä pedata sänkyjä, koska en ole sairaanhoitaja.”Einiinsuosikkiminiä”Hääpäivänämme avoimesti surunsa näyttänyt anoppi ilmoitti vaativaan sävyyn juhlapäivämme loppuillasta minulle, hänen esikoispoikansa kanssa naimisiin menneelle tuoreelle vaimolle, että ’minä haluan sitten mummoksi’.Tämä tuhdissa humalassa vihaisena minuun tuijottaen, tukea seinästä hakien. Naurahdin epäuskoisena tämän kuullessani, mutta eipä ole juuri naurattanut sen jälkeen.”Vääränlainen miniä”Seurustelin erään miehen kanssa. Hänen äitinsä oli mustasukkainen ja väitti minun olevan vain heidän omaisuutensa perässä. Itse olin syntynyt melko varakkaaseen perheeseen, joten en olisi vähempää voinut piitata miehen omaisuudesta. Lisäksi en kelvannut millään tasolla; huono koulutus, en ollut tarpeeksi ’näyttävä’ tai fiksu hänen pojalleen ynnä muuta.’Anoppikokelas’ alkoi suorastaan vainota minua, soitteli minulle töihin niin, että pomokin ihmetteli. Hän laittoi herjaavia viestejä, uhkaili ja otti yhteyttä jopa vanhempiini ja ystäviini, ja kertoi minusta ’totuuksia’. Pidin miehestä kovasti, mutta hänen äitinsä käytös sai minut toisiin ajatuksiin ja suorastaan pelotti minua. Se erotti meidät. Ties miten pahaksi tilanne olisi päässyt, jos olisimme jatkaneet yhdessä miehen kanssa. Sääliksi kävi miesparkaa, äitinsä lienee tuhonnut monta hänen suhdettaan.”Mymmeli”Isoanoppini (miehen isoäiti) oli ystävällinen, mutta selän takana ei ilmeisesti pitänyt minusta. Oltiin oltu jo reilusti yli 10 vuotta miehen kanssa yhdessä, kun isoanoppi välitti miehelleni viestin, että halusi meidän tekevän avioehdon, ettei hänen perintönsä vahingossakaan joudu minun suvulleni. Mahdollinen perintö olisi ollut yksi kerrostaloasunto ja joitakin tuhansia rahaa. Totesin miehelle, että hänen isoäitinsä voi ihan itse hoitaa asian testamentissaan, en aio puhua enkä kuunnella asiasta yhtäkään sanaa enempää.”Jasmiina”Menimme naimisiin noin 20 vuotta sitten ja aloin pian häiden jälkeen odottaa esikoistamme. Anoppi kommentoi kuulteni, ettei hänen poikansa olisi pitänyt ensimmäisen tyttöystävän kanssa naimisiin mennä. Tällöin anopin tiedossa oli jo se, että olen raskaana. Naimisissa olemme edelleen.”Manta”Minun anoppini tivasi vielä hääpäivämme aamuna pojaltaan, onko hän ihan tosissaan menossa kanssani naimisiin. Voitte arvata, ettei meistä koskaan tullut ystäviä. No, anoppi on edesmennyt vuosia sitten ja me olemme olleet yhdessä 53 vuotta.”Sirpukka1946”Menin naimisiin vuonna 1977 ihanan miehen kanssa. Häissä anoppini supatti korvaani, ettei romanssi tule kestämään vuottakaan. Sanoin hänelle, että katsotaan 40 vuoden päästä. 40 vuotta häistä tuli viime vuonna. Sekös anoppia harmittaa ja oli todennut sen miehellenikin. Anoppini on 88-vuotias. Välit on mitä on, tavataan onneksi harvoin.”Pitkä liitto”Ex-anoppi oli (tai elossahan se pirulainen taitaa vieläkin olla) niin ilkeä ihminen, ettei ihan heti tule toista mieleen. Kävi poikansa asunnolla mm. pakkaamassa tavarani jätesäkkeihin ja kastetilaisuudessa ehdotti, että jätän lapsen hänen kasvatettavaksi. Olisi pitänyt ajoissa ymmärtää lähteä, mutta yritin monta vuotta saada jonkinlaisen sovun aikaiseksi. Eihän se onnistunut.”Ei kiitos”Emme ole naimisissa, joten kyse on avoanopista. Asuin Saksan Münchenissä, jossa sitten tutustuin saksalaiseen mieheeni. Hän oli kotoisin aivan toiselta puolelta maata, joten en ollut pahemmin ehtinyt tapailla hänen vanhempiaan, kun olin jo raskaana. Mieheni ei ollut saanut kerrottua asiaa vanhemmilleen, kunnes sitten kesken joulunvieton kielsi anoppia tarjoamasta minulle likööriä, kun olin raskaana. Kiva tunnelma sinä jouluna! Anoppi ilmoitti heti, että turha kuvitella hänen hoitavan lapsiamme.”Ei niin ihanneminiä