Hilla, 23, matkusti bussissa poikansa kanssa, kun kanssamatkustajat alkoivat haukkua nuoren äidin ulkonäköä: ”Myös äiti saa pukeutua paljastavasti”

Perhe

Hilla, 23, matkusti bussissa poikansa kanssa, kun kanssamatkustajat alkoivat haukkua nuoren äidin ulkonäköä: ”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Äitiyteen puututaan ulkonäön takia





”Myös äiti saa pukeutua paljastavasti”





Hyvinkääläinen, 23, kertoo aina nauttineensa meikkiin ja ulkonäköön panostamisesta. Rohkeasti ja räväkästi pukeutuva nainen ei muuttanut tyyliään myöskään tultuaan äidiksi.Näyttävästi pukeutuva äiti on kuitenkin herättänyt tyylillään myös negatiivista huomiota.Hilla kertoo matkustaneensa hiljattain 2-vuotiaan poikansa kanssa linja-autossa, kun kyytiin hyppäsi noin 30–40-vuotiaiden naisten ja yhden miehen porukka. Porukka alkoi arvostella Hillaa välittämättä niin, että myös itse arvostelun kohde kuuli heidän puheensa.– Minulla oli takin alla toppi ja otin juuri kaulahuivin pois kaulastani. He alkoivat heti haukkua minua tyrkyksi äidiksi ja kommentoivat minun esittelevän itseäni. He sanoivat, etteivät ole itse koskaan näyttäneet samalta, ja että olen säälittävä, Hilla muistelee ahdistavaa tapahtumaa.Hilla kertoo porukan arvostelleen hänen ulkonäköään ja äitiyttään niin kovaan ääneen, että hän uskoo myös muiden matkustajien kuulleen kommentit.– He myös sanoivat, että ”voi lapsiparkaa, kun joutuu tuommoisen kanssa kulkemaan”, Hilla kertaa.Ikävä välikohtaus linja-autossa ei suinkaan ole Hillan ensimmäinen kokemus äitiyteen puuttumisesta ulkonäön takia.– Olen saanut äitinä pukeutumistyylini takia paljon silmien pyörittelyjä ja ilkeitä mulkoiluja.Hilla on kuitenkin oppinut olemaan välittämättä ulkonäköarvosteluista.– Tiedän, että toisten ulkonäköä arvostelevilla on oikeasti todella paha olla, joten en osaa ottaa sellaisten ihmisten puheita itseeni.Häntä kuitenkin harmittaa, että hänen lapsensa joutuu kuulemaan omasta äidistään ilkeitä asioita, vaikkei kaikkea ymmärtäisikään.Myös paljastavat vaatteet kuuluvat välillä Hillan tyyliin.– Myös äiti saa pukeutua paljastavasti. Kukaan ei voi tulla kommentoimaan, miten saa pukeutua, mutta tietenkään nyt alasti ei kuulu hyppiä.Laittautumisesta nauttiva Hilla painottaa, ettei kenenkään äidin tarvitse kuitenkaan panostaa ulkonäköönsä sen enempää kuin haluaa.– En minäkään mene haukkumaan ketään kukkamekkoista ilman meikkiä juoksevaa Marjattaa kylällä. Ketään ei saa tuomita ulkonäön perusteella – sillä antaa vain huonoa esimerkkiä lapselle. Jokaisella on oma tyylinsä, jossa on mukava olla.