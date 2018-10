Perhe

Pikkutyttö heitti napakan opetuksen ruokapöydässä – mummilta oli mennä ruoka väärään kurkkuun

lastenlasteni kanssa saunassa. Saunominen on yksi lastenlasten ja vaarin yhteinen ja mieluisa hetki ja sauna lämpiää lähes aina kun vaarin parhaat kaverit tulevat vieraisille. 3-vuotias Seela katseli, kun vaari pesi itseään suihkun alla ja oli selkä Seelaan päin. Seela tuijotti alaviistosta isoisänsä selkäpuolta ja selänjatkettakin. Vaari kysyi Seelalta, että mitäs katselet. Seela vastasi miettiväisenä: ’Katselen vain.’ ’Miltäs näyttää’, vaari kysyi Seelalta saippuoidessaan ahteriaan suihkun alla. ’No, ei hyvältä näytä’ Seela pamautti.”Vaarityöskenteli vuosikausia lentoemäntänä ja miehensä on kaivosinsinööri. Heidän tyttärensä (silloin n. 4,5 v.) päiväkodissa oli keskusteltu vanhempien ammateista. Tyttö selitti: ’Isi on töissä manalassa (tarkoitti luultavasti maan alla) ja äiti käy usein taivaassa.’”Ammatteja nekinkatsoi vihaisesti pöydän yli pikkusiskoani, joka taisi olla vähän ronkeli ruuan suhteen eikä ehkä syönyt ihan mummin maun mukaan ’reippaasti’. Pikkulikka sitä hetken mietti, laski haarukkansa lautaselle ja sanoi: ’Kun kauan katsoo yhteen paikkaan, se on tuijottamista ja rumaa!’ Mummilta oli mennä ruoka väärään kurkkuun.Näsäviisaan siskotyttäreni oli pieni, tulimme mökiltä juhannuksen vietosta. Tyttäreni katsoi ulos auton ikkunasta ja näki kuun, joka oli osittain peittynyt hentoiseen pilveen, mutta näkyi pilven läpi. Tyttäreni sanoi, että ’katsokaa, kuulla on likaiset kasvot’. Isovanhempiakin nauratti melkoisesti, kun he tiesivät kasvojen pesun hankaluudesta iltaisin.Tuulaseitsemän vuotta täyttänyt lapsenlapseni oli kanssani kaupungilla. Päätin käydä eräässä vaateliikkeessä, josko siellä olisi jotain omalle kukkarolleni sopivaa. Löysin mieleiseni, kauniin punaisen puseron, joka oli 70 prosentin alennuksessa ja maksoi vain seitsemän euroa. Kun menin kassalle, taakseni muodostui pian pitkä jono, kun kassaneiti oli puhelimessa. Vihdoin oli vuoroni. Lapsenlapseni oli hieman kauempana ja kysyi sieltä kirkkaalla, kuuluvalla äänellään: ’Mummo, onko sinulla varmasti varaa siihen?’”Mummelikoulussa: Kuinka voi ylläpitää hyvää parisuhdetta? Teemun, 9 v. vastaus: Kerro vaimollesi, että hän on kaunis, vaikka hän näyttäisi ladonovelta!”diplomatiaalähtiessään mummolasta tokaisi: ’Kiitos minun käynnistäni.’”Joten nyt sitperheen kesken ravintolassa juhlistamassa isännän syntymäpäivää. 4-vuotias tyttäremme oli myös mukana ja halusi itsenäisesti harjoitella tilaamaan ruokansa ja juomansa tarjoilijalta. ’Haluaisin kanaa. Mutta ei kuivaa niin kuin joskus ja maitoa. Kiitos paljon.’ Asia oli kaikille harvinaisen selvä ja tyttö sai mitä tilasi, mehukasta kanaa ja maitoa.Itsenäinen 4-vuotiasasuva isoäiti kysyi 3-vuotiaalta: ’Mennäänkö yhdessä katsomaan katiskaa?’Johon tyttö: ’Mennään vaan. Kuka se on?’”Olisiko kalojapiti kuumina kesäpäivinä pyöreää, yltä auki olevaa sakarahattua. Kaupassa vastaan tuli 3–4-vuotias poika äitinsä kanssa: ’Katso äiti hän on oikea kuningas!’”Jussijuu4 vuotta: ’Vahdi mua, etten mä kalkaa.’”Isoäitityttäreni näki poroja tien pientareella metsään päin menossa. Tyttö arveli niiden olevan menossa ’omaan huoneeseen’. Minä sitten naureskellen kysyin, että meinaakkos että poroilla on tuolla metsässä omat huoneet? Tyttö nauroi ja vastasi, että eipä varmaankaan olekaan – eihän ne osaa edes ovia avata!”Niinpä!olivat leikkineet sisällä legoilla jo jonkin aikaa. Ruokailun jälkeen vaimoni ehdotti, että menkäähän nyt välillä ulos leikkimään. Siihen 5-vuotias serkkupoika: ’Kuule, mä oon sisälapsi.’”Jartsatytölle kerrottiin, että hän saa serkun. Tyttö kysyi ihmetellen: ’Ketä se on pussannut?’ Äidin sisko ei seurustellut.”smwodottelimme terminaalissa lähteväksi 4-vuotiaan tyttären kanssa. Viereen istui kaksi hieman standardista poikkeavaa reissaajaa matkatavarat muovipusseissa. Tyttö kajautti ihmettelevästi: ’Miks teillä on roskikset mukana?’Matkalaukku-isioli neljävuotiaana mumminsa ja ukkinsa (Pentin) hoidossa viikonloppuna ja heidän vietyään lapsenlastaan kaikenmaailman leikkipuistoihin sun muihin, tokaisi mummi kotiin palattuaan pojalleni, että ’nyt mummi on ihan ventti’. Tähän poikani vastasi: ’Ja ukki on ihan Pentti!’”Ukin nimi hallussa