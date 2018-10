Perhe

Kirsi kasvoi 9-lapsisessa perheessä, jossa raha ja tila loppuivat aina kesken – näitä häneltä aina kysytään

Äiti ompeli verkkarit





Suurperhe vaikutti omaan perhekokoon





”Oletteko lestadiolaisia?”

Ilta-Sanomat kertoi lokakuussa Hämeenlinnassa asuvasta Koiviston 12-lapsisesta suurperheestä. Perheen arki rullaa sovittujen käytäntöjen, kuten tietokonevuorojen kanssa hyvin.Kaikkien kokemukset suurperheistä eivät ole kuitenkaan samanlaisia.Etelä-Suomessa asuva kolmikymppinen Kirsi (nimi muutettu) varttui suurperheessä, joka koostui hänen biologisista sisaruksistaan ja sisarpuolistaan. Yhteensä Kirsin lapsuudenkodissa asui yhdeksän lasta.Tila ei meinannut riittää, sillä 11-henkinen perhe asui 84 neliön kerrostaloasunnossa.– Se oli valtavan ahdasta. Meitä oli enimmillään neljä samassa huoneessa, Kirsi muistelee.Kirsi kertoo suurperheen rahojen olleen välillä tiukilla. Perheen äiti ompeli lapsille paljon vaatteita, ja niitä myös kierrätettiin.– Muistan myös, kuinka ysärillä Adidaksen kolmiraitaverkkareiden ollessa muotia, äitini teki meille sellaiset, sillä meillä ei ollut niihin varaa, Kirsi muistelee.Kirsi sai kuulla koulussa kuittailua äidin ompelemista vaatteista. Hän ei kuitenkaan ollut kiinnostunut pinnallisista asioista, vaan osasi jättää kommentit omaan arvoonsa ja olla kiitollinen äidin ompelemista vaatteista.Myös ravintolakäynnit olivat perheelle harvinaista herkkua suuren lapsikatraan vuoksi.– Meille tilattiin vain kerran pitsaa kotiin. Jos halusi käydä mäkkärissä, piti mennä sinne yksin, sillä kaikkien sisarusten mäkkärireissuun ei todellakaan ollut varaa.Perheen rahat eivät riittäneet myöskään harrastuksiin, mikä harmitti välillä, mutta sisarukset keksivät kuitenkin aktiviteettejä keskenään.Kirsi muistelee ottaneensa perheen vanhimpiin kuuluvana lapsena paljon vastuuta kodin hoitamisesta. Hän muistaa olleensa arjen pyörittämisessä mukana jo 9-vuotiaasta saakka.Kirsi koki lapsena, ettei suurperheessä riitä huomiota tarpeeksi kaikille lapsille. Omat, hieman negatiiviset muistot, suurperheessä kasvamisesta ovat vaikuttaneet siihen, ettei Kirsi ole koskaan halunnut perustaa suurta perhettä. Hänen perheeseensä kuuluvat aviomiehen lisäksi teini-ikäinen tytär ja kouluikäinen poika.Lapsilleen hän haluaa pystyä tarjoamaan tarpeeksi huomiota ja mahdollisuuden harrastuksiin.Tyttärelleen Kirsi on etävanhempi, sillä tytär on asunut pienestä saakka sijaisperheessä.– Olin todella nuori, kun sain hänet. Minulle iski raskauden jälkeinen masennus, ja pyysin ihan itse, pääsisikö hän sijaisperheeseen. Ajattelin, etten pystynyt tarjoamaan hänelle sitä, mitä hän ansaitsi.Kirsi on pitänyt koko tyttärensä elämän ajan tähän tiivisti yhteyttä, ja tytär viettää Kirsin luona muun muassa lomiaan.– Olen pyrkinyt pitämään suhteeni häneen niin tiiviinä kuin mahdollista, mutta välillä tyttärelleni on tullut olo, että en välitä hänestä yhtä paljon kuin pojastani. Olemme kuitenkin aina pystyneet puhumaan näistä asioista.Kirsin poika puolestaan halusi pitkään itselleen pikkusisaruksen, mutta nykyään sisaruskuume on jo laantunut.– Kävin sterilisaatiossa heti, kun se oli mahdollista. Myöskään puolisoani tämä ei haittaa.Monen suurperheen lapsen tapaan myös Kirsi on saanut osakseen kysymyksiä perheensä koosta.– Lähes 99 prosenttia ihmisistä kysyy kuullessaan sisaruksieni määrästä, että olemmeko lestadiolaisia. Nykyään sanon heti, että minulla on paljon sisaruksia, mutta emme ole lestadiolaisia.Toinen suosittu kysymys on perheen kuluttama maidon määrä.– Muistan, että sitä kannettiin noin 22 purkkia viikossa kotiin. Kysymys tuntuu nykyään hassulta, sillä nykyisessä omassa perheessämme yksi purkki maitoa riittää heittämällä kolmeksi päiväksi.Kirsi kertoo oppineensa näkemään suurperheet myös entistä positiivisemmin.– Pitkään ajattelin, että lapset kärsivät vastuun ottamisesta suurperheissä, mutta nykyään ymmärrän, että voi olla myös hyvin toimivia suurperheitä.Yhdeksi positiiviseksi asiaksi suurperheissä hän nostaa sisarusten määrän. Kun verkkarit joutuivat 90-luvulla koulun välitunnilla pilkan kohteeksi, olivat sisarukset aina puolustamassa toisiaan.Sisarusten suhteet ovat yhä läheiset.– En ikinä ole osannut ajatella, että joku olisi vain puolikas sisarus.Oletko kasvanut suurperheessä? Millaisia kokemuksia sinulle on? Keskustele kommenteissa!