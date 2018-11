Pelivihjeet

Moniveto: Viimeistä viedään – sen kunniaksi haetaan isoa kalaa

Perustaso 5-4Kokoonpanot 5-5Vireystila 2-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä suuriReal Madridin peliesitys Eibarissa oli aivan käsittämättömän karmaiseva. Jälleen kerran nähtiin esimerkkiä siitä, miten maaottelutauot vaikuttavat vireystilojen nollaamiseen. Ennen taukoa Los Blancos oli vahvassa pelillisessä vireessä, mutta siitä ei enää ole kyllä mitään jäljellä. Joukkue oli murskatappiossa todella repaleinen joka suuntaan. Tuleva Mestarien liigan Roma-ottelu on syytä seurata tarkkaan. Kriisi voi kanavoitua äkkiäkin päälle. Nacho ja Alvaro Odriozola ovat varmasti sivussa. Avainmiehistä Casemiron pelikunto selviää myöhemmin.Valencialla on myös alkukaudella kokemusta kriiseistä, mutta tällä hetkellä näyttää paremmalta. Viime kierroksella hatara Rayo kaatui kotona murskalukemin ja ansaitusti. Pelillisesti ollaan saatu vakautta ja viimeistelyongelmatkaan eivät täysin akuutilla tasolla nyt ole. Tiistaina kohdataan Mestarien liigassa tärkeässä ottelussa Juventus, mikä kannattaa seurata lepakoiden liekin arvioimisen takia. Kokoonpanotilanne on vahva. Varmuudella vain Denis Cheryshev on sivussa.Real Madrid on tietysti joukkueista parempi ja kotonaan kiistaton suosikki, mutta Los Blancosin yllä leijuu kyllä melkoisen suuret synkät pilvet viime kierroksen esityksen jälkeen. Maaliodottama on normaalia suurempi, mutta ei tässä mikään mahdottomuus pienimaalisuuskaan nyt ole, kun Madridin hyökkäämiseen ei ole luottoa ja Valenciakin saattaa lähteä suhteellisen defensiivisesti kaiken lisäksi peliin.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-5Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaaliSampdoria pelasi ihan kelvollisesti kuumassa ja viihdyttävässä Genovan derbyssä ja palkinnoksi tulikin yksi piste. Viime aikojen surkea puolustuspelaaminen otti selkeitä askeleita parempaan suuntaan, vaikkakaan aukotonta tekeminen ei todellakaan vieläkään ollut. Pientä positiivista signaalia kuitenkin puolustamiseen ja isompaa intohimopuolelle. Kotona Doria on perinteisesti varsin aktiivinen ja vaikeasti kaadettavissa, joten odottama tähän matsiin on positiivinen. Terveystilanne on joukkueella ideaali.Bolognalla on niin ikään ollut vaikeuksia puolustuksensa kanssa ja myös kokonaisvaltaisen yhtenäisyyden saralla on oltu heikkoja. Fiorentinaa vastaan pystyttiin kuitenkin pelaamaan maaliton tasapeli, mutta onnettaren avustusta kyllä vaadittiin aika lailla. Hyökkäyssuuntaanhan ei saatu tällä kertaa yhtikäs mitään aikaan. Allekirjoittanutta eivät manageri Filippo Inzaghin taidot kyllä vakuuta millään tasolla. Puolustaja Sebastian De Maio on loukkaantuneena sivussa.Sampdoria on joukkueista hieman parempi ja kovan kotiedun turvin hieman yli kerran kahdesta voittava suosikki. Maalimäärällinen lähtökohta on melko normaali, kun molemmat joukkueet osoittivat viime kierroksella puolustuspelaamisessa edistymistä.Kahden varsin tasaväkisen joukkueen kohtaaminen on kyseessä. Heerenveen on viime aikoina ollut kuntokäyrän osalta heikompi, mutta esimerkiksi viime kierroksen PSV-pelin tappioon ei ole syytä reagoida. Kyseessä oli hirmuisen tasoeron peli. Fortuna Sittard on ollut puolestaan varsin vahvassa tikissä, mutta menestys on tullut käytännössä vain kotona. Vieraissa sen sijaan on otettu kuokkaan.Heerenveen on kotiedun ansiosta suosikki. Maalimäärällisesti odotetaan erittäin runsasmaalista ottelua, sillä molemmat ovat aktiivisia ja tapahtumia tullaan molemmissa päissä todistamaan.1X2 46-25-29 % Alle-yli 2,5 maalia 40-60 %La Ligassa maistuvat pienet marginaalit ja hieman myös pienimaalisuudet. Real Madridiin ei muutenkaan ole varauksetonta luottoa, joten ihan mukava vaikeuksia Los Blancosille on ennustaa. Sampdorian pelissä ei ole suurempia vääristymiä. Pelataan kotisuosikin menestyksiä. Eredivisiestä löytyy upean edullisen pommin paikka. Sittard on rapsakasti alipelattu, joten haetaan vierasyllätystä.1, 2 – 0, 1, 21, 2, 3 – 00, 1 – 2, 3, 4Tämä on viimeinen Moniveto vihje palvelussamme. Kiitos kaikille lukijoille. Palataan toivottavasti myöhemmin asiaan ja lunastellaan yhdessä. Twitteristä meistä osan ainakin ensi alkuun tavoittaa. Allekirjoittanut löytyy tunnuksella @koskiolli