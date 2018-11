Pelivihjeet

Pitkäveto: The End II

Kiitokset vielä kerran kaikille teille. Ilta-Sanomien kanssa ei yhteistyö enää jatku, mutta tulevaisuudessa meitä löytää varmasti muilta foorumeilta. Niin rakasta vedonlyöntiä kun ei hevillä jätetä.Kiitos ja kumarrus. Tuut, tuut, tuut...PerjantaiPerustaso 1-3Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniSarjanousijoiden välinen kohtaaminen. Viime kaudella Championshipissä tämä peli oli todella kuuma ja päättyi dramaattisten vaiheiden jälkeen Wolvesin 1–0-vierasvoittoon. Cardiff hukkasi lisäajalla kaksi rangaistuspotkua. Se peli, ja Wolves-manageri Nunon tuuletukset jättivät varmasti vaikutuksensa isäntiin. Cardiffilta sopii odottaa tässä kovaa latausta.Wolvesilla on alla yksi kauden huonoimmista peliesityksistä kotona Huddersfieldiä vastaan. Isossa kuvassa Nuno Espirito Santon suojatit ovat olleet kuitenkin selvästi paras kolmesta nousijasta. Wolvesissa on paljon pallollista laatua, mutta vastapainoksi myös heikkouksia. Jäykkä 3-4-3-muoto on helposti analysoitavissa vastustajien toimesta.Vieraat lähtevät peliin niukkoina suosikkeina. Maaliodotusarvoltaan ottelu on kallellaan vähämaaliseen suuntaan. Kerrointarjonnan puolesta suositaan vedoissa Cardiffin yllätystä.LauantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiCrystal Palace on sijoitustaan parempi joukkue, eikä putoamisen suhteen pitäisi tulla suurempaa hätää. Ainakaan niin kauan, kun Roy Hodgson on manageri ja hyökkäyksessä viilettää Wilfried Zaha. Viime kierroksella Palace haki ansaitun pisteen Manchester Unitedilta.Burnleyn puolustuspelaaminen on romahtanut totaalisesti viime kauden tasolta. Manageri on sama, pelaajat ovat käytännössä samoja (maalivahtiosastoa lukuun ottamatta), mutta homma ei vain ota toimiakseen. Viime kaudella Burnleyn vastustajat loivat maaliodottamaa keskimäärin noin 1,35 per ottelu ja tekivät 1,05 maalia per peli. Tällä kaudella lukemat ovat noin 1,95 ja 2,08 per ottelu. Muutos on järisyttävä ja johtaa sarjasta putoamiseen, ellei kurssi käänny.Palace lähtee kotonaan peliin selvänä suosikkina, mutta asetelma ei sovi sille parhaalla mahdollisella tavalla. Oletettavasti Burnley lähtee peliin puolustuksen kautta, ja olisi ennakolta tyytyväinen tasapeliinkin. Palacelle ei jää hirveästi tilaa vastaiskuihin, joissa se on hyökkäyssuuntaan vaarallisimmillaan.Kertoimet puoltavat panoksen asettamista Burnleyn onnistumiselle.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 4-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiNewcastle on kolmen pelin voittoputkessa, vaikka on joutunut pelaamaan ilman muutamia avainpelaajiaan. Harakoiden itseluottamus on kunnossa, ja kokoonpanotilannekin on paranemaan päin. Keskikentän avainmies Jonjo Shelvey oli jo penkillä maanantain Burnley-ottelussa, ja kapteeni Jamaal Lascellesin paluu kokoonpanoon on mahdollista tässä pelissä.Myös West Ham on nousuvireessä. Manuel Pellegrinin suojatit ovat pelanneet sen jälkeen hyvin, kun kahden miehen keskikentän keskusta vaihdettiin kolmeen. Hammersin todellinen taso on vielä nykyistä sijoitusta parempi, mutta optimikokoonpanoa ei saada jalkeille vielä pitkään aikaan muutamien avainpelaajien loukkaantumisten takia.Vieraiden kannalta isoin kysymysmerkki tämän ottelun alla on elintärkeän ykköskärjen Marko Arnautovicin pelikunto. Hän joutui jättämään viime pelin kesken tällin takia. Varmuudella sivussa jatkavat pitkäaikaispotilaat Andrei Jarmolenko, Winston Reid ja Manuel Lanzini. Newcastle lähtee kotiedun turvin peliin niukkana suosikkina.Vedoissa kokeillaan pikkupanoksella Newcastlen voittoa.Perustaso 3-3Kokoonpanot 1-5Vireystila 1-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu pieniMaalimäärä normaalia vähän pienempiMonaco onnistui vihdoin katkaisemaan 16 ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman putken, kun se haki niukan 1–0 -vierasvoiton Caenista Falcaon vaparimaalilla. Monaco puolusti läpi ottelun hyvin, mutta oli pienestä kiinni, ettei Caenin lisäajan lopun tasoitusta olisi hyväksytty, maalia edeltänyt käsivirhe ei nimittäin ollut kaikkein selvin rike. Keskiviikkona Monaco poistui sen sijaan jälleen kentältä tappio niskassaan, kun Atletico oli kotonaan parempi maalein 2–0.Montpellierin pitkä tappioton putki katkesi toissakierroksella Angersin vieraana ja viikko sitten se jakoi pisteet Rennesin isäntänä. Omiin meni kaksi osumaa, mutta maalipaikkoja vierailla ei montaa ollut. Kokonaisuutena Montpellierin tekeminen on ollut oikein laadukasta ja se on yksi sarjan parhaiten organisoiduista ryhmistä.Monaco kärsii edelleen valtavasta loukkaantumissumasta, tärkeimpinä sivussa ovat muun muassa paras pelaaja Rony Lopes, ykköstoppari Kamil Glik ja maajoukkepakki Djibril Sidibe. Yhteensä lasaretissa on toistakymmentä ykkösjoukkueen pelaajaa. Montpellierilla ei juuri huolia ole ja pelinkuvan pitäisi istua sen vahvuuksiin hienosti. Näistä lähtökohdista Monaco on kotonaankin ottelun haastaja. Vierasvoitosta tarjotut kertoimet kelpaavat vetoihin.SunnuntaiPerustaso 5-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 3-4Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiLiverpool on vain kahden pisteen päässä sarjakärki Manchester Citystä, mutta pelillisesti tasoero joukkueiden välillä on yhä suuri. Todennäköistä on, että Pool tippuu talvikuukausien aikana hallitsevan mestarin kyydistä.Everton on pelannut nousujohteisen kauden. Tällä hetkellä manageri Marco Silvalla on käytössään paras mahdollinen kokoonpano, ja pelaajat istuvat 4-2-3-1-ryhmitykseen hyvin. Toffees lähtee haastamaan paikallisvastustajaansa hyvällä itseluottamuksella.Merseysiden derby sytyttää molemmat joukkueet. Everton pääsee peliin hieman tuoreempana, sillä se kierrätti kokoonpanoaan tiistain liigacupin Southampton-pelissä. Liverpool oli tulessa puolestaan tärkeässä Mestarien liigan ottelussa PSG:tä vastaan keskiviikkona. Parin luokan perustasoero takaa Liverpoolille pelin selvän suosikkiaseman, mutta vetomielessä katseet kääntyvät yllätysvalmiiseen Evertoniin.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-4Motivaatio 3-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSassuolo oli pahassa pinteessä Parman vieraana ja hävisi pelin aivan ansaitusti. Alkukaudella joukkue hurmasi luovalla ja monipuolisella pelaamisellaan, mutta viime peleissä on oltu isossa kuvassa vaisuja. Parmassa pelattiin kiistatta yksi kauden huonoimmista otteluista eikä tuota ennen Laziota vastaankaan esitetty ihmeitä. Pitkäaikaispotilaiden lisäksi Jeremy Boga on loukkaantumisen takia sivussa keskikentältä.Udinese pystyi vihdoin saamaan henkisesti elintärkeän onnistumisen, kun AS Roma kaatui Friulilla tiiviin esityksen jälkeen maalilla. Onneakin hieman oli matkassa, mutta vähintään pisteen Udinese ansaitsi vahvalla tekemisellään pelillisestikin. Joukkueessa on ihan laadukkaita pelimiehiä ja nostetta voi nyt olla luvassa, kun uusi manageri Davide Nicola on saanut pelikirjansa iskostettua rosterille. Pitkäaikaispotilaiden lisäksi puolustuksen avainhahmo Samir saattaa olla sivussa, mistä annetaan miinusta.Sassuolo on kotonaan suosikki, mutta Udinesella on nyt potentiaalinen sauma ottaa nostetta tekemiseensä Roma-voiton jälkeen. Vetoihin kelpaa hyvin vierasmenestys. Maaliodottamaa pidetään normaaleissa rajoissa.Perustaso 2-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliChievo esitteli erinomaista defensiivistä yhteispeliä Napolissa viime kierroksella ja taistelu palkittiin pisteellä. Hyökkäyspäässä ei saatu mitään aikaan, mutta eipä materiaalilta ylivoimaista vastustajaa vastaan maalikarkeloita veronalaisten osalta odotettukaan. Gianpiero Venturan tilalle palkattu Domenico Di Carlo vaikuttaisi olevan oikea mies joukkueen peräsimeen. Chievo on huomattavasti tauluaan parempi joukkue tällä hetkellä. Loukkaantumishuolet painavat edelleen. Sivussa ovat keskikentän Emanuele Giaccherini ja Nicola Rigoni. Hyökkäyksestä puuttuu Manuel Pucciarelli ja alakerrasta sairastupaa miehittävät Nenad Tomovic ja Pawel JaroszynskiLazio painoi päälle Milania vastaan, mutta ei pystynyt lopulta luomaan hirmuista määrää A-luokan maalipaikkoja. Tappiokin oli lähellä, mutta lopussa pystyttiin nousemaan vähintäänkin ansaittuun tasapeliin. Pelin päällä oltiin kohtalaisen kovaa vastustajaa vastaan, mikä on hyvä merkki. Iso kuva Lazion tekemisessä on tällä hetkellä myönteinen ja viime kierrosten tasapelit selittyvät lähinnä epäonnen kautta. Lucas Leivan ja Riza Durmisin loukkaantumisista rokotetaan hieman Laziota. Euroopan liigan vierailu torstaina Kyprokselle tuo rasitusta.Lazio on selvästi laadukkaampi joukkue ja vieraissakin selvä suosikki. Chievoa ei kuitenkaan Di Carlon alaisuudessa kannata nyt kotona aliarvioida. Veronalaisten vierailu Napolissa oli lupauksia antava. Maalimäärää asetellaan 2,5 rajan tuntumaan, sillä Chievon defensiivisyyteen on pitkästä aikaa luottoa. Kokeillaan vedoissa Chievon kovaa voittokerrointa – pikkurahalla.