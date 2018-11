Pelivihjeet

FutisVakio: Ei pala metsä, sanoi vakioukko, kun antaumuksella haravoi

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 PSG - Liverpool 45 25 30 1 2 Napoli - Crvena Zvezda 84 11 5 1 3 Tottenham - Inter 52 24 24 1 2 4 PSV - Barcelona 14 18 68 X 2 5 Porto - Schalke 52 26 22 1 2 6 Dortmund - Club Brugge 72 17 11 1 7 Aston Villa - Nottingham 52 28 20 1 X 2 8 Swansea - West Bromwich 33 29 38 2 9 Ipswich - Bristol C 30 30 40 1 X 10 Wigan - Blackburn 39 30 31 X 2 11 Millwall - Birmingham 42 30 28 1 X 12 Stoke - Derby 40 29 31 1 Järj. (5+1), 9,60 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 PSG - Liverpool 38 32 30 2 Napoli - Crvena Zvezda 87 9 4 3 Tottenham - Inter 61 25 14 4 PSV - Barcelona 10 14 76 5 Porto - Schalke 55 31 14 6 Dortmund - Club Brugge 92 5 3 7 Aston Villa - Nottingham 59 28 13 8 Swansea - West Bromwich 32 35 33 9 Ipswich - Bristol C 20 29 51 10 Wigan - Blackburn 54 25 21 11 Millwall - Birmingham 30 20 50 12 Stoke - Derby 26 37 37



Lähes täyden kympin vihjerivin varmakaartista esiin on syytä nostaa avauskohteen selvästi alimerkattu kotisuosikki PSG sekä usein osuva ja käytännössä kohdilleen raksittu Napoli. Championshipin puolelta WBA on vain marginaalinen suosikki, mutta jäänyt myös liian pienelle kannatukselle. Rohkea ideavarma on niin ikään päätöskohteen Stoke. Pieni suosikki on jäänyt vakiokansalta täysin unholaan. Eihän tässä nyt sentään vierassuosikista puhuta.Ohipeliosaston paras anti löytyy lapun loppupuolelta. Lepoedun myötä kolme kertaa viidestä pisteille nouseva Ipswich on selvä ideaheppa. Näin on asiain laita selvästi alipelatun ja vain marginaalisen vierasaltavastaaja Blackburnin kanssa. Myös Millwall on jäänyt pelaajilta liian pienelle huomiolle – Lions on kuitenkin vähän yli 40 pinnan suosikki kotona. Kohteessa kolme Tottenhamille kelpaamaton risti ohitetaan niin ikään.Voittopotin oleellista nostatusta haistellaan vielä PSV:n venymisellä sekä selvästi alimerkatun Nottinghamin onnistumisilla.Erittäin tasaisessa C-lohkossa PSG on kolmantena vain pisteet Poolia sekä Napolia perässä. Punainen tähtikin hengittää ainoastaan pisteen päässä. Päätöskierroksella on edessä haastava reissu Belgradiin, joten kolme pistettä on tässä kohtaa tähtäimessä. Toki tasapeli ei olisi vielä minkäänlainen katastrofi. PSG dominoi kotimaassa ja on päästänyt esimerkiksi omiin vain noin puoli maalia per peli. Tuchelin aivoitukset alkavat käydä pelaajistolle tutummaksi, ja jos kausi Euroopassa jatkuu, kehittynyt peli voi vielä pariisilaiset yllättävän pitkälle. Neymar sekä Mbappe kärsivät pikkukolhuista ja pelaaminen on epävarmaa. Jälkimmäinen lienee nyt mukana.Liverpool kohtaa päätöskierroksella kotona Napolin, joten pistesuoritus olisi nyt poikaa, jotta PSG pysyisi taulukossa takana. Pool ei ole syksyn mittaan täysin vakuuttanut ja oli viikonloppunakin hieman onnekas, tai ainakin todella tehokas, Watfordin vieraana 3-0 voitossaan. Haastava reissupeli on edessä. Oxlade-Chamberlain on ainoa oleellinen poissaolija.Avauskierroksella Pool voitti viihdyttävässä kotiottelussa PSG:n myöhäisellä maalilla 3-2 lukemin. Nytkin on lupa odottaa hyvätempoista sekä viihdyttävää kamppailua. Isäntien suhteen avauskokoonpano on kuitenkin tarkistettava. Mikäli tähtikaksikko on sivussa, on se merkittävä miinus PSG:lle. Joukkueiden välille on vaikea kummempaa tasoeroa löytää, niinpä kotijoukkue arvostetaan 45 prosentin suosikiksi. Mikäli Mbappe on mukana, arviota voi nostaa pinnan, kaksi, ja jos myös Neymar löytyy avauksesta, puhutaan jo kerran kahdesta voittavasta suosikista. Ottelu nojaa selvästi runsasmaaliseen päätyyn.Yllättävää kyllä Napoli ei ole hävinnyt lohkovaiheessa vielä kertaakaan ja on lohkon piikkipaikalla tasapistein Liverpoolin kanssa, mutta eroa on PSG:hen vain yksi tikki. Kun viimeisellä kierroksella on edessä haastava vieraspeli Liverpoolia vastaan, olisi tässä kohtaa melkein pakko ottaa täysi pistepotti. Partenopein otteet eivät ole olleet parhaimmasta päästä viime kierroksilla. Ennen maaottelutaukoa otteet näyttivät jopa väsyneiltä. Sunnuntaina Chievon isäntänä jouduttiin tyytymään kiikareihin, ja nimenomaan hyökkäystehoja kaivataan nyt. Oleellisia poissaoloja ei isännillä ole.Crvena Zvezda yllätti viime kierroksella Liverpoolin, niinpä täysin dissattu joukkue taistelee vielä aivan tasapäin jatkopaikasta, sillä kakkossijalle on eroa vain kaksi pinnaa. Punainen tähti on osoittanut kotikentällä pelirohkeutta, mutta samoja otteita ei reissussa ole nähty. Päätöskierroksella joukkue isännöi PSG:tä. Eiköhän tässä yritetä taas tiiviimpää puolustuspeliä ja matalampaa blokkia. Erikoistilanteissa on uhkaa. Ykköskärki Boakyen pelaaminen on epävarmaa.Avauskierroksella joukkueiden välillä nähtiin maaliton tasapeli Napolin hallitessa ottelutapahtumia melko suvereenisti, mutta viimeistely sakkasi pahemman kerran. Pieni uhka toisinnolle on olemassa. Partenopein hallinnassa edetään ja suuri tasoero sekä kotietu tekevät kotijoukkueesta päälle 80 pinnan ennakkosuosikin. Tässäkin on todennäköisempää päätyä vähintään kolmeen maaliin kuin sen alle.Tottenhamille tämä peli on todella suuri, sillä eroa päivän vastustajaan ja jatkopaikkaan on kolme pistettä. Ohut sauma jatkoon on edelleen hengissä, mutta tämä on pakko voittaa. Lisäksi päätöskierroksella on edessä turkasen vaikea reissu Barcelonaan. Oli miten oli, Spurs otti lauantaina 3-1 kotivoiton Chelseasta erittäin vakuuttavalla esityksellä, Eriksenin tuikkiessa kirkkaimpana tähtenä. Vire on erittäin hyvä ja itseluottamus kunnossa. Isäntien harmiksi maalivahti Lloris kärsii pelikieltoa. Laitapakki Trippierin pelaaminen on epävarmaa ja lisäksi useampi rotaatiomies on sivussa.Inter on lohkokakkosena kolme pistettä Barcasta ja kolme pinnaa Tottenhamin edellä. Tasapeli olisi tässä kohtaa varmasti todella miellyttävä lopputulema, sillä viimeisellä kierroksella kohdataan lohkojumbo PSV kotona. Milanolaiset ovat edenneet syksyä vahvassa myötätuulessa ja palasivat Atalanta-tappion jälkeen takaisin voittojen tielle, kun Frosinone kaatui 3-0. Joukkue on ollut pelillisesti hyvässä balanssissa. Vrsaljkon pelaaminen on epävarmaa.Avauskierroksella Inter nousi kotona tappiolta lisäajan 2-1 voittoon, vaikka Spurs oli pelissä jopa parempi. Inter tullee Englantiin puolustusorientoituneella taktiikalla, mutta isäntien hyökkäyspään nykytasoisen rallin perässä on haasteensa. Interin maali avaisi peliä merkittävästi, mutta kotijoukkueen on riskeerattava myös tasatilanteessa. Tottenham on hieman yli kerran kahdesta voittava suosikki, kun maaliodotusarvo puolestaan jää vähän alle kolmeen häkkiin.Jatkopaikka on PSV:ltä jo käytännössä karannut. UEL-paikallekin on eroa kolme pistettä. Kun päätöskierroksella odottaa Inter vieraissa, ei realistisia saumoja kyllä ole. Vapautuneesti peliin siis päästään. Eindhovenilaiset haluaisivat pelata aktiivista jalkapalloa, ja vaikka se on Barcan tasoista joukkuetta vastaan iso riski, kotifaneille halutaan näyttää parasta osaamista huippujoukkuetta vastaan. Merkittäviä poissaoloja ei isännillä pitäisi olla.Barcelona johtaa lohkoa tappiottomana ja on varmistanut jo jatkopaikan, mutta lohkovoitto kiinnostaa aina, joten lohkon tilanne ei motivaatioon vaikuta. Blaugrana ei ole syyskaudella vakuuttanut – alla on tasuri Atleticon kanssa, mitä edelsi shokkitappio Real Betisille. Toki perustaso on jäätävällä tasolla ja varsinkin hyökkäyspää megavaarallinen. Ja eiköhän Messi taas herää UCL-ottelussa loistoonsa. Rosterista ovat varmasti sivussa Sergi Roberto, Rafinha, Vermaelen, Samper sekä Rakitic. Coutinhon pelaaminen on epävarmaa.Avauskierroksella Blaugrana raapi tylyn 4-0 kotivoiton PSV:stä, mutta ottelu oli lukemia tasaisempi. Odotettavissa pitäisi olla suhteellisen vauhdikas ja viihdyttävä ottelu, jossa laadukkaampi Barca heiluttelee hieman enemmän tahtipuikkoa. Tasoero on sen verran jämäkkä, että vierasjoukkue saa käytännössä kaksi kertaa kolmesta voittavan suosikin aseman. Maalimäärän suhteen nojataan todella vahvasti reipasmaaliseen lopputulokseen.Porto pääsee D-lohkon kärkiotteluun piikkipaikalta – jatkopaikka on jo varmistettu. Eroa Schalkeen on kaksi pistettä, joten lohkovoitto on lähellä tasapelilläkin. Päätöskierroksella on edessä vierasottelu Galatasarayta vastaan. Kotikentällä lusitaanit pyrkivät aktiivisuuteen ja ovat fanien silmien edessä keränneet tyypillisesti hyvin pisteitä. Ykköskärki Aboubakar jatkaa lasaretin puolella.Schalke on tosiaan kaksi pistettä päivän isäntiä perässä ja jo neljä pinnaa Galatasarayn edellä. Tasapeli ei olisi lainkaan huono suoritus, sillä päätöspelissä päästään kotona lohkojumbo Lokomotivin kimppuun. Nollanelosen syksy on ollut vaisu, ja varsinkin hyökkäyskolmanneksella on ollut vaikeaa. Joukkueen menestymisen pohjana on ollut puolustuspeli, mutta esimerkiksi viikonloppuna alakastin Nürnberg teki kaksi maalia Schalken verkkoon. Hyökkäyspäästä avauksen Embolo on sairastuvalla. Ykköskärki Uthin, keskikentän McKinnien sekä muutaman rotaatiopelaajan pelikunto on epävarmalla statuksella.Avauskierroksella joukkueet päätyivät Gelsenkirchenissä sopuisaan 1-1 pistejakoon ja kohtalaisen pienillä marginaaleilla tähänkin kohtaamiseen siirrytään. Porto ajautuu kuskin paikalle. Kotijoukkue voittaa ottelun hieman useammin kuin kerran kahdesta. Maaliodotusarvo jää hivenen kahden ja puolen maalin alapuolelle.Dortmundille saattaa jatkopaikkaan riittää tappiokin, mutta eiköhän tässä lohkovoitto kiinnosta mukavamman jatko-ohjelman vuoksi. Joukkue johtaa lohkoa tasapisteissä Atleticon kanssa. BvB etenee kautta todella vahvassa myötätuulessa. Otteet ovat olleet väkeviä, itseluottamus on korkealla, verkko heiluu vastustajan päässä. Avauksen laitapakki Schmelzerin pelaaminen ei ole varmaa.Club Brugge on viisi pistettä kärkikaksikkoa perässä, joten ohut sauma jatkoonkin on olemassa, mutta sen toteutuminen vaatisi ihmetekoja – ja tästä vierasvoittoa. Päätöskierroksella odottaa Atletico kotona. Ei kovin realistinen skenaario. Belgien vire ei kaksinen ole, sillä kotimaassa on alla kaksi perättäistä tappiota selkeästi heikompia porukoita vastaan. Ykköskärki Vossen on lasaretissa, lisäksi toppari Denswil sekä laidan Groeneveld ovat epävarmoja osallistujia.Avauskierroksella Brugge kärsi kotona niukan 0-1 tappion. Kolmella topparilla veivaavat brysseliläiset haluaisivat olla aktiivisempia kuin mihin Dortmund joukkueen pelillisesti pakottaa. Parkkeeraaminen ei ole joukkueen DNA:ssa. Kotijoukkue hallitsee ottelun tapahtumia selvästi ja kipuaa hiuksenhienosti yli 70 prosentin suosikkiasemaan. Maaliodotusarvo nousee puolestaan 3,40 tuntumaanPerustaso 5-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliAston Villa on pääsemässä Dean Smithin alaisuudessa hyvään vireeseen. Alkukausi Steve Brucen johdolla meni alakanttiin, minkä takia sarjasijoitus on vielä vaatimaton. Villa on etenkin hyökkäyspään materiaalin osalta aivan sarjan parhaimmistoa. Kolmeen edelliseen peliin Smithin suojatit ovat takoneet yhdeksän maalia – myrskyvaroitus muille kärkipään joukkueille on annettu.Nottingham pelaa hyvin organisoitua joukkuepeliä Aitor Karankan johdolla. Puolustus on Forestin ehdoton vahvuus, ja sen ansiosta tappioita on tullut tällä kaudella vasta kaksi. Nousukarsintapaikka on ehdottomasti joukkueen tavoite, mutta tiukkaa sen suhteen tulee tekemään.Vierailla on päivää Villaa pidempi palautumisaika viikonlopun kierroksen jäljiltä, mutta siitä huolimatta kotietu tekee isännistä pelin noin 50-prosenttisen suosikin. Nottingham tulee peliin varmasti puolustuksen kautta, mutta Villan tulivoimaisen hyökkäyskaluston ansiosta maaliodotusarvo on kuitenkin lähellä sarjan keskiarvoa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSwansea on keikkunut läpi kauden nousukarsintapaikan tuntumassa, vaikkei ole vakuuttanut pelillisesti. Puolustus on ollut isossa kuvassa Joutsenten vahvuus, vaikka lauantaina omiin menikin neljä maalia Norwichia vastaan. Hyökkäyspäässä positiivista on Wilfried Bonyn paluu kokoonpanoon. Konkarihyökkääjä ei ole kuitenkaan pitkän poissaolonsa jäljiltä vielä 90 minuutin kunnossa.WBA näyttää selättäneen loka-marraskuun taitteen alakulonsa. Alla on kaksi tärkeää voittoa putkeen. Jatkon kannalta merkittävää on myös se, että sairastupa on tyhjentynyt avainpelaajien osalta.Vierailla on päivän lepoetu Swanseaan nähden viikonvaihteen kierroksen jäljiltä. Joukkueiden välillä on muutenkin liki parin luokan tasoero, joten WBA lähtee otteluun kiistatta suosikkina.Perustaso 1-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiIpswich hävisi ensimmäisen pelinsä Paul Lambertin alaisuudessa, kun WBA haki perjantaina täydet pisteet Portman Roadilta. Tasapeli oli tosin jälleen erittäin lähellä, sillä vaihtomies Jack Lankester osui lisäajalla vapaapotkusta maalipuihin. Traktoripojat vaikuttaa ottaneen askeleen eteenpäin managerinvaihdoksen jälkeen, mutta voittoja pitäisi kairata, jotta sijoitus nousisi putoamisviivan päälle. Tasapelit eivät siihen riitä.Bristol City on perustasoltaan joukkueista luokkaa tai paria vahvempi. Robinsin viime aikojen vire ei ole kummoinen, mutta mukana on ollut enemmän huonoa kuin hyvää tuuria. Tästä pelistä puuttuu pelikiellossa oleva keskikentän Josh Brownhill, mutta tärkeä puolustaja Bailey Wright saattaa palata kokoonpanoon.Isännillä on kotiedun lisäksi pieni lepoetu, sillä Ipswich pelasi edellisen ottelunsa jo perjantaina, kun taas Bristol City oli tulessa lauantaina. Ipswichin pärjäämisestä tarjotut kertoimet ovat vähämaaliselta haiskahtavassa pelissä lähimpänä pelivalintaa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiWigan jäi lauantaina Readingin isäntänä 0–0-tasapeliin, mikä oli Laticsille viides voitoton peli putkeen. Paremmalla viimeistelyllä täysi pistepotti olisi tosin ollut otettavissa – Wigan vei maalintekoyritykset suvereenisti 18–8. Hyökkääjä Will Grigg palasi kehiin loukkaantumisensa jälkeen, mutta optimiavauksen pelaajista laituri Gavin Massey jatkaa lasaretissa.Blackburnin alkukausi on sujunut erinomaisesti, mutta suunta on alas. Perustasoltaan Rovers ei kuulu sarjan kymmenen parhaan joukkoon. Lauantailta alla on ruma 1–4-vierastappio Prestonille. Kokoonpanorintamalla on avauksen topparien Darragh Lenihanin ja Charlie Mulgrew’n toipuminen pelikuntoon, mutta laituri Elliott Bennett missaa tämän pelin korttitilin täyttymisen takia.Joukkueiden välinen tasoero on tällä hetkellä pieni, joten kotietu tekee Wiganista pelin niukan suosikin.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiMillwall ei ole yltänyt viime kauden tasolleen, mutta potentiaalia Leijonilla riittää keskikastiin. Birmingham on puolestaan ollut tänä syksynä hyvässä vireessä. Sunnuntaina tuli tosin kirvelevästi takkiin 2–4 kuumassa paikallispelissä Aston Villaa vastaan. Siitä ottelusta puuttuivat loukkaantunut tähtilaituri Jota sekä keskikentän Gary Gardner, joka oli edustuskelvoton omistajaseuraansa vastaan. Gardner on käytettävissä jälleen tässä ottelussa, mutta Jotan pelaaminen on epävarmaa.Millwall ei ole parhaimmillaan silloin, kun se joutuu hallitsemaan peliä. Tämä todettiin viimeksi lauantaina Boltonia vastaan. Birmingham on tasoltaan vielä luokkaa-paria Boltonia kovempi joukkue, vaikka Jota olisi sivussa. Blues pelaa puolustusvoittoista vastaiskufutista, joten pelin hallinta lankeaa todennäköisesti isännille.Kotietu tekee Leijonista toki pelin suosikin, mutta vain niukan sellaisen.Perustaso 5-4Kokoonpanot 5-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliValioliigasta pudonnut Stoke ei ole ollut läheskään niin hyvä kuin tällä materiaalilla olisi edellytyksiä olla. Manageri Gary Rowett on pärjännyt parhaiten altavastaajajoukkueiden peräsimessä, eikä hänen kompetenssinsa tunnu riittävän tämän tason joukkueisiin. Lauantailta alla on 2–2-kotitasapeli QPR:ää vastaan ottelussa, jossa Stoke oli vedonlyöntimarkkinan mukaan vain noin 50-prosenttinen suosikki. Tämän hetken taso ei riitä nousutaisteluun.Derby on pelannut toistaiseksi hyvän kauden ja kuuluu top 6 –kandidaatteihin. Hyökkäyspäässä on paljon kilpailua pelipaikoista, joten manageri Frank Lampard pystyy kierrättämään kokoonpanoaan ilman tason putoamista. Esimerkiksi viime kaudella Ipswichissa tehot 16+11 iskenyt Martyn Waghorn istui koko lauantain Sheffield W –pelin penkillä.Jos Derby malttaa antaa otteen tässä kotijoukkueelle, on sillä hyvät mahdollisuudet tuhota Stoke vastaiskuillaan. Vieraiden normaalityyliin kuuluu kuitenkin pallon pitäminen. Jos Derby jatkaa tutulla tyylillään, on asetelma itse asiassa ihan suotuisa Stokelle, joka voi pelata Rowettin parhaiten osaamaa altavastaajafutista. Todennäköisin yksittäinen lopputulos on kotivoitto.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.