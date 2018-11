Pelivihjeet

Pitkäveto: Hurjat voittopelit – Huddersfield 8,40 ja Girona 5,80 kertoimilla osuivat

27.11. 11:10

Pitkäveto Vihjeet lähenevät loppuaan ja tekijöillä kiiltelevät kengänkuvat persuksissa. Kaikesta tästä draamasta huolimatta taotaan tipseillä rahaa. Viikonloppu oli oikein hyvä ja tästä kohti uutta satsia, tulessa SM-liiga.

Tiistai



3749:2 SaiPa – KooKoo 2,45 ** (57-43 %)



SM-liiga Kaakon derbyssä on aina oma erikoislatauksensa. SaiPa on perustaltaan edellä, mutta ei KooKoon kuutospaikka nyt ihan sattumaa ole. Jengi on iskussa. Vieraissa kouvolalaisilla on tehnyt vaikeampaa, mutta paikallislataus kuittaa tuota vieraskoreutta. Nykyvireissään kelpaa KooKoo vetoihin.



Keskiviikko



2412:2 TPS – Ässät (+1) 2,60 *** (42-16-42 %)



2390:2 HPK – Lukko 3,00 ** (65-35 %)



SM-liiga Näissä matseissa on Veikkaus pikkuisen yliarvostanut kotijengien suosikkiasemia. Vierasmenestykset kelpaavat kertoimiensa puolesta vetoihin. Lukkoa ostetaan vähän pienemmällä ja Patapaitoja mehukkaammin. Ässillä riittävät peleihin myös voittokertoimet sekä isommatkin tasoitukset. Lukolle haetaan mieluiten voittoa.