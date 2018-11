Pelivihjeet

SuperMoniveto: Maalibailut ei stressii, murskat beesiin

Erittäin tasaisessa C-lohkossa PSG on kolmantena vain pisteet Poolia sekä Napolia perässä. Punainen tähtikin hengittää ainoastaan pisteen päässä. Päätöskierroksella on edessä haastava reissu Belgradiin, joten kolme pistettä on tässä kohtaa tähtäimessä. Toki tasapeli ei olisi vielä minkäänlainen katastrofi. PSG dominoi kotimaassa ja on päästänyt esimerkiksi omiin vain noin puoli maalia per peli. Tuchelin aivoitukset alkavat käydä pelaajistolle tutummaksi, ja jos kausi Euroopassa jatkuu, kehittynyt peli voi vielä pariisilaiset yllättävän pitkälle. Neymar sekä Mbappe kärsivät pikkukolhuista ja pelaaminen on epävarmaa. Jälkimmäinen lienee nyt mukana.Liverpool kohtaa päätöskierroksella kotona Napolin, joten pistesuoritus olisi nyt poikaa, jotta PSG pysyisi taulukossa takana. Pool ei ole syksyn mittaan täysin vakuuttanut ja oli viikonloppunakin hieman onnekas, tai ainakin todella tehokas, Watfordin vieraana 3-0 voitossaan. Haastava reissupeli on edessä. Oxlade-Chamberlain on ainoa oleellinen poissaolija.Avauskierroksella Pool voitti viihdyttävässä kotiottelussa PSG:n myöhäisellä maalilla 3-2 lukemin. Nytkin on lupa odottaa hyvätempoista sekä viihdyttävää kamppailua. Isäntien suhteen avauskokoonpano on kuitenkin tarkistettava. Mikäli tähtikaksikko on sivussa, on se merkittävä miinus PSG:lle. Joukkueiden välille on vaikea kummempaa tasoeroa löytää, niinpä kotijoukkue arvostetaan 45 prosentin suosikiksi. Mikäli Mbappe on mukana, arviota voi nostaa pinnan, kaksi, ja jos myös Neymar löytyy avauksesta, puhutaan jo kerran kahdesta voittavasta suosikista. Ottelu nojaa selvästi runsasmaaliseen päätyyn.Yllättävää kyllä Napoli ei ole hävinnyt lohkovaiheessa vielä kertaakaan ja on lohkon piikkipaikalla tasapistein Liverpoolin kanssa, mutta eroa on PSG:hen vain yksi tikki. Kun viimeisellä kierroksella on edessä haastava vieraspeli Liverpoolia vastaan, olisi tässä kohtaa melkein pakko ottaa täysi pistepotti. Partenopein otteet eivät ole olleet parhaimmasta päästä viime kierroksilla. Ennen maaottelutaukoa otteet näyttivät jopa väsyneiltä. Sunnuntaina Chievon isäntänä jouduttiin tyytymään kiikareihin, ja nimenomaan hyökkäystehoja kaivataan nyt. Oleellisia poissaoloja ei isännillä ole.Crvena Zvezda yllätti viime kierroksella Liverpoolin, niinpä täysin dissattu joukkue taistelee vielä aivan tasapäin jatkopaikasta, sillä kakkossijalle on eroa vain kaksi pinnaa. Punainen tähti on osoittanut kotikentällä pelirohkeutta, mutta samoja otteita ei reissussa ole nähty. Päätöskierroksella joukkue isännöi PSG:tä. Eiköhän tässä yritetä taas tiiviimpää puolustuspeliä ja matalampaa blokkia. Erikoistilanteissa on uhkaa. Ykköskärki Boakyen pelaaminen on epävarmaa.Avauskierroksella joukkueiden välillä nähtiin maaliton tasapeli Napolin hallitessa ottelutapahtumia melko suvereenisti, mutta viimeistely sakkasi pahemman kerran. Pieni uhka toisinnolle on olemassa. Partenopein hallinnassa edetään ja suuri tasoero sekä kotietu tekevät kotijoukkueesta päälle 80 pinnan ennakkosuosikin. Tässäkin on todennäköisempää päätyä vähintään kolmeen maaliin kuin sen alle.Tottenhamille tämä peli on todella suuri, sillä eroa päivän vastustajaan ja jatkopaikkaan on kolme pistettä. Ohut sauma jatkoon on edelleen hengissä, mutta tämä on pakko voittaa. Lisäksi päätöskierroksella on edessä turkasen vaikea reissu Barcelonaan. Oli miten oli, Spurs otti lauantaina 3-1 kotivoiton Chelseasta erittäin vakuuttavalla esityksellä, Eriksenin tuikkiessa kirkkaimpana tähtenä. Vire on erittäin hyvä ja itseluottamus kunnossa. Isäntien harmiksi maalivahti Lloris kärsii pelikieltoa. Laitapakki Trippierin pelaaminen on epävarmaa ja lisäksi useampi rotaatiomies on sivussa.Inter on lohkokakkosena kolme pistettä Barcasta ja kolme pinnaa Tottenhamin edellä. Tasapeli olisi tässä kohtaa varmasti todella miellyttävä lopputulema, sillä viimeisellä kierroksella kohdataan lohkojumbo PSV kotona. Milanolaiset ovat edenneet syksyä vahvassa myötätuulessa ja palasivat Atalanta-tappion jälkeen takaisin voittojen tielle, kun Frosinone kaatui 3-0. Joukkue on ollut pelillisesti hyvässä balanssissa. Vrsaljkon pelaaminen on epävarmaa.Avauskierroksella Inter nousi kotona tappiolta lisäajan 2-1 voittoon, vaikka Spurs oli pelissä jopa parempi. Inter tullee Englantiin puolustusorientoituneella taktiikalla, mutta isäntien hyökkäyspään nykytasoisen rallin perässä on haasteensa. Interin maali avaisi peliä merkittävästi, mutta kotijoukkueen on riskeerattava myös tasatilanteessa. Tottenham on hieman yli kerran kahdesta voittava suosikki, kun maaliodotusarvo puolestaan jää vähän alle kolmeen häkkiin.Jatkopaikka on PSV:ltä jo käytännössä karannut. UEL-paikallekin on eroa kolme pistettä. Kun päätöskierroksella odottaa Inter vieraissa, ei realistisia saumoja kyllä ole. Vapautuneesti peliin siis päästään. Eindhovenilaiset haluaisivat pelata aktiivista jalkapalloa, ja vaikka se on Barcan tasoista joukkuetta vastaan iso riski, kotifaneille halutaan näyttää parasta osaamista huippujoukkuetta vastaan. Merkittäviä poissaoloja ei isännillä pitäisi olla.Barcelona johtaa lohkoa tappiottomana ja on varmistanut jo jatkopaikan, mutta lohkovoitto kiinnostaa aina, joten lohkon tilanne ei motivaatioon vaikuta. Blaugrana ei ole syyskaudella vakuuttanut – alla on tasuri Atleticon kanssa, mitä edelsi shokkitappio Real Betisille. Toki perustaso on jäätävällä tasolla ja varsinkin hyökkäyspää megavaarallinen. Ja eiköhän Messi taas herää UCL-ottelussa loistoonsa. Rosterista ovat varmasti sivussa Sergi Roberto, Rafinha, Vermaelen, Samper sekä Rakitic. Coutinhon pelaaminen on epävarmaa.Avauskierroksella Blaugrana raapi tylyn 4-0 kotivoiton PSV:stä, mutta ottelu oli lukemia tasaisempi. Odotettavissa pitäisi olla suhteellisen vauhdikas ja viihdyttävä ottelu, jossa laadukkaampi Barca heiluttelee hieman enemmän tahtipuikkoa. Tasoero on sen verran jämäkkä, että vierasjoukkue saa käytännössä kaksi kertaa kolmesta voittavan suosikin aseman. Maalimäärän suhteen nojataan todella vahvasti reipasmaaliseen lopputulokseen.Avauskohteeseen haetaan surutta kunnon maalifiestaa, PSG:n suuntaan nojaten. Toisessa kohteessa vieraille lyödään tylysti nolla tauluun ja levitetään peliä niukkojen voittojen sekä murskan suuntaan. Kahdessa viimeisessä kohteessa runsasmaalisuus on lähtökohtana, mutta Interille haetaan myös yllätyksiä kolmoskohteessa. Päätöskohde mennään suosikin kyydissä.2,4 – 1,31,2,5,6 – 02,3 – 1,31 – 3,4,5Hinta 9,60 euroa.2,4 – 1,31,2,5 – 01,2 – 2,32 – 2,3,4Hinta 7,20 euroa.