Pelivihjeet

FutisVakio: Tiikerit maalin tukki – suutu jo Teemu Pukki

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Roma - Real Madrid 31 25 44 1 2 2 Bayern München - Benfica 74 16 10 1 3 Lyon - Manchester C 14 18 66 2 4 Juventus - Valencia 66 20 14 1 X 5 Hoffenheim - Shahtar D 53 22 25 1 2 6 Manchester U - Young Boys 73 17 10 1 X 2 7 Preston - Middlesbrough 32 31 37 1 X 8 Brentford - Sheffield U 40 28 32 1 9 Leeds - Reading 70 20 10 1 10 Sheffield W - Bolton 50 28 22 1 11 Hull - Norwich 29 28 43 1 X 12 Rotherham - QPR 28 30 42 1 2 Järj. (6+1), 19,20 e



Mestarien liigan puolelta usein osuvat Bayern sekä Manchester City kelpaavat varmoiksi, vaikka pelikannatus onkin hivenen liian suurta – muttei liikaa. Lapun maistuvin piikki on kohteen kahdeksan kotijoukkue Brentford, joka voittaa kaksi kertaa viidestä, mutta vakiokansa on nakutellut vieraat peliin suosikiksi.Ohipeleistä paras on jo otsikossa mainittu Norwichin ohitus. Kohteeseen seitsemän haetaan myös voittopottia nostattavaa ohitusta. Boro on saanut toistakymmentä prosenttiyksikköä liikaa peliä. Kupongilta löytyy myös muutama selvästi ylipelattu tasuri, joiden ohituksella saadaan myös mukavia pienen pelikannatuksen yllätyksiä naarattua riveihin mukaan.Suurimpana yllärihakuna Man Unitedin sekä Young Boysin peli rastitaan umpeen.Roma on samoissa pisteissä Real Madridin kanssa, viisi pinnaa TsSKA:n edellä. Voitolla varmistuisi lopullisesti jatkopaikka, mutta isoa uhkaa ei karsiutumisesta ole. Näin ollen Realia päästään haastamaan melko vapautuneesti. Viikonloppuna tuli Serie A:ssa 0-1 pataan Udinesen vieraana, mutta ottelu oli täysin hansikkaassa – viimeistely vain sakkasi isosti. Avauksen toppari Manolas loukkaantui Suomea vastaan ja on pois. Pastore sekä de Rossi jatkanevat myös sivussa, Perottin pelaaminen on epävarmaa.Real on esiintynyt eurokentillä selvästi tasapainoisemmin ja paremmin kuin kotimaassa. Tästä saatiinkin viime lauantaina myös mainio esimerkkitapaus, kun Los Blancos kyykkäsi vastoin odotuksia selvään 0-3 tappioon Eibarin vieraana melko nuhaisella esityksellä. Ennen maaottelutaukoa peli kuitenkin soljui varsinkin hyökkäyksen osalta alkukautta selvästi paremmin. Jatkopaikka on jo käytännössä saleteissa, joten suuria paineita ei Rooman reissuun ole. Keskikentältä Casemiro on poissa.Lohkovoitto on panoksena, joten motivaatiot ovat varmasti kunnossa. Roma haluaa haastaa vieraat myös aktiivisuudellaan, mutta menetysten jälkeen isännät joutuvat olemaan tarkkana. Real on luonut uhkaa enemmän vastahyökkäyksistä. Melko tasainen otatus on edessä, jossa Los Blancos ansaitsee vähän yli 40 pinnan suosikkiaseman. Maalimäärällisesti ollaan runsasmaalisempaan nojallaan.Bayernin jatkopaikka on jo saleteissa, mutta lohkovoitto kiinnostaa varmasti hieman helpomman jatko-ohjelman vuoksi. Tämän vuoksi ei ole syytä odottaa, että kummempaa rotaatiota nähtäisiin. Kotona Bayern pelaa aktiivisesti läpi 90 minuutin, myös johtoasemassa. Mutta koska miehistö nousee myös alakerran osalta välillä todella korkealle, on Benficalla saumansa iskeä kontrilla. Nimenomaan puolustus- sekä hyökkäyspelin tasapainossa on ollut syksyllä isoja haasteita. Tolisso, Alcantara sekä James ovat avauksesta sivussa. Comanin pelaaminen on epävarmaa.Benfican kausi on ollut tähän saakka odotuksiin nähden pettymys, mutta voitto pitäisi jatkohaaveet vielä elossa. Kovin realistiset haaveet eivät kuitenkaan ole – eiköhän Benfica tule Müncheniin varsin defensiivisesti orientoituneena. Erityisesti alakerta on ollut syyskaudella yllättävän antavainen. Avauksesta laituri Salvion, keskikentän keskustan Fejsan sekä laitapakki Grimaldon pelaaminen on epävarmaa. Poissaolot olisivat selkeä miinus.Bayern hoiti vastaavan kohtaamisen Portugalissa 2-0 voitoksi ja lähtee kontrolloimaan ottelua selvästi. Ei Benfican vierasmaali mikään jättiyllätys olisi – tekihän Düsseldorfkin viikonloppuna kolme maalia müncheniläisten rysään. Bayernin sisäisistä ristiriidoista on ollut puhetta, mutta Mestarien liigassa asenne lienee konkarikaartillakin kohdillaan. Jättisuosikin asemasta kotijoukkue peliin starttaa, sillä yli 70 pinnan todennäköisyys kotivoitolle kellotetaan. Ottelussa on ainekset maalijuhlille, varsinkin jos Benfica aktivoituu ollenkaan toisella puolikkaalla. Maaliodotusarvo ruuvataan jopa 3,30 tuntumaan.Hyvässä tulosiskussa etenevä Lyon on vahvasti, ainakin toistaiseksi, kiinni lohkon kakkospaikassa, mutta eroa Hoffenheimiin on vain kolme pistettä. Man City onnistuttiin yllättämään vieraissa, joten aivan vailla mahdollisuuksia isännät eivät ole, mutta pistesuoritus olisi silti iso yllätys. Joukkueella on kuitenkin ollut taipumusta ailahdella, jopa ottelun sisällä. Tähtipelaaja Fekir vaihdettiin perjantain St. Etienne-ottelussa tauolla ulos, mutta taikuri lienee pelikunnossa. Avauksen laitapakki Rafael on sen sijaan sivussa.Sky Blues johtaa lohkoa ja jatkopaikka on käytännössä jo varmistettu. Voitolla varmistuu myös lohkovoitto, ja tätä kautta päätöskierroksella päästäisiin käyttämään vahvaa rotaatiota. Europeleissä otteet eivät ole olleet niin loisteliaita kuin kotimaassa, mutta peliotteet ovat eittämättä vakuuttavia. Man Cityn hyökkäystä on todella vaikea kesyttää. Mendy sekä de Bruyne jatkavat sairastuvalla, mutta poissaolot eivät syö iskukykyä.Lyon keskittynee vieraspelin tavoin todella nopeisiin vastahyökkäyksiin ja joutuu muuten vastaanottavalle kannalle, syvälle omalle puolustusalueelle Cityn kontrolloidessa pelin virtausta. Tasoero kasvattaa vieraiden suosikkiaseman vähän alle 70 prosenttiin. Maalimäärällisesti ollaan selvästi runsasmaalisuuden kelkassa, sillä odotusarvo kipuaa aina kolmeen ja puoleen häkkiin.Juventus johtaa lohkoa viime kierroksen tappiosta huolimatta, eikä jatkopaikkaa ole vielä saatu varmistettua. Tasapeli riittäisi tässä kohtaa, mutta eiköhän Vanhaa rouvaa kiinnosta lohkovoitto. Toki päätöskierroksella odottaa vierasottelu jumbo Young Boysin vieraana. Pieni rotaatio ei olisi järkyttävä yllätys, mutta fanien silmien alla vedetään aina bulisti. Can sekä Khedira ovat keskikentältä sivussa, Bernardeschin pelaaminen on epävarmaa.Valencian on pakko saada ottelusta pisteitä, eikä ainakaan hävitä saa, mikäli jatkoon vielä mielitään. Syksyn yksi tasapeliautomaateista on kuitenkin parantanut pelillisiä otteitaan viime viikkoina merkittävästi, ja edellinen UCL-ottelu Young Boysia vastaan oli jo mainio. Nousuvireessä selkeästi mennään. Valencian vahvuuksiin kuuluu tiivis sekä hyvin organisoitu puolustuspelaaminen. Tsherishevin pelaaminen on epävarmaa, kuten myös avauksen laitapakki Piccinin.Aiemmassa kohtaamisessa Juve haki 2-0 vierasvoiton, vaikka CR7 ajettiin jo avausjaksolla ulos. Valencia keskittyy satavarmasti tiiviiseen puolustuspeliinsä, jolloin parhain maaliuhka luodaan kontrilla sekä erikoistilanteilla. Materiaali- ja kotietu sekä kokemus nostavat kotijoukkueen melkein kaksi kertaa kolmesta voittavaksi suosikiksi. Ottelu kääntyy vain niukasti runsasmaaliseen suuntaan, niinpä vedoissa lähimpänä ovat alle-vaihtoehdot.Tasapelikone Hoffenheim ei ole saanut alakertaansa tiiviiksi sitten millään. Kalliita virheitä on nähty aivan liikaa, minkä myötä Nagelsmannin miehistö on vasta kolmessa pisteessä, mutta kaikesta huolimatta vain kolme pinnaa jatkopaikan perässä. Nyt voittotili on pakko korkata, sillä päätöskierroksella odottaa Man City reissussa. Toki aktiivisesti Hoffenheim pelaa joka tapauksessa. Alakerrasta Kasim Adams on pelikiellossa, avauksesta keskikentän pohja Grillitsch lasaretissa. Lisäksi poissa on jokunen rotaatiomies.Voitottomalla Shahtarilla on niin ikään edelleen sauma jatkoon, sillä eroa Lyoniin on neljä pistettä, kun kaksi kierrosta on vielä jäljellä. Tosin tämä tarkoittaa nyt väistämättä sitä, että mikään muu kuin kolme pistettä ei Saksan tuliaisina kelpaa. Peliä on aktivoitava viimeistään toisella jaksolla, jos tilanne on tasan. Shahtar on todella nopeana joukkueena parhaimmillaan tilanteenvaihdoissa. Laituri Marlosin pelaaminen on epävarmaa.Joukkueiden avauskierroksen kohtaaminen päättyi vauhdikkaiden vaiheiden jälkeen 2-2 tasapeliin. Oikeastaan mitään syytä ei ole olettaa, etteikö myös tämä kohtaaminen karkaa laukalle. Hyvätempoista, viihdyttävää ja tätä kautta myös runsasmaalisempaa ottelua odotellaan. Koska tasatilanne ei kelpaa kummallekaan, riskeeraamista nähdään väistämättä toisella jaksolla. Markkina on liikkunut syystäkin kohti runsasmaalisuutta. Maaliodotusarvo kipuaa karvan yli kolmen ja puolen häkin. Hoffenheim nousee hieman yli 50 prosentin suosikkiasemaan.Unitedin maaginen nousu voittoon Juventuksen vieraana oli upea, mutta etumatka kolmantena olevaan Valenciaan säilyi kahdessa pisteessä. Voitto lohkojumbosta tarkoittaisi jatkopaikan varmistumista ennen päätöskierrosta, mikäli Valencia ei samaan aikaan voita vieraissa Juvea. United on ollut eurokentillä sekä pelillisesti että tuloksellisesti parempi kuin Valioliigassa, mutta alakerta ei vieläkään täysin vakuuta. Lauantaina sakkasi myös maalinteko Crystal Palacen isäntänä. Lindelöfin pelikunto on arvoitus.Young Boysilla on kasassa yksi piste, maaliero on rajusti pakkasella ja kolmannellekin sijalle on käytännössä liikaa matkaa, joten käytännössä panokset ovat karanneet jo hanskasta. Pitäisin melko yllättävänä, mikäli joukkue lähtee Manchesteriin pakitellen ja puolustaen, sillä nyt kun panoksia ei ole, voidaan ainakin yrittää luottaa omaan pelitapaan, joka perustuu aktiiviseen pallolliseen peliin. Avauksen toppari Wüthrich on epävarma osallistuja, kuten myös viikonlopun pelissä tauolla ulos vaihdettu ykköskärki Hoarau.Avauskierroksella United haki Sveitsistä selvän 3-0 voiton. Kotijoukkue saattaa olla yllättävänkin passiivinen ja on ehdottomasti haavoitettavissa rohkealla pelisuunnitelmalla. Toki paineeton Young Boys säilyy selvänä altavastaajana – United voittaa pelin vähän alle kolme kertaa neljästä. Vieraiden tasoitukselliset kohteet ovat varsin lähellä pelattavia. Maaliodotusarvo pyörii hyvin lähellä kolmea nuottaa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiPreston oli alkukaudesta putoamisviivan tuntumassa, mutta on tehnyt syksyn mittaan komeaa nousua kohti keskikastia. North End sijoittui viime kaudella sarjassa seitsemänneksi, eikä materiaalissa tapahtunut kesän aikana merkittäviä muutoksia. Alex Neilin suojateilla on potentiaalia nostaa sijoitustaan entisestään, vaikka hyökkäyspäästä maaliahne Sean Maguire on lähitulevaisuuden sivussa loukkaantumisen takia.Middlesbrough on Tony Pulisin rautaisessa ohjauksessa yksi sarjan suurimmista nousijasuosikeista. Puolustus on tuttuun Pulis-tyyliin joukkueen vahvuus – takkiin on tullut toistaiseksi vasta kaksi kertaa. Polvivammasta kärsinyt runkopuolustaja Ryan Shotton lähestyy pelikuntoa, mutta saattaa huilata varmuuden vuoksi vielä tämän pelin, jotta on kunnossa ensi viikonlopun Aston Villa –ottelussa.Vieraat lähtevät peliin niukkoina suosikkeina. Maaliodotusarvo on kallellaan vähämaaliseen suuntaan.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiBrentfordilla on ollut vaikeaa tänä syksynä. Hyvää työtä tehnyt päävalmentaja Dean Smith menetettiin kesken kauden isomman palkkapussin perässä Aston Villaan, ja seuran tekninen johtaja Robert Rowan menehtyi pari viikkoa sitten vain 28-vuoden iässä. Pelilliseltä suoritustasoltaan Bees on sarjan top 10 –joukkue, mutta kaipaisi nyt pientä piristysruisketta voiton muodossa. Lauantain Middlesbrough-ottelua Brentford hallitsi selvästi, mutta hävisi 1–2.Sheffield United näyttää kadottaneen parhaan vireensä. Lauantaina Blades jäi heikolla esityksellä 2–2-tasapeliin sarjan häntäpäähän kuuluvan Rotherhamin vieraana. Kuudesta edellisestä pelistään Chris Wilderin suojatit ovat voittaneet vain yhden ja keränneet kuusi pistettä.Joukkueiden välillä ei ole niin suurta tasoeroa kuin sarjataulukko tällä hetkellä väittää. Brentford lähtee kotiedun turvin otteluun suosikkina. Maaliodotusarvo on hieman sarjan keskiarvon yläpuolella.Perustaso 4-2Kokoonpanot 3-3Vireystila 4-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä suuriLeeds kärsii tällä hetkellä puolustuspään loukkaantumisista. Lauantain Bristol City –ottelusta puuttui ykköstoppari Pontus Janssonin lisäksi pitkäaikaispotilaat Gaetano Berardi ja Luke Ayling. Lisäksi lasaretissa olivat molemmat maalivahdit, Bailey Peacock-Farrell ja Jamal Blackman. Loukkaantumisten takia tulikasteensa saivat lauantaina 20-vuotiaat maalivahti William Huffer ja toppari Aapo Halme. Molemmat selvisivät debyytistään hyvin. Tähän otteluun ykkösvahti Peacock-Farrell palannee tolppien väliin, mutta toppari Jansson on sivussa. Halmeelle saattaa olla siis luvassa lisää minuutteja.Reading ei ole vakuuttanut pitkään aikaan, eikä sarjataulukko valehtele joukkueen suoritustason suhteen. Manageri Paul Clement ei ole missään nimessä vakuuttanut tehtävässään – tällä materiaalilla pitää pystyä parempaan.Isäntien tapaan myös Readingilla on kokoonpanohuolia vähän joka osa-alueella. Maalissa jatkanee Wigan-pelissä nollan lauantaina torjunut kakkosvahti Anssi Jaakkola. Leeds lähtee laadukkaampana joukkueena peliin kotiedun turvin suursuosikkina.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSheffield Wednesday ei ole vakuuttanut vähään aikaan pelillisesti, eikä nykyinen sarjasijoitus valehtele pätkääkään. Potentiaalia Pöllöillä olisi parempaan, mutta krooninen loukkaantumissuma verottaa iskukykyä. Positiivista on sentään parhaan hyökkäyspään yksilön Fernando Forestierin paluu avaukseen viime kierroksen Derby-pelissä. Keskikentältä ja kärjestä puuttuu vielä muutama pitkäaikaispotilas.Bolton otti lauantaina pisteen Millwallin vieraana, mikä oli odotuksiin nähden kelpo tulos. Isossa kuvassa Trottersin asema sarjataulukon häntäpäässä on kuitenkin tukala. Phil Parkinsonin suojatit ovat lähes täysin puolustuspelin varassa, ja sitä kautta pisteille venymiset tulevat hirvittävän taistelun kautta. Sarjassa säilyminen olisi tämän hetken tilanteeseen peilattuna erinomainen suoritus.Weds on kahdesta vähemmän huono tällä hetkellä ja ansaitsee kotiedun myötä otteluun noin 50-prosenttisen suosikkiaseman.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliHullin tekeminen ei vakuuta, vaikka joukkue on hävinnyt vain yhden neljästä edellisestä ottelustaan. Maalipaikat hyökkäyspäässä ovat tällä Nigel Adkinsin peluuttamalla tyylillä vähissä, minkä päälle puolustuspäässä sattuu karmeita henkilökohtaisia virheitä. Sarjassa säilyminen tulee olemaan tällä menolla työn ja tuskan takana.Hirmuvireinen Norwich jatkaa sarjan kärjessä, kun Swansea kaatui lauantaina vieraissa 4–1. Lukemat tosin imartelivat jälleen kerran. Kanarialinnut on pistänyt palloa pussiin jo pitkään todella kovalla prosentilla. Samalla vastustajat ovat viimeistelleet heikosti. Nykyinen suoritustaso ei ole kestävällä pohjalla, vaan tulokset tasoittuvat väkisin, kun tuurit normalisoituvat. Norwich ei ole oikeasti sarjan paras joukkue, vaan nippanappa top 6 –kandidaatti.Hullin ykköskärki Frazier Cambpell on pelikiellossa korttitilin täyttymisen takia. Tästä miinus isäntien hyökkäykselle. Norwich lähtee peliin niukkana suosikkina. Vetomielessä lähimpänä pelivalintaa on vähämaalisuus.Perustaso 1-2Kokoonpanot 4-5Vireystila 4-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiRotherhamilla on alla hyvä peliesitys ja ansaittu piste kärkipään Sheffield Unitedia vastaan. Kaikkiaan Millersillä on alla jo kuusi peräkkäistä ottelua ilman tappiota. Vire on perustasoon nähden siis hyvä. Tästä pelistä isänniltä puuttuu paras maalintekijä, keskikentän Ryan Manning, joka on edustuskelvoton omistajaseuraansa QPR:ää vastaan.Steve McClarenin luotsaama vierasjoukkue tulee peliin niin ikään hyvässä vireessä. Nykyinen sarjasijoitus on tosin vähän yläkanttiin peliesityksiin nähden, ihan top 6 –haastaja QPR ei kuitenkaan ole. Kokoonpanorintamalla McClarenilla on hyvä tilanne – kaikki tärkeimmät pelaajat ovat käytettävissä, ja pitkästä aikaa vaihtopenkillekin riittää laatua.QPR lähtee vieraissakin peliin niukkana suosikkina. Maaliodotusarvoltaan ottelu on kallellaan vähämaaliseen suuntaan.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.