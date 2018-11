Pelivihjeet

SuperMoniveto: Lunta tupaan, Roma

Juventus johtaa lohkoa viime kierroksen tappiosta huolimatta, eikä jatkopaikkaa ole vielä saatu varmistettua. Tasapeli riittäisi tässä kohtaa, mutta eiköhän Vanhaa rouvaa kiinnosta lohkovoitto. Toki päätöskierroksella odottaa vierasottelu jumbo Young Boysin vieraana. Pieni rotaatio ei olisi järkyttävä yllätys, mutta fanien silmien alla vedetään aina bulisti. Can sekä Khedira ovat keskikentältä sivussa, Bernardeschin pelaaminen on epävarmaa.Valencian on pakko saada ottelusta pisteitä, eikä ainakaan hävitä saa, mikäli jatkoon vielä mielitään. Syksyn yksi tasapeliautomaateista on kuitenkin parantanut pelillisiä otteitaan viime viikkoina merkittävästi, ja edellinen UCL-ottelu Young Boysia vastaan oli jo mainio. Nousuvireessä selkeästi mennään. Valencian vahvuuksiin kuuluu tiivis sekä hyvin organisoitu puolustuspelaaminen. Tsherishevin pelaaminen on epävarmaa, kuten myös avauksen laitapakki Piccinin.Aiemmassa kohtaamisessa Juve haki 2-0 vierasvoiton, vaikka CR7 ajettiin jo avausjaksolla ulos. Valencia keskittyy satavarmasti tiiviiseen puolustuspeliinsä, jolloin parhain maaliuhka luodaan kontrilla sekä erikoistilanteilla. Materiaali- ja kotietu sekä kokemus nostavat kotijoukkueen melkein kaksi kertaa kolmesta voittavaksi suosikiksi. Ottelu kääntyy vain niukasti runsasmaaliseen suuntaan, niinpä vedoissa lähimpänä ovat alle-vaihtoehdot.Roma on samoissa pisteissä Real Madridin kanssa, viisi pinnaa TsSKA:n edellä. Voitolla varmistuisi lopullisesti jatkopaikka, mutta isoa uhkaa ei karsiutumisesta ole. Näin ollen Realia päästään haastamaan melko vapautuneesti. Viikonloppuna tuli Serie A:ssa 0-1 pataan Udinesen vieraana, mutta ottelu oli täysin hansikkaassa – viimeistely vain sakkasi isosti. Avauksen toppari Manolas loukkaantui Suomea vastaan ja on pois. Pastore sekä de Rossi jatkanevat myös sivussa, Perottin pelaaminen on epävarmaa.Real on esiintynyt eurokentillä selvästi tasapainoisemmin ja paremmin kuin kotimaassa. Tästä saatiinkin viime lauantaina myös mainio esimerkkitapaus, kun Los Blancos kyykkäsi vastoin odotuksia selvään 0-3 tappioon Eibarin vieraana melko nuhaisella esityksellä. Ennen maaottelutaukoa peli kuitenkin soljui varsinkin hyökkäyksen osalta alkukautta selvästi paremmin. Jatkopaikka on jo käytännössä saleteissa, joten suuria paineita ei Rooman reissuun ole. Keskikentältä Casemiro on poissa.Lohkovoitto on panoksena, joten motivaatiot ovat varmasti kunnossa. Roma haluaa haastaa vieraat myös aktiivisuudellaan, mutta menetysten jälkeen isännät joutuvat olemaan tarkkana. Real on luonut uhkaa enemmän vastahyökkäyksistä. Melko tasainen otatus on edessä, jossa Los Blancos ansaitsee vähän yli 40 pinnan suosikkiaseman. Maalimäärällisesti ollaan runsasmaalisempaan nojallaan.Hyvässä tulosiskussa etenevä Lyon on vahvasti, ainakin toistaiseksi, kiinni lohkon kakkospaikassa, mutta eroa Hoffenheimiin on vain kolme pistettä. Man City onnistuttiin yllättämään vieraissa, joten aivan vailla mahdollisuuksia isännät eivät ole, mutta pistesuoritus olisi silti iso yllätys. Joukkueella on kuitenkin ollut taipumusta ailahdella, jopa ottelun sisällä. Tähtipelaaja Fekir vaihdettiin perjantain St. Etienne-ottelussa tauolla ulos, mutta taikuri lienee pelikunnossa. Avauksen laitapakki Rafael on sen sijaan sivussa.Sky Blues johtaa lohkoa ja jatkopaikka on käytännössä jo varmistettu. Voitolla varmistuu myös lohkovoitto, ja tätä kautta päätöskierroksella päästäisiin käyttämään vahvaa rotaatiota. Europeleissä otteet eivät ole olleet niin loisteliaita kuin kotimaassa, mutta peliotteet ovat eittämättä vakuuttavia. Man Cityn hyökkäystä on todella vaikea kesyttää. Mendy sekä de Bruyne jatkavat sairastuvalla, mutta poissaolot eivät syö iskukykyä.Lyon keskittynee vieraspelin tavoin todella nopeisiin vastahyökkäyksiin ja joutuu muuten vastaanottavalle kannalle, syvälle omalle puolustusalueelle Cityn kontrolloidessa pelin virtausta. Tasoero kasvattaa vieraiden suosikkiaseman vähän alle 70 prosenttiin. Maalimäärällisesti ollaan selvästi runsasmaalisuuden kelkassa, sillä odotusarvo kipuaa aina kolmeen ja puoleen häkkiin.Unitedin maaginen nousu voittoon Juventuksen vieraana oli upea, mutta etumatka kolmantena olevaan Valenciaan säilyi kahdessa pisteessä. Voitto lohkojumbosta tarkoittaisi jatkopaikan varmistumista ennen päätöskierrosta, mikäli Valencia ei samaan aikaan voita vieraissa Juvea. United on ollut eurokentillä sekä pelillisesti että tuloksellisesti parempi kuin Valioliigassa, mutta alakerta ei vieläkään täysin vakuuta. Lauantaina sakkasi myös maalinteko Crystal Palacen isäntänä. Lindelöfin pelikunto on arvoitus.Young Boysilla on kasassa yksi piste, maaliero on rajusti pakkasella ja kolmannellekin sijalle on käytännössä liikaa matkaa, joten käytännössä panokset ovat karanneet jo hanskasta. Pitäisin melko yllättävänä, mikäli joukkue lähtee Manchesteriin pakitellen ja puolustaen, sillä nyt kun panoksia ei ole, voidaan ainakin yrittää luottaa omaan pelitapaan, joka perustuu aktiiviseen pallolliseen peliin. Avauksen toppari Wüthrich on epävarma osallistuja, kuten myös viikonlopun pelissä tauolla ulos vaihdettu ykköskärki Hoarau.Avauskierroksella United haki Sveitsistä selvän 3-0 voiton. Kotijoukkue saattaa olla yllättävänkin passiivinen ja on ehdottomasti haavoitettavissa rohkealla pelisuunnitelmalla. Toki paineeton Young Boys säilyy selvänä altavastaajana – United voittaa pelin vähän alle kolme kertaa neljästä. Vieraiden tasoitukselliset kohteet ovat varsin lähellä pelattavia. Maaliodotusarvo pyörii hyvin lähellä kolmea nuottaa.Avauskohteen selvästi parasta peli-ideaa tarjoilee vähämaalisuus. Painotus Juven suunnalla, mutta nollat mukaan. Toisessa kohteessa haetaan Roman yllätyksiä, sillä pelikannatus kääntyy kuitenkin nimivahvan Realin suuntaan. Kolmannessa kohteessa runsasmaalisuus pidetään kantavana teemana ja mahdutetaan jopa Lyonin kakkonen mukaan lapuille. Päätöskohteen parasta antia on Young Boysin maalit. Kokeillaan myös Unitedin nollaa.0,1 – 0,11,2 – 0,11,2 – 2,4,50,2 – 1,2Pelin hinta yhteensä 19,20 euroa.