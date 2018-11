Pelivihjeet

Moniveto: Bonusrahalla kuorrutettua herkkua sunnuntai-iltaan

Veikkauksen tarjoama 20 000 euron bonusraha tarkoittaa sitä, että normaalia enemmän edukkaita rivejä on tarjolla. Mielekäs Moniveto on siis luvassa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 1-1Motivaatio 5-5Ottelurasitus 5-5Kotietu ei kotietuaMaalimäärä normaaliKyseessä on Genovan kaupungin paikallispeli eli Derby della Lanterna. Nämä matsit kuuluvat italialaisen jalkapalloilun kiistattomiin helmiin ja tunnetta pelissä löytyy. Vihaa ja rakkautta tunnetaan vastustajaa kohtaan.Genoa oli ennen taukoa erittäin huonossa tikissä, mutta pitkälti tappiot kyllä johtuivat rasituksesta tulleiden virheiden ja yleisen puutumisen takia. Nyt on saatu hapot pois jaloista ja uudella innolla ollaan liikenteessä. Sampdorialla oli myös peli pahemman kerran kuralla ja puolustuspää imuroikin peräti 11 maalia kolmessa edellisessä pelissä. On selvää, mitä Doria on tauon aikana pyrkinyt parantamaan. Genoalta sivussa ovat maalivahti Federico Marchetti ja keskikentän Sandro. Sampdorialta keskikentän Karol Linetty on pelikiellossa ja Edgar Barreto löytyy lasaretista. Lisäksi puolustuksesta pitkäaikaispotilas Vasco Regini on sivussa.Kotietua ei käytännössä ottelussa ole, joten voimasuhteiden kautta pitkälti peliä arvioidaan. Melko tasaiset joukkueet ovat. Hieman enemmän ratkaisupotentiaalia on Sampdorialla. Pienimarginaalista peliä odotellaan. Vastustajalle ei tässä pelissä haluta antaa mitään ilmaiseksi, joten puolustuksen ehdoilla saatetaan hyvinkin pelata. Maalimäärää asetellaan alle 2,5 linjan.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliVillarrealilla anemia on kestänyt jo pitkään ja voitot ovat karttaneet Submarinoa. Rayon vieraana oli tarjolla täydetkin pisteet, mutta räväkkä kotijoukkue nousi tappioasemasta johtoonkin asti. Villarreal pystyi nousemaan Sansonen pommilla lopulta tasapeliin. Yksi heikkouden kulminaatiopisteistä on ykköstykiksi hankitun Gerard Morenon itseluottamusvaje. Kunnon onnistumisia ei tahdo tulla millään eikä penkittäminenkään ole hänen osaltaan mahdoton ajatus. Toko Ekambi ja Sansone vaikuttavat vaarallisemmilta tällä hetkellä ja Carlos Baccakin on jo lähellä pelikuntoa. Baccan lisäksi epävarmoja osallistujia ovat alakerran Bonera ja keskikentän Fuego. Varmuudella poissa on pelikieltoinen puolustaja Alvaro Gonzalez.Betis juotti Barcelonalle omaa lääkettä Camp Noulla ja ansaitsi yllätysvoittonsa ilman muuta. Omaa pelikirjaa ei myyty ja pallonhallinnasta huolimatta ylöspäin pyrittiin nopeilla pistoilla, jotka toivat hurjan määrän ykkösluokan maalipaikkoja. Puolustuspäässä oli omat ongelmansa, mutta maalikarkelot kääntyivät andalusialaisille lopulta. Betisille annetaan vireystilaan isoa plussaa, mutta Setienin pelityyli on tuottanut myös ongelmia etenkin perusjoukkueita vastaan, jotka puolustavat enemmän antaumuksella. Alustavasti Betis pääsee peliin ykköskokoonpanollaan, mutta muutamia kysymysmerkkejä on ilmassa.Joukkueiden välillä ei ole kovinkaan kummoista tasoeroa, joten suosikin asema menee kotiedun ansiosta Villarrealille. Maaliodottamaa asetellaan normaalille tasolle.Perustaso 1-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä suuriMarseille palasi neljän tappiollisen ottelun (kaksi Euroopan liigassa) jälkeen takaisin voittojen tielle, kun Dijon kaatui koruttoman esityksen päätteeksi 2–0. OM iski molemmat maalit erikoistilanteista ja puolusti läpi ottelun varsin hyvin. Mikään suvereeni esitys ei silti ollut ja sen pelissä riittää vielä paljon parannettavaa. Otteluohjelma kuitenkin keventyy jatkossa, sillä europelit päättyvät joulukuun alussa, kun UEL:n lohkovaihe päättyy.Amiensin syyskausi on sujunut pitkälti odotuksien mukaisesti. Kaudesta oli odotettavissa haastava ja siihen nähden kuuden pisteen ero suoran putoajan paikkaan on positiivista. Ennen taukoa Amiens haki varsin onnekkaasti täydet pisteet Toulousesta ja katkaisi samalla kolmen ottelun tappioputken.Amiens lähtee haastamaan Marseillea hankalista lähtökohdista, sillä runkotopparit Khaled Adénon (pelikiellossa) ja Prince Gouano (loukkaantunut) ovat molemmat sivussa. Kuten myös keskikenttä Bongani Zungu ja ykköshyökkääjä Moussa Konate. Marseillen ainoa merkittävä poissaolija on alustavasti keskikenttä Luiz Gustavo. Vaikka Amiensin kotietu tasaa lähtökohtia, palaa Marseille Etelä-Ranskaan pisteet mukanaan yli 50-prosentin todennäköisyydellä.Jokaiseen kohteeseen irtoaa jakaumavääristymien kautta pienimuotoista ideantynkää ja lisäksi bonusraha kumuloittaa näitä etuja. Hyvillä mielin lappua sisään. Genovan derbyssä pienimaalisuudet ja etenkin nollat ovat mainioita peli-ideoita. Espanjassa kiinnostaa Villarrealin kotivoitto. Ranskassa aliarvostetaan Amiensia pelijakaumassa, joten toivotaan kotijoukkueelle jonkin asteista venymistä Marseillea vastaan.0, 1 – 0, 11, 2, 3 – 0, 11, 2 – 1, 2