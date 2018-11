Pelivihjeet

Moniveto: Nollavarmaa Hollantiin

Perustaso 4-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-5Motivaatio 2-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiInterin loistoliekki katkesi todella tylyllä tavalla ennen maaottelutaukoa, kun paikallispelissä otettiin turpasauna Atalantalta. Mestarien liigassa on ensi viikolla suuret panokset, kun Tottenhamin vieraana on jatkopaikan kannalta todella tärkeä ottelu edessä. Tämä voi ajattaa säästöliekkiin heikkoa Frosinonea vastaan. Marcelo Brozovic puuttuu pelikiellon takia keskikentältä. Lisäksi sivussa on alakerran Sime Vrsaljko loukkaantumisen takia.Frosinone esitteli kauden alkajaisiksi umpisurkeaa jalkapalloa, mutta on jostain hatusta kaivanut siinä määrin kaniineja, että joukkue paistattelee nyt päiviään neljän ottelun pisteputkessa. Ennen taukoa munkitettiin Fiorentinaa vastaan tasapeli, vaikka jyrän alla pelillisesti oltiin. Kokonaiskuva on kuitenkin myös pelillisesti isossa nosteessa eikä joukkue enää näytä kiistattomasti sarjan huonoimmalta jengiltä. Laadukkaimpia pelaajia on yhä paljon loukkaantuneena. Mm. Molinaro, Hallfredsson ja Dionisi olisivat joukkueelle tärkeitä miehiä.Tasoero on hurja ja Inter on kotonaan suursuosikki. Frosinonella on kuitenkin itseluottamus siinä kunnossa, etteivät sinimustat välttämättä puolivaloilla peliä voittaisi. Maaliodottamassa on repeämispotentiaalia tasoeron takia.PSV on painanut Hollannissa menemään melkoisella magialla alkukauden, sillä 12 ottelua on tuonut plakkariin 12 voittoa. Toki materiaalikin on huippua Hollannin liigan suhteellisen keskinkertaiseen perustasoon, mutta silti puhdas peli on huikea suoritus. Tässäkin pelissä pisteodottama on tasoeron takia korkealla. Huomioidaan kuitenkin se, että eindhovenilaiset saattavat hieman säästellä ensi viikon keskiviikkona pelattavaa Mestarien liigan Barcelona-ottelua varten.Heerenveen kuuluu Eredivisien keskikastiin. Parhaana päivänä joukkue voi kiusata suurempiaan, mutta vieraissa PSV:n tasoisen joukkueen kaataminen olisi kyllä suuryllätys. Ennen maaottelutaukoa Heerenveen ei ollut mitenkään vakuuttavassa vireessä, joten ennusmerkit ovat huonot.PSV on siis perustasoeron ja kotiedun myötä jättisuosikki. Paljon Monivedon kannalta määrittää se, millä intohimotasolla kotijoukkue on liikkeellä. Vieraiden maalittomuus ei yllättäisi, mutta pelin maaliodottamaa nostellaan silti yli kolmen maalin ison tasoeron takia.Perustaso 5-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 4-3Motivaatio 5-5Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiAtletico ei ollut läheskään parhaimmillaan viime pelissään Athletic Clubia vastaan, mutta kahdella loppuhetkien maalilla onnistuttiin kuitenkin kääntämään kelkka ja nousemaan tärkeään voittoon. La Ligan kuumimmassa kärkitaistossa edetään. Maaottelutauolle oli pikkukolhuista kärsineelle joukkueelle varmasti tilausta. Avainpelaajista puolustajat Diego Godin ja Jose Maria Gimenez on ilmoitettu lasarettiin. Lisäksi ainakin Lucas, Costa ja Savic ovat kärsineet pikkukolhuista, mutta eiköhän ukkoja pyritä parsimaan tähän otteluun kuntoon.Barcelona sai Lionel Messin takaisin kokoonpanoon Betisiä vastaan, mutta niin vain Blaugrana hävisi kotonaan andalusialaisille täysin ansaitusti. Kuten aiemminkin todistettua, joukkueen harmonia koki Messin paluun myötä suuren kolauksen ja Betisin erinomainen pelikirja oli myrkkyä katalonialaisille. Barca on isossa kuvassa edelleen kova, mutta mikään ylikylä tämäkään jengi ei ole. Keskikentän Ivan Rakitic on pelikiellossa. Puolustuksesta Thomas Vermaelen ja hyökkäävä Coutinho ovat kysymysmerkkejä.Huippusytyttävä kärkikamppailu on kyseessä. Atleticon puolella on kotietu, Barcelonan materia on laadukkaampi. Pienillä marginaaleilla mennään ohuen vierassuosikin säestämänä. Maaliodottaman kannalta nämä ovat haastavia matseja, kun Tico on selkeästi pieniin päin ja Barcelona suuriin. Kyllä tässä repeämispotentiaalia on kalkuloitava etenkin nyt, kun Ticolla on huolia puolustuspään rosterissa.Heerenveenin nolla on makoisa varmaidea Hollannin matsissa. Kahdessa muussa matsissa lähdetään välttelemään pahiten ylipelattuja maalilukemia. Ainakin Interin 2, Atleticon 1 ja Barcelonan 2 ovat väistämisharkinnan arvoisia.1, 3 – 0, 12, 3, 4, 5 – 00, 2 – 1, 3