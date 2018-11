Pelivihjeet

Pitkäveto: SM-liigaan Satakunnan derbyä – Valioliigaan Liverpoolin kömmähdystä

PerjantaiMolemmat ovat petranneet esityksiään sitten sysimustan alkukauden. Lukko esiintyi keskiviikkona kohtalaisella ilmeellä Pelicansien isäntänä ja rutisti rankkareilla 3-2 voiton. Ässät on saanut viikon päivät rauhassa harjoitella ja keskittyä tähän matsiin.Vahvan paikallislatauksen omaava koitos on totta kai omiaan yllätysherkkyydelle. Kotiedulle ei anneta normaalin suuruista painoarvoa. Veikkaus on arvostanut Lukon vähän turhan suureen suosikkiasemaan ja liputetaan me näin Ässien puolesta. Ässien voittokertoimet sekä tasoitukselliset kohteet riittävät peleihin. Valitaan pelikohteeksi ihan mukavan tuottoarvon omaava Ässät +1. Vetohan osuu, jos Ässät onnistuu vähintäänkin viemään matsin jatkoajalle.LauantaiPerustaso 2-5Kokoonpanot 4-5Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliWatford on pelannut erinomaisen alkukauden ja ansaitsee top 10 –sijoituksensa tällä hetkellä. Hornets puolustaa hyvin organisoidusti ja hyökkää vastaan suoraviivaisesti. Itseluottamus on alkukauden hyvien tulosten myötä tapissa.Liverpool ei ole puolestaan loistanut viime aikoina, vaikka pisteitä onkin ropissut reippaasti. Pelillisesti tasoero sarjan kärkijoukkue Manchester Cityyn on todella suuri. Poolin kesän hankinnoista keskikentän Naby Keita ja Fabinho eivät ole yltäneet toistaiseksi odotetulle tasolle. Sen sijaan Stokesta varamieheksi hankittu Xherdan Shaqiri on loistanut hyökkäävän keskikentän roolissa.Liverpool on laadukkaampana joukkueena vieraissakin pelin selvä suosikki, mutta vetomielessä tässä kohtaa houkuttelee Watfordin pärjääminen sekä vähämaalisuus. Poolilla kun on vielä ensi keskiviikkona edessään todella iso Mestarien liigan vierasmatsi Pariisissa. Isänniltä puuttuu todennäköisesti keskikentän Will Hughes, mutta hän on käyttökelpoisempi syvällä puolustavia joukkueita vastaan. Pool pitänee tässä enemmän palloa, joten Watfordin suoraviivaisemmat pelaajat kuten Gerard Deulofeu ja Roberto Pereyra ovat merkittävämmässä roolissa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-2Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSarjanousija Huesca majailee jumbosijalla ja pitkälti alkukausi onkin ollut tervanjuontia. Manageria vaihdettiin jo useampia kierroksia sitten. Tulostaulua tutkimalla vastetta ei ole huomattavissa, mutta peliesitykset ovat kyllä olennaisesti parantuneet. Ennen maaottelutaukoa dominoitiin pelillisesti Getafea, mutta lopputulemana oli tasapeli. Tuon jälkeen Alavesin vieraana oli avaimet voittoon olemassa, mutta johtoasemasta taivuttiin lopulta tappioon asti. Vastaavilla peliesityksillä voittoja on kuitenkin luvassa, mutta mentaalipuolen haasteet ovat kantona kaskessa. Tärkein huomio vedonlyöjälle on se, että Huesca on huomattavasti parempi, mitä pistetaulukko nyt osoittaa. Puolustuksesta puuttuvat loukkaantuneet Luisinho ja Pablo Insua. Lisäksi avainpelaajista puolustaja Etxeita ja keskikentän Melero ovat kysymysmerkkistatuksella.Levante kuuluu alkukauden kohahduttajajoukkueisiin ja sarjasijoitus on viime kierrosten heikentyneistä otteista huolimatta yhä mainio. Maaottelutauko tuli oivaan saumaan valencialaisille. Real Sociedadille kärsityssä kotitappiossa oli pitkälti kyse rasituksen tuomasta harmonian puuttumisesta, joka eskaloitui tulostaululle. Levanten edut tulevat parhaiten esiin, kun pelinkuva mahdollistaa nopeat vastaiskut riistojen jälkeen. Puolustaja Luna, keskikentän Ruben Rochina ja hyökkääjä Armando Sadiku ovat loukkaantuneina. Lisäksi keskikentän ja vastaiskuhyökkäyksen avainpelaajista Jose Luis Morales ja Jose Campana ovat pelikielloissa. Selkeästi annetaan tasoitusta ja keskikentällä saatetaan hävitä Huescalle.Tasoeroa ei ole läheskään niin paljon, mitä sarjataulukko osoittaa. Levante toki isossa kuvassa on hieman laadukkaampi, mutta sen kokoonpanohuolet satavat Huescan laariin. Lisäksi kotietu auttaa kiistatta isäntiä, joille suosikin asema nyt meneekin. Maalimäärällinen lähtökohta on liki normaali. Vedoissa maistuu Huesca.SunnuntaiPerustaso 2-3Kokoonpanot 5-5Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliBolognalla on pitkittynyt hankala jakso meneillään. Voitot ovat karttaneet joukkuetta, mikä selittyy lähinnä joukkuepuolustamisen rakoilemisella. Tehot ovat sen sijaan olleet kyllä kelvolliset. Jumbojoukkue Chievoa vastaan otettiin onnekas vierastasapeli ennen maaottelutaukoa, mikä kertoo pelin tasosta jotain. Filippo Inzaghin suojateille voidaan ennustaa säilymistaistelua, ellei pelitaktisesti saada tekemistä järkevöitettyä. Terveystilanne joukkueella on mainio.Fiorentina on erittäin mielenkiintoinen joukkue monessakin mielessä. Joukkue tursuaa nuoria taitopelaajia ja parhaimmillaan pidetään vauhtiakin mukavasti yllä. Koheesiossa sen sijaan on jonkin verran tekemistä ja sattuma määrittää aika paljon firenzeläisten tulostasoakin. Viimeiset neljä peliä putkeen on painettu 1–1-tuloksia, vaikka peliesitysten perusteella olisi voinut käydä mitä tahansa. Viime kierroksella oltiin erittäin epäonnekkaita, kun hallinta ei realisoitunut tulostaululle Frosinonea vastaan. Puolustuksen runkopelaaja German Pezzella on loukkaantuneena sivussa.Fiorentina on joukkueista huomattavasti laadukkaampi ja viime kierrosten perusteella Chiesa, Simeone ja kumppanit luultavasti murtavat Bolognan alakertaa. Tauko on kuitenkin nollaillut vireystiloja, joten Bolognan kotiedun takia marginaalit ovat melko pienet. Maalimäärää asetellaan lähelle 2,5 maalin haamurajaa, mikä ajattaa runsasmaalisuuden pelikupongille. Bolognalla tuota potentiaalia on peräpäässä epävarmuuteen ja Fiorentinalla löytyy nälkäisiä juonikkaita hyökkäyspään pelimiehiä.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 1-1Motivaatio 5-5Ottelurasitus 5-5Kotietu ei kotietuaMaalimäärä normaaliKyseessä on Genovan kaupungin paikallispeli eli Derby della Lanterna. Nämä matsit kuuluvat italialaisen jalkapalloilun kiistattomiin helmiin ja tunnetta pelissä löytyy. Vihaa ja rakkautta tunnetaan vastustajaa kohtaan.Genoa oli ennen taukoa erittäin huonossa tikissä, mutta pitkälti tappiot kyllä johtuivat rasituksesta tulleiden virheiden ja yleisen puutumisen takia. Nyt on saatu hapot pois jaloista ja uudella innolla ollaan liikenteessä. Sampdorialla oli myös peli pahemman kerran kuralla ja puolustuspää imuroikin peräti 11 maalia kolmessa edellisessä pelissä. On selvää, mitä Doria on tauon aikana pyrkinyt parantamaan. Genoalta sivussa ovat maalivahti Federico Marchetti ja keskikentän Sandro. Sampdorialta keskikentän Karol Linetty on pelikiellossa ja Edgar Barreto löytyy lasaretista. Lisäksi puolustuksesta pitkäaikaispotilas Vasco Regini on sivussa.Kotietua ei käytännössä ottelussa ole, joten voimasuhteiden kautta pitkälti peliä arvioidaan. Melko tasaiset joukkueet ovat. Hieman enemmän ratkaisupotentiaalia on Sampdorialla. Pienimarginaalista peliä odotellaan. Vastustajalle ei tässä pelissä haluta antaa mitään ilmaiseksi, joten puolustuksen ehdoilla saatetaan hyvinkin pelata. Maalimäärää asetellaan alle 2,5 linjan. Vedoissa saa pienimaalisuudelle peliä.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniWolverhamptonilla on alla neljän pelin voitoton putki, mutta siihen ei kannata reagoida pätkääkään. Wolves on pelannut läpi syksyn paria poikkeusta lukuun ottamatta hyvällä tasolla ja kuuluu sarjan kymmenen parhaan joukkoon.Huddersfield on sarjan heikoimpia joukkueita, mutta viime aikoina Terrierit on pystynyt raapimaan tärkeitä pisteitä puolustusvoittoisella taktiikalla. David Wagnerin poppoo pelaa hyvin kollektiivina, mutta yksilöiden tasossa joukkue kalpenee karusti esimerkiksi Portugalin maajoukkuemiehiä vilisevälle Wolvesille. Sarjassa säilyminen vaatii aivan nappisuoritusta.Kumpikaan joukkue ei pääse peliin optimikokoonpanollaan. Wolvesin wing-back Jonny Otto ja Huddersfieldin toppari Zanka ovat pelikiellossa. Molemmille löytyy korvaaja, mutta taso putoaa hieman. Wolves lähtee peliin kotiedun turvin yli 60-prosenttisena suosikkina. Vetomielessä kiinnostaa kuitenkin Huddersfieldin onnistuminen. Veikkaukselle painetaan, pikkurahalla, Terrierien päälle kahdeksan olevaa voittokerrointa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaaliParma selätti vaikean jaksonsa juuri ennen maaottelutaukoa, kun Torinosta haettiin vahvalla peliesityksellä ansaittu yllätysvierasvoitto. Parhaimmillaan Parma on vakaa ja johtoasemassa joukkue etenkin hallitsee oman maalin suojelemisen. Tauon aikana energiatasot on saatu kuntoon, mikä tälle joukkueelle on tärkeää. Kokoonpanotilanne on tätä nykyä kelvollinen, joskin Munari, Gobbi, Sierralta ja Dimarco ovat sivussa pitkässä pelikiellossa olevan Calaion kera.Sassuolo on räväkkä porukka, joka osaa muuntautua mukavasti pelin sisällä tarvittaessa. Alkukausi on ollut onnistunut kokonaisuudessaan ja tauollekin lähdettiin neljän pelin tappiottomassa putkessa. Kotitasapeli Laziota vastaan oli hieman epäansaittu alakynnessä olemisen takia, mutta taistelutahto palkittiin. Energiatasojen kannalta pelitauko tuli hyvään saumaan. Loukkaantumishuolet koskettavat lähinnä rotaatiotason pelaajia.Kyseessä on paikallistyyppinen derby, joten intohimotasot ovat molemmilla oletettavasti normaalia paremmat. Sassuolo on hieman laadukkaampi materiaaliltaan, mutta Parman kotietu tasaa puntteja. Huomioidaan, että kotiedun merkitys ei olekaan aivan normaalilla tasolla. Maalimäärällinen lähtökohta on melko normaali. Kertoimet ajattavat tässä ilman muuta Parman kelkkaan hyppäämisen.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän pienempiEspanyol on ollut Rubin alaisuudessa pelillisesti todella älykäs ja harmonia tekemisestä paistaa läpi. Viisaasti joukkue käyttää vahvuuksiaan hyödykseen ja on niittänyt ansaittua menestystä. Tauolle jouduttiin kuitenkin lähtemään tappio niskassa, kun Sevillassa hävittiin loppuhetkien takaiskujen myötä. Mitään negatiivista sanottavaa ei barcelonalaisista kuitenkaan ole. Puolustuksesta ovat sivussa Oscar Duarte ja Naldo.Girona on onnistunut viidessä viimeisessä pelissään välttämään tappion. Tuohon suoritteeseen on ylletty sekä taidon että tuurin avustuksella. Esimerkiksi ennen taukoa pelattiin Leganesia vastaan heikosti ja kotitappio oltaisiin ilman muuta ansaittu. Maaliviivapelastuksien myötä maaliton tasapeli kuitenkin maistui. Pitkäaikaispotilaat jatkavat lasaretissa ja lisäksi avainpelaajista hyökkääjät Portu ja Stuani sekä keskikentän Douglas Luiz ovat epävarmoja.Kyseessä on Katalonian derby, eli molemmat syttyvät otteluun takuulla. Espanyol on joukkueista laadukkaampi ja kotonaan selvä suosikki, vaikkakaan kotiedun merkitys ei paikallispelissä olekaan aivan normaalin suuruinen. Maalimäärää asetellaan hieman alakanttisesti. Kyllä derbyssä Gironan isot kertoimet kiinnostavat helposti vedoissa.