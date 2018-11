Pelivihjeet

Vakio 1: Hurja potti – täysosumille 600 000 euroa

+ Pelisuositus + Pelijakauma vihjettä laadittaessa Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 West Ham - Manchester City 9 15 76 2 2 Brighton - Leicester 33 29 38 2 3 Everton - Cardiff 65 22 13 1 4 Fulham - Southampton 38 29 33 2 5 Watford - Liverpool 19 24 57 1 X 6 Manchester United - Crystal Palace 68 20 12 1 7 Tottenham - Chelsea 36 28 36 1 2 8 Leeds - Bristol City 56 25 19 1 9 Swansea - Norwich 36 30 34 1 X 10 Hull - Nottingham 34 31 35 1 X 2 11 Sheffield W - Derby 27 28 45 2 12 Stoke - QPR 49 29 22 1 13 Brentford - Middlesbrough 38 29 33 1 X



Kierrokselle ei tahdo löytyä erikoisen maukkaita pelijakaumallisia vääristymiä. Käytetäänkin rivin pohjana suurimpien suosikkien voittoja. Luotetaan, että bonusraha pitää arvoa kunnossa. Liverpoolin voitto nyt passataan ja haetaan siihen Watfordille hyvin maksavaa pistesuoritusta.Pikkunättejä varmaideoita ovat Leicesterin sekä Southamptonin voitot. Haetaan riville pientä lisäarvoa vielä laistamalla pikkuisen liikaa pelatut Norwichin sekä Middlesbroughin voitot.Perustaso 2-5Kokoonpanot 3-3Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriKahden lukuisista loukkaantumisista kärsivän joukkueen kohtaaminen. West Ham oli surkea kauden alussa mutta on sittemmin parantanut otteitaan selvästi. Manageri Manuel Pellegrini on löytänyt toimivan taktiikan ja saanut kolmen miehen keskikentän keskustalla puolustukselle lisää tukea. Hammersilla on potentiaalia olla sarjan top 10 –joukkue, kunhan se saa parhaat pelaajansa kehiin. Tällä hetkellä sivussa ovat muun muassa Andri Jarmolenko, Manuel Lanzini, Jack Wilshere ja Winson Reid.Manchester City on dominoinut Valioliigaa viime kauden tapaan. Tällä hetkellä ero haastajiin on vain kaksi pistettä, mutta pelilliseltä tasoltaan City on ollut luokkaa muita parempi. Erityisen vakuuttavaksi Cityn pelaamisen tekee se, että keskikentän tähti Kevin De Bruyne on ollut valtaosan kaudesta sivussa. Sairastuvalle liittyi vastikään laitapakki Benjamin Mendy, ja lisäksi De Bruynen korvaajan Bernardo Silvan pelaaminen on alustavasti epävarmaa.City lähtee peliin jättisuosikkina, vaikka myös B. Silva olisi sivussa. Joukkueiden välinen pelillinen tasoero on yksinkertaisesti valtava. West Ham uhittelee vieraita käytännössä vain laituri Felipe Andersonin peippailujen ja kärki Marko Arnautovicin pystyjuoksujen kautta. Jos City-vahti Ederson jättää tällä kertaa turhat vastustajan jaloille syöksymiset tekemättä, ei isännille montaa hyvää tekopaikkaa ole luvassa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniBrighton on hyvin organisoitu alemman keskikastin nippu, jolla on hyvät mahdollisuudet säilyttää sarjapaikkansa. Kokoonpanotilanne ei ole ollut paras mahdollinen viime aikoina, mutta sen pitäisi hiljalleen parantua. Keskikentän luottomiehet Pascal Gross ja Davy Pröpper ovat lähellä paluuta kokoonpanoon. Puolustava keskikenttä Dale Stephens on sen sijaan sivussa pelikiellon takia.Leicester on perustasoltaan luokkaa isäntiä parempi. Myös vierailla on pieniä kokoonpanohuolia tällä hetkellä. Ykköstoppari Harry Maguire ja pelintekijä James Maddison olivat sivussa maaottelutaukoa edeltäneestä Burnley-ottelusta, eikä kummankaan paluusta ole takeita.Hyökkäyssuuntaan Leicester on parhaimmillaan vastaiskuissa, mutta niitä ei ole odotettavissa hirveästi matalalla puolustavaa Brightonia vastaan. Isäntien kotiedun myötä ottelun lähtökohta on erittäin tasainen ja vähämaaliseen kallistuva.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-5Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliEverton oli hyvässä vireessä ennen maaottelutaukoa. Marco Silva on löytänyt toimivan avauskokoonpanon ja saanut valjastettua pelaajien parhaat ominaisuudet kollektiivin käyttöön. Pientä huolta aiheuttaa kymppipaikan Gylfi Sigurdssonin jalkavamma – islantilaisen pelaaminen on alustavasti epävarmaa.Cardiff otti henkisesti tärkeän kotivoiton viime kierroksella, kun Brighton kaatui viime hetken erikoistilannemaalilla 2–1. Isossa kuvassa Bluebirdsin tilanne sarjan häntäpäässä on kuitenkin tukala – joukkueen perustaso on sarjan heikoimpia, ja yksittäiset pistesuoritukset vaativat venymistä sekä hyvää tuuriakin.Pelillisesti isännät tulevat olemaan tässä kuskin paikalla, vaikka Sigurdsson olisi sivussa. Cardiff taistelee varmasti sen minkä pystyy, mutta maalipaikat tulevat olemaan erikoistilanteiden, kuten pitkien rajaheittojen, varassa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 1-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiFulham vaihtoi ensimmäisenä seurana manageria tällä kaudella, kun Slavisa Jokanovic sai potkut maaottelutauon aikana, ja tilalle palkattiin Claudio Ranieri. Hänen ykköstehtävänsä on puolustuksen tiivistäminen – Mökkiläisten päästämät 2,6 maalia ottelua kohti on aivan liikaa. Leicesterin peräsimessä Ranieri peluutti suoraviivaista vastaiskufutista erinomaisin tuloksin. Fulhamissakin on muutamia hyviä vastaiskupelaajia, mutta materiaali on rakennettu kuitenkin enemmän pallonhallintapeliin.Southamptonin manageri Mark Hughes on huhujen mukaan myös potku-uhan alla, mikäli tästä pelistä tulee tappio. Saints on ollut alkukaudesta todella tehoton, ja se on maksanut pisteitä. Paikkoja on olut useampaan kuin kahdeksaan maaliin. Tällä rosterilla pitäisi säilyä sarjassa, mutta pelaajat tarvitsisivat jostain lisää itseluottamusta.Fulham on ollut tähän asti todella huono, mutta pientä parannuspotentiaalia on olemassa. Uuden managerin debyytissä isänniltä voi joka tapauksessa odottaa kovaa henkistä latausta. Se yhdistettynä kotietuun tekee Fulhamista pelin marginaalisen suosikin.Perustaso 2-5Kokoonpanot 4-5Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliWatford on pelannut erinomaisen alkukauden ja ansaitsee top 10 –sijoituksensa tällä hetkellä. Hornets puolustaa hyvin organisoidusti ja hyökkää vastaan suoraviivaisesti. Itseluottamus on alkukauden hyvien tulosten myötä tapissa.Liverpool ei ole puolestaan loistanut viime aikoina, vaikka pisteitä onkin ropissut reippaasti. Pelillisesti tasoero sarjan kärkijoukkue Manchester Cityyn on todella suuri. Poolin kesän hankinnoista keskikentän Naby Keita ja Fabinho eivät ole yltäneet toistaiseksi odotetulle tasolle. Sen sijaan Stokesta varamieheksi hankittu Xherdan Shaqiri on loistanut hyökkäävän keskikentän roolissa.Liverpool on laadukkaampana joukkueena vieraissakin pelin selvä suosikki. Isänniltä puuttuu todennäköisesti keskikentän Will Hughes, mutta hän on käyttökelpoisempi syvällä puolustavia joukkueita vastaan. Pool pitänee tässä enemmän palloa, joten Watfordin suoraviivaisemmat pelaajat kuten Gerard Deulofeu ja Roberto Pereyra ovat merkittävämmässä roolissa.Perustaso 5-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiManchester United on jo seitsemän pisteen päässä kärkinelikosta. Vaatimaton pistesaldo ei ole ollut peliesitysten valossa vääryys. Jose Mourinhon poppoon kollektiivinen taso kalpenee tällä hetkellä selvästi sarjan parhaille joukkueille.Crystal Palace on vankka alemman keskikastin nippu, jonka mestaruus on top 10 –sija. Minimitavoite, sarjassa säilyminen, toteutunee Roy Hodgsonin alaisuudessa kivuttomasti. Kotkilla on tällä hetkellä tuntuvia kokoonpanohuolia, jotka verottavat iskukykyä. Hyökkäyspään ykköstähti Wilfried Zaha oli sivussa edelliskierroksen Tottenham-pelistä, eikä hänen kuntoutumisesta ole takeita. Puolustuslinjassa puolestaan kolme neljästä runkopelaajasta, James Tomkins, Mamadou Sakho ja Aaron Wan-Bissaka, on tällä hetkellä epävarman-statuksella.Myös isännillä on kolhuja, mutta esimerkiksi Paul Pogban paluu kokoonpanoon on mahdollista. Todennäköisesti Mourinho saa jalkeille ihan laadukkaan avauksen. United on kotonaan pelin kiistaton suosikki, mutta täydet pisteet tulevat olemaan kuitenkin työn ja todennäköisesti myös tuskan takana.Perustaso 5-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliTottenham on kärsinyt syksyn mittaan loukkaantumisista. Kesän harjoituskausi oli muutenkin vajaa, kun moni avainpelaaja esiintyi pitkään MM-kisoissa. Näihin haasteisiin nähden Spurs on kerännyt todella mukavan määrän pisteitä. Mauricio Pochettinon suojateilla on pelillisesti vielä varaa parantaa, kunhan avainpelaajat Jan Vertonghenin ja Moussa Dembelen johdolla kuntoutuvat vammoistaan.Chelsea on päässyt pelaamaan ehjemmällä kokoonpanolla. Blues on omaksunut nopeasti Maurizio Sarrin pelitavan. Tällä hetkellä joukkueen suoritustason suunta näyttää ylös, vaikka viime kierroksella Evertonin isäntänä jäätiinkin 0–0-tasapeliin. Keskikentän Mateo Kovacicin pelaaminen on alustavasti epävarmaa tässä pelissä, mutta Ross Barkley on hänelle ihan kelvollinen korvaajaehdokas.Chelsea on nykyvireessään joukkueista hieman parempi ja ennakkoasetelma on tasainen. Tottenhamilta puuttuvat tällä tietoa Dembelen ja Vertonghenin ohella toppari Davinson Sanchez ja laitapakki Danny Rose. Oikean laidan ykkösvaihtoehdon Kieran Trippierin pitäisi olla puolestaan kunnossa, vaikka Englannin maajoukkuepelit jäivät väliin.Perustaso 4-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiLeeds on pelannut erinomaisen kauden tähän asti, mutta viime kierroksen 1–4-WBA-vierastappio oli näpäytys sormille. Hurjasta pallonhallintaprosentista huolimatta United hävisi maalipaikat. Manageri Marcelo Bielsa on hyvin ehdoton pelitapansa suhteen, mikä on sekä hyvä että huono asia. Leedsin perustekeminen on laadukasta ja pallonhallinta takaa usein pelien kontrollin, mutta toisaalta monotoninen taktiikka on helposti analysoitavissa. WBA:n vastaiskutaktiikkaa lähdetään varmasti kopioimaan.Bristol City on pudonnut sarjataulukossa keskikastiin, mihin se perustasoltaankin kuuluu. Top 6 –sija vaatisi venymistä, sekä samalla muutamien laadukkaampien joukkueiden epäonnistumista. Robinsilla on alla kolmen pelin tappioputki, mutta paikkojen valossa pisteitä olisi ollut otettavissa joka ottelusta.Leeds on joukkueista parempi ja kotiedun turvin yli 50-prosenttinen suosikki. Ykköstoppari Pontus Janssonin todennäköinen poissaolo on kuitenkin pieni miinus. Bristol Cityllä on onnistuneella joukkuepelillä ja vastaiskuilla mahdollisuus kiusata isäntiä.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiSwansea keikkuu top 6 –taistelussa tiiviin puolustuspelinsä ansiosta. Vain Middlesbrough on päästänyt toistaiseksi Joutsenia vähemmän maaleja. Hyökkäyssuuntaan Graham Potterin suojatit ovat olleet toistaiseksi vaisuja, mutta loukkaantumisestaan toipunut konkari Wilfried Bony tuo walesilaisille uuden ja mieluisan täsmäaseen kärkeen.Norwich ratsasti ennen maaottelutaukoa aallon harjalla sarjan kärkipaikalle. Kanarialinnut ei ole ollut pelillisesti ihan niin hyvä kuin hurja tuloskunto väittää, vaan mukana on ollut ripaus hyvää tuuriakin. Maaottelutauko katkaisi flow-tilan, mutta sitä ei käy kiistäminen, etteikö pelaajien itseluottamus olisi tällä hetkellä tapissa. Suora nousu Valioliigaan ei ole kuitenkaan vielä realismia näillä otteilla – hyvät tuurit eivät loputtomiin jatku.Vieraat ovat nykyvireessään joukkueista toki parempi osapuoli, mutta tämän ottelun ennakkoasetelma on erittäin tasainen Swansean kotiedun takia. Todennäköisyydet ovat sen puolella, että Norwichin voittoputki katkeaa tässä kohtaa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiHull on kolmen pelin pisteputkessa, mutta isossa kuvassa tekeminen ei suuremmin vakuuta. Viime kierroksella Birminghamin vieraana peliesitys oli muuten hyvä ja vierasvoitto oli lähellä, mutta topparipari Tommy Elphick – Jordy de Wijs teki karmeita virheitä pallollisena ja lahjoitti kolme maalia omiin. Tiikerit joutuu todennäköisesti taistelemaan kauden loppuun asti sarjapaikkansa puolesta.Nottingham on Aitor Karankan alaisuudessa vaikeasti voitettava joukkue, joka osaa neutralisoida vastustajan hyökkäyspelin. Forestin materiaali vahvistui täksi kaudeksi, mutta kalpenee silti hieman vielä sarjan kärkiryhmille. Nousukarsintapaikan kohtalo tulee olemaan hyökkäystehojen varassa.Vieraat ovat joukkueista pykälää parempi osapuoli, mutta Hullin kotiedun myötä pelin lähtökohta on tasainen.Perustaso 3-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiSheffield Wednesday otti viimeksi pisteen kärkipäässä keikkuvalta paikallisvastustaja Unitedilta, muttei vakuuttanut pelillisesti. Kroonisesta loukkaantumissumasta kärsivä Weds on laukaisutilastoissa sarjan huonoin joukkue. Parhaalla kokoonpanollaan Pöllöt kuuluisi vähintään sarjan keskikastiin, mutta tämän hetken tilanne on huonompi.Derby romahti viimeksi Aston Villan isäntänä 0–3-tappioon. Maaottelutauko tuli Pässeille hyvään saumaan, sillä loukkaantumislista alkoi olla huolestuttavan pitkä. Tähän peliin Frank Lampard saa käyttöönsä Mason Mountin, Martyn Waghornin, Craig Brysonin ja George Evansin, jotka olivat sivussa Villa-ottelusta. Sen sijaan laituri Mason Bennett ja vasen pakki Craig Forsyth ovat pitkään sivussa.Joukkueiden välillä on tällä hetkellä selvä tasoero Derbyn hyväksi, ja kotiedustaan huolimatta Weds on ottelussa altavastaajan asemassa. Maaliodotusarvo on sarjan keskiarvoa suurempi.Perustaso 5-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiStoke on materiaaliltaan sarjan kärkipäätä, mutta alkukauden peliesitykset eivät ole vakuuttaneet. Manageri Gary Rowett osaa kyllä organisoida puolustuksen kuntoon, mutta hyökkäyspäässä hänen pelikirjansa rakentuu käytännössä täysin vastaiskujen varaan. Jos vastustaja antaa Stokelle pallonhallinnan, menee joukkueella sormi suuhun.QPR on ollut nihkeän alun jälkeen yksi sarjan kovakuntoisimmista joukkueista tulosten valossa. Ärrien peliesitykset ovat olleet kuitenkin vähän vaatimattomampia, ja monessa tasaisessa ottelussa tuurit ovat olleet joukkueen puolella.Vieraiden puolustuspään avainpelaaja Geoff Cameron on sivussa, sillä hän on lainalla Stokesta, eikä saa kohdata omistajaseuraansa. Isäntien laitapakki Erik Pieters on ollut sivussa viime peleistä, mutta saattaa palata kokoonpanoon. Kotietu tekee Stokesta ottelun noin 50-prosenttisen suosikin. Maaliodotusarvon osalta ollaan sarjan keskiarvon alapuolella.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiBrentford sai viime viikolla suru-uutisen, kun seuran tekninen johtaja Robert Rowan menehtyi vain 28 vuoden iässä. Shokki on ollut kovempi toimistolla kuin kentällä, mutta hyvää työtä tehneen merkittävän taustahenkilön poismeno liikutti taatusti myös pelaajia. Brentford sai viime viikolla suru-uutisen, kun seuran tekninen johtaja Robert Rowan menehtyi vain 28 vuoden iässä. Shokki on ollut kovempi toimistolla kuin kentällä, mutta hyvää työtä tehneen merkittävän taustahenkilön poismeno liikutti taatusti myös pelaajia. Tässä ottelussa isänniltä saatetaan nähdä normaalia kovempi lataus – peli halutaan varmasti voittaa Rowanin muiston kunniaksi. Hyökkäävä keskikenttä Romaine Sawyers on pelikiellossa.Middlesbrough taistelee Tony Pulisin johdolla suorasta noususta. Puolustus on ollut odotetusti Boron vahvuus – omiin on mennyt vain noin 0,5 maalia ottelua kohti. Tällaisella tekemisellä tappiot ovat harvassa. Valioliiganousu ratkeaakin sitten hyökkäyspeliin. Erikoistilanteet Pulis viilaa aina priimakuntoon, mutta maaleja pitäisi saada myös säännöllisesti avoimesta pelistä.Bees lähtee kotiedun turvin peliin marginaalisena suosikkina, mutta vetomielessä katseet kiinnittyvät Middlesbough'n yli kolmen kertoimiin. Boron laadukas puolustus pitää pelin maalimäärän todennäköisesti pienenä.