Pitkäveto: La Ligasta liki kuuden kertoiminen pommi

LauantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 4-2Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSarjanousija Huesca majailee jumbosijalla ja pitkälti alkukausi onkin ollut tervanjuontia. Manageria vaihdettiin jo useampia kierroksia sitten. Tulostaulua tutkimalla vastetta ei ole huomattavissa, mutta peliesitykset ovat kyllä olennaisesti parantuneet. Ennen maaottelutaukoa dominoitiin pelillisesti Getafea, mutta lopputulemana oli tasapeli. Tuon jälkeen Alavesin vieraana oli avaimet voittoon olemassa, mutta johtoasemasta taivuttiin lopulta tappioon asti. Vastaavilla peliesityksillä voittoja on kuitenkin luvassa, mutta mentaalipuolen haasteet ovat kantona kaskessa. Tärkein huomio vedonlyöjälle on se, että Huesca on huomattavasti parempi, mitä pistetaulukko nyt osoittaa. Puolustuksesta puuttuvat loukkaantuneet Luisinho ja Pablo Insua. Lisäksi avainpelaajista puolustaja Etxeita ja keskikentän Melero ovat kysymysmerkkistatuksella.Levante kuuluu alkukauden kohahduttajajoukkueisiin ja sarjasijoitus on viime kierrosten heikentyneistä otteista huolimatta yhä mainio. Maaottelutauko tuli oivaan saumaan valencialaisille. Real Sociedadille kärsityssä kotitappiossa oli pitkälti kyse rasituksen tuomasta harmonian puuttumisesta, joka eskaloitui tulostaululle. Levanten edut tulevat parhaiten esiin, kun pelinkuva mahdollistaa nopeat vastaiskut riistojen jälkeen. Puolustaja Luna, keskikentän Ruben Rochina ja hyökkääjä Armando Sadiku ovat loukkaantuneina. Lisäksi keskikentän ja vastaiskuhyökkäyksen avainpelaajista Jose Luis Morales ja Jose Campana ovat pelikielloissa. Selkeästi annetaan tasoitusta ja keskikentällä saatetaan hävitä Huescalle.Tasoeroa ei ole läheskään niin paljon, mitä sarjataulukko osoittaa. Levante toki isossa kuvassa on hieman laadukkaampi, mutta sen kokoonpanohuolet satavat Huescan laariin. Lisäksi kotietu auttaa kiistatta isäntiä, joille suosikin asema nyt meneekin. Maalimäärällinen lähtökohta on liki normaali. Vedoissa maistuu Huesca.SunnuntaiPerustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän pienempiEspanyol on ollut Rubin alaisuudessa pelillisesti todella älykäs ja harmonia tekemisestä paistaa läpi. Viisaasti joukkue käyttää vahvuuksiaan hyödykseen ja on niittänyt ansaittua menestystä. Tauolle jouduttiin kuitenkin lähtemään tappio niskassa, kun Sevillassa hävittiin loppuhetkien takaiskujen myötä. Mitään negatiivista sanottavaa ei barcelonalaisista kuitenkaan ole. Puolustuksesta ovat sivussa Oscar Duarte ja Naldo.Girona on onnistunut viidessä viimeisessä pelissään välttämään tappion. Tuohon suoritteeseen on ylletty sekä taidon että tuurin avustuksella. Esimerkiksi ennen taukoa pelattiin Leganesia vastaan heikosti ja kotitappio oltaisiin ilman muuta ansaittu. Maaliviivapelastuksien myötä maaliton tasapeli kuitenkin maistui. Pitkäaikaispotilaat jatkavat lasaretissa ja lisäksi avainpelaajista hyökkääjät Portu ja Stuani sekä keskikentän Douglas Luiz ovat epävarmoja.Kyseessä on Katalonian derby, eli molemmat syttyvät otteluun takuulla. Espanyol on joukkueista laadukkaampi ja kotonaan selvä suosikki, vaikkakaan kotiedun merkitys ei paikallispelissä olekaan aivan normaalin suuruinen. Maalimäärää asetellaan hieman alakanttisesti. Kyllä derbyssä Gironan isot kertoimet kiinnostavat helposti vedoissa.