Pelivihjeet

Pitkäveto: Vaasan veri vapisee – nyt tulee KooKoo

PerjantaiKerroinalennuskohtalon on kokenut Slovakian tipsinä ollut 2,25 voittokerroin. Nykyinen tarjous 2,15 jää peleistä pois.Tipsinä ollut Bulgarian voittokerroin on myös tipahtanut. Alkuperäinen tarjous 2,45 on enää 2,20 – ei peliä.Maalipaikkoja pitäisi tähän peliin siunaantua päihin jos molempiin. KooKoo on pikkuisen edellä ja Sport saa otteluun vain niukan suosikkiaseman. Odotettava maalimäärä on suuri, 5,60 maalia.Pitkävedon kerrointarjonnan puolesta kiinnostavat ehdottomasti KooKoon menestykset, mieluiten vielä voittokertoimet.Tipsinä ollut KooKoon voittokerroin 2,22 on tullut alas. Nykyinen tarjous 2,16 kyllä mahtuu vielä vetoihin, mutta maltillisemmalla panostuksella.LauantaiTurkilla ei ole enää mahdollisuuksia lohkovoittoon. Panosta voi tuoda jumbosijan välttämisen tahtominen. Kokoonpanon kierrätys on täysin mahdollista. Ruotsi sen sijaan tahtoo tästä matsista vain ja ainoastaan täyden pistepotin. Voitolla kun olisi vielä mahdollista kuroa Venäjä kiinni. Lahjalistalla olisi vielä mieluiten reilun eron voitto.Motivaatioetu menee siis reippaasti ruotsalaisille. Arvioidaan matsin ennakkoasetelma hyvin tasaiseksi, Turkki saa ainoastaan marginaalisen suosikkiaseman. Maaliodotusarvo olisi perustaltaan hyvin pieni, mutta nostetaan sitä pikkuisen Ruotsin pakkovoitto-tilanteen takia. Vetoihin maistuvat Ruotsin voitto sekä runsasmaalisuus.SunnuntaiValko-Venäjä tarvitsee vähintäänkin pisteen varmistaakseen lohkovoiton. San Marino on Kansojen liigan heikoin kokonaisuus ja matsista on luvassa täysin yksipuolinen näytös – valkovenäläinen näytös. Mitään murskavoittoa ei kuitenkaan välttämättä tulla näkemään. Vieraille kun on nyt tärkeintä vain saada se vaadittava tulos tehtyä. Suotuisan tuloksen vallitessa ei turhia riskejä tulla tekemään. Toki maaliodotusarvo on jättimäisestä tasoerosta johtuen kohollaan. Ja Valko-Venäjä on kepeästi päälle 90 pinnan varmuudella voittava jättisuosikki.Vetoihin maistuvat maalimääräkohteiden ”alle” –vaihtoehdot. San Marino kun tuskin maalia tekee ja Valko-Venäjän suurin hyökkäyshalu saattaa stopata johtoasemassa.MaanantaiOttelussa on panoksena lohkon jumbosija. Joukkueet voivat siis syttyä taistelemaan. Siitäkin huolimatta, että jumbosijan merkitys on ainoastaan henkinen. Fyysisiä seuraamuksia ei ole.Maalinteko on molemmille yhtä suurta luomisen tuskaa. Latviassa pelattiin syyskuussa maaliton tasapeli. Maalijuhla on siis ennakkoon käsikirjoitettu pois. Maaliodotusarvo on oikein pieni. Pieni maaliodotusarvo sitten tarkoittaa normia suurempaa tasapelin todennäköisyyttä. Tasapelikertoimista on tarjolla pientä etua. Suosikkiasema menee Latvialle, noin kerran kahdesta.Georgia oli varmistanut lohkovoiton jo ennen tätä viimeistä parin matsin rupeamaa. Tämä näkyi torstaina Andorran vieraana ja tuloksena oli 1-1 tasapeli. Kazakstan pelaa myös ilman panosta, mutta pelillinen ilme on ollut ok.Kazakstan pyrkii pelaamaan, joten tuskin tästä ihan täyden tuskaista seisoskelua tulee. Georgia on vahvempi kokonaisuus, mutta häilyvästä motivaatiotilanteesta johtuen ei matsi voi tunnustaa älytöntä suosikkia – 60 pinnaa saa riittää. Maaliodotusarvo on siellä keskimääräisen kantturoissa. Vedoissa kokeillaan Kazakstanin venymistä.