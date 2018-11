Pelivihjeet

Vakio 1: Ei olla skotteja

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Sunderland - Wycombe 61 24 15 1 X 2 2 Peterborough - Bradford 60 23 17 1 3 Burton - Coventry 41 29 30 1 4 Luton - Plymouth 60 24 16 X 2 5 Doncaster - AFC Wimbledon 51 25 24 X 2 6 Southend - Blackpool 47 27 26 1 7 Accrington S - Barnsley 24 26 50 2 8 Shrewsbury - Rochdale 45 28 27 1 9 Bristol R - Scunthorpe 48 26 26 1 X 10 Oxford - Gillingham 49 26 25 1 11 Turkki - Ruotsi 38 28 34 1 2 12 Albania - Skotlanti 32 31 37 1 X 13 Italia - Portugali 43 30 27 1 Järj. (5+1), 24,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Sunderland - Wycombe 80 12 8 2 Peterborough - Bradford 74 14 12 3 Burton - Coventry 33 28 39 4 Luton - Plymouth 76 14 10 5 Doncaster - AFC Wimbledon 64 21 15 6 Southend - Blackpool 39 29 32 7 Accrington S - Barnsley 30 27 43 8 Shrewsbury - Rochdale 48 30 22 9 Bristol R - Scunthorpe 55 26 19 10 Oxford - Gillingham 52 27 21 11 Turkki - Ruotsi 41 28 31 12 Albania - Skotlanti 22 25 53 13 Italia - Portugali 42 32 26



Viikon vakiokupongin varmarintamalta kuuluu seuraavaa: Kohteen kolme Burton on pienenä kotisuosikkina vakiokansan suorittamana unohdettu, joten rohkea ideapiikin paikka on siinä. Kohteessa kuusi tarina on sama, sillä vakiokansa on hullaantunut vierasjoukkue Blackpoolista liikaa – kuntopuntaria on tutkailtu turhan suurella suurennuslasilla. Yksi lapun parhaita piikkejä on kuitenkin Barnsley, jonka pelipinnat ovat hämmentävän alhaiset. Kerran kahdesta voittava suosikki on mitä mainioin kunnon bonuspotin jahtaamiseen. Varmakavalkadin päättää kohdilleen rastittu päätöskohteen kotijoukkue Italia. Rohkeaa, mutta onni suosii moista.Ohipelejäkin on tarjolla muutama. Avauskohde lyödään tukkoon, sillä haussa on suuryllätys Wycombelta. Kohteessa neljä haetaan myös nousuvireiseltä Plymouthilta kunnon jytkyä. Mikäs sen parempi – rohkea rokan syö. Kohteessa viisi vedetään myös nyt kunnon pommi pöytään, sillä Doncasterin vire on huolestuttavan heikko. Viimeistellään yllärit vielä Skotlannin ohipelillä, heille tasapeli ei ole mikään tappio ja toisaalta Albania pääsee kotikentälle vapautuneesti.Sunderland on sarjassa toisena ja pelaa varsin väkevää syksyä. Pelillisesti kentän joka osa-alue on tasapainossa. Viikon alasarjacupin 1-0 vierasvoitto Morecambesta oli jo kahdeksas putkeen. Tätä edelsi täysin ansaittu FA Cupin avauskierroksen 2-1 voitto Kakkosliigan Port Valesta. Edellinen tappio on koettu syyskuun puolivälissä, joten itseluottamus on tapissa. Kokeneen Lee Cattermolen pelaaminen on epävarmaa, muutama vaihtomies miehittää lisäksi lasarettia.Sarjanousija Wycombe on osoittanut olevansa tasoltaan sarjan tasaista keskikastia, mutta sen alajaostoa. Chairboys hävisi viime viikonloppuna FA Cupissa saman sarjatason Lutonille reissussa 0-2 oltuaan pelitapahtumien valossa kuitenkin vain lievästi altavastaajan asemassa. Wanderers on pelannut läpi syksy tasaisia otteluita, joita se ei kuitenkaan oikein onnistu kääntämään voitoiksi. Avauksesta muutaman miehen pelikunto on epävarmaa.Vieraat eivät keränneet viikolta rasitusta cupista, joten pieni lepoetu on heille myönnettävä. Tasoero joukkueiden välillä on kuitenkin merkittävä, niinpä isännät kontrolloivat kohtaamista ja luovat varmasti myös enemmän maaliodottamaa. Black Catsien kuuluu ansaita karvan useammin kuin kolme kertaa viidestä voittava suosikkiasema. Wycomben yllärisaumaa ei sovi kuitenkaan aliarvioida.Peterborough on onnistunut mainiosti syksyllä ja on sarjassa jopa kolmantena, mutta tasoon nähden kyseessä on kiistatta pienoinen ylisuoritus. Odotettavissa pitäisi olla muutaman sijan pudotus. Varsin tulivoimainen vahva Posh eteni FA Cupissa National Leaguen Bromleyn kustannuksella odotetusti sekä ansaitusti jatkoon, kun taas tiistaina kaatui Luton EFL Trophyssa kotona 2-1. Toki kumpikin kierrätti tuossa kohtaa kokoonpanoaan. Oleellisia poissaoloja ei isännillä pitäisi olla.Todellista floppikautta pelaava Bradford on alisuorittanut rajusti ja on valahtanut peräti sarjajumboksi. Hyökkäyspäässä tehot loistavat poissaolollaan, mutta enemmän huolia on todella huteran alakerran kanssa. Omiin on mennyt sarjassa lähes kaksi maalia per peli. Tähän päälle poissaolot ovat syöneet iskukykyä. Kokoonpano on edelleen kaukana optimista. Bantams ei ole voittanut sitten lokakuun alun ja joutui FA Cupissakin uusintaan National Leaguen Aldershotin kanssa. Viikolla cupissa tuli puolestaan 1-2 tupaan Barnsleylta. Itseluottamus on kadoksissa, eikä kurssia saada oikenemaan sitten millään.Todellisuudessa näiden kahden joukkueen välinen tasoero ei ole lähimainkaan sitä tasoa, mitä sarjataulukosta voitaisiin päätellä, mutta Peterboroughin vire on yksinkertaisesti aivan toiselta planeetalta Bradfordiin verrattuna. Posh lähtee varmuudella hallitsemaan peliä ja hyökkäyskaarti löytää aivan taatusti Bantamsin sekavasta puolustuksesta tarvittavat maalipaikat. Kotijoukkueen voitolle kellotetaan 60 prosentin todennäköisyys..Tälle kaudelle selkeästi heikentyneen Burtonin lievä noususuhdanne katkesi viime lauantain osin epäonniseen FA cupin 1-2 tappioon heikommalle Scunthorpelle. Kausi on ollut odotetun haastava, sarjasijoitus kertoo todellisen tason. Brewers pelaa tyypillisesti vahvasti puolustuksen kautta. Albion ei ollut viikolla tulessa, joten pieni lepoetu isännille menee. Kokoonpanotilanne on kuitenkin edelleen todella haastava, sillä sivussa ovat ykkösvahti Bywater sekä useampi avauksen puolustuspään pelaaja.Coventry on liigan puolella hyvässä iskussa, mutta hävisi viime viikonloppuna FA Cupissa samantasoiselle Walsallille vieraissa 2-3 lukemin. Maaleja tehtiin kovilla tehoilla, uusintaottelu olisi ollut reiluin lopputulema. Viikolta Sky Blues keräsi vielä pientä lisärasitusta, kun Kakkosliigan Cheltenhamille kärsittiin cupissa 0-2 vierastappio. Coventry ei ole aivan niin hyvä kuin sijoitus antaa ymmärtää, mutta vahva itseluottamus kantaa. Joukkue pelaa tyypillisesti puolustuksen kautta ja on ollut ajoittain ongelmissa viimeistelytehojen suhteen. Hyökkääjä Biamou sekä avauksen puolustaja Sterling ovat sairastuvalla.Luvassa on kummaltakin joukkueelta tarkkaa puolustusta. Virheet ja riskit halutaan minimoida. Näin ollen mitään varsinaista jalkapallon riemujuhlaa tuskin nähdään. Coventry on hieman parempi materiaaliltaan, niinpä Brewers jää kotiedun myötä vain karvan yli 40 prosentin suosikkiasemaan.Tiistainen alasarjacupin niukka 1-2 tappio vieraissa laadukkaalle Peterboroughille oli Lutonille vasta toinen häviö 13 edelliseen matsiin. Kotona ei tappiota ole vielä sarjassa kärsitty, joten Hatters on kovassa lyönnissä sekä kotona vaarallinen. FA Cupissa joukkue kaatoi saman sarjatason Wycomben kotona 2-0, mutta maalin voitto olisi kuvannut pelin tapahtumia paremmin. Luton on sarjassa viidentenä, mutta nousukarsintapaikka vaatisi venymistä myös jatkossa. Alakerrasta avauksen Potts on sivussa, mutta muita oleellisia poissaoloja ei pitäisi olla.Plymouth aloitti kauden todella vaisusti, sillä joukkuetta odoteltiin jopa nousukarsintasijoille. Viime aikoina tahti on kuitenkin hieman muuttunut, ja Argyle on alkanut esiintyä lähempään omaa tasoa. FA Cupissa joukkue kaatoi Kakkosliigan Stevenagen kotona vasta lisäajalla 1-0, mutta oli pelissä merkittävästi parempi – viimeistely vain sakkasi. Voitto oli itseluottamukselle suuri buusti, varsinkin vuotaneelle alakerralle. Viikolla Argyle kuitenkin hävisi Kakkosliigan Newportille EFL-cupissa. Vieraiden avauksessa on poissaoloja erityisesti alakerrassa, mistä on pieni miinus annettava.Luton on materiaaliltaan hitusen parempi, mutta sitä virhettä ei kannata tehdä, että vetää johtopäätökset tasoerosta puhtaasti sarjataulukon perusteella. Hatters varmasti kontrolloi kohtaamista, mutta Plymouthilla on tässä pieni yllätysmahdollisuus. Selvästä kotisuosikista puhutaan kaikesta huolimatta, sillä Luton voittaa kuusi kertaa kymmenestä. Jos pinkkaa löytyy, tämä kohde kannattaa lyödä tukkoon.Doncasterin nykyvire on huolestuttava, sillä keskiviikon cupin 2-4 tappio Kakkosliigan Notts Countya vastaan oli jo kuudes voitoton ottelu putkeen. FA Cupissakin joudutaan uusimaan kolme sarjatasoa heikomman Chorleyn kanssa. Tuossa pelissä maaliverkkoja heilutti kahdesti eräs H. Kane… Nimittäin Herbie Kane. Roversissa on potentiaalia aina nousukarsintasijoille, mutta hyökkäyspään on löydettävä tehonsa. Dons pelaa tyypillisesti puolustuksen kautta, eikä järin aktiivinen ole kotikentälläkään. Alakerrasta johtohahmo Joe Wright on sivussa.AFC Wimbledon on edennyt liigassa heikossa hapessa, sillä alla on jo seitsemän tappiota. Mikään suuri yllätys tämä ei kuitenkaan ole, sillä joukkueen taso on sarjan alempaa osastoa. Säilymistaisteluun joukkue kuuluu. Cupeissa on kulkenut tuloksellisesti paremmin, mutta isossa kuvassa maalinteko sakkaa. Dons pudotti FA Cupista vieraissa liigojen ulkopuolisen Haringey Borough’n niukasti mutta ansaitusti viimeisen minuutin maalilla 1-0. Kärjestä James Hanson on poissa.Vierailla on pieni lepoetu puolellaan, sillä viikolla ei tarvinnut pelata alasarjacupissa. Isännät ovat perustasoltaan merkittävästi parempia ja joutuvat peliä myös viemään. Kotijoukkue nostetaan kaikista haasteistaan huolimatta hiuksenhienosti yli 50 prosentin suosikeiksi. Tässä jos missä kurssin kääntämiseen on oiva mahdollisuus.Keskikastissa majaileva ja sinne myös tasoltaan kuuluva Southend on hävinnyt sarjassa kolme neljästä edellisestä pelistään. FA Cupissa joukkue pelasi kotona 1-1 tasurin Kakkosliigan Crawleyn kanssa, mutta oli varsinkin hyökkäyssuuntaan selvästi parempi osapuoli. Keskiviikkona Southamptonin U21-jengi kaatui EFL-cupissa puhtaasti 3-0. Normaalisti kotonaan vahvalla Shrimpersillä on ollut hyökkäystehojen kanssa haasteita. Paras maalintekijä Tom Hopper on ollut sivussa, lisäksi avauksen puolustaja Ben Coker miehittää sairastupaa muutaman rotaatiomiehen kanssa.Blackpool voitti viikolla alasarjacupissa Accringtonin Stanleyn 3-2 numeroin, mikä oli joukkueelle kolmas cup-voitto perätysten. Tätä ennen kaatui FA Cupissa Kakkosliigan Exeter suht ansaitusti 3-2. Hieman haastavien vaiheiden jälkeen itseluottamus on taas vahvassa nousussa. Joukkueen peli perustuu tiiviiseen puolustuspeliin, pallollinen tekeminen on sitten vaisumpaa. Seasidersilla on viikolta päivän lepoetu. Vierailla on kuitenkin jonkin verran poissaoloja rasitteena.Southend saa pitää enemmän palloa, mutta lähtökohtaisesti ottelussa keskitytään tiiviiseen puolustuspeliin. Kun lisäksi isännillä on ollut haasteita maalinteon kanssa, niin ottelu kääntyy herkästi vähämaaliseen suuntaan. Merkittävää tasoeroa ei joukkueiden välille löydy, niinpä kotietu määrittää käytännössä suosikkiaseman suuruuden. Shrimpers voittaa 47 prosentin todennäköisyydellä.Sarjanousija Accringtonin kausi on ollut tähän asti selkeä onnistuminen, mutta perustaso on kiistatta sarjasijoitusta alempana. Joukkue puolustaa tiiviisti ja on ollut ajoittain onnekas repiessään pisteitä tasaisista väännöistä. FA Cupissa Stanley kaatoi Colchesterin kotona ansaitusti 1-0. Viikon cupin pelissä joukkue joutui nöyrtymään kotona Blackpoolille 2-3 lukemin. Hyökkäyksestä tärkeiden Keen sekä Zanzalan pelaaminen on epävarmaa.Barnsleyn taso riittäisi nousukamppailuun saakka, mutta aivan omalla tasolla ei Tykes ole ainakaan vielä esiintynyt. Puolustuspää on kuitenkin tiivis ja hyvin organisoitu, hyökkäyskaarti tarjoaa samaan aikaan riittävästi tehoja. Barnsley möyhensi FA Cupissa Kakkosliigan Notts Countyn kotona 4-0, jota seurasi EFL-cupin 2-1 voitto kriisi-Bradfordista, joten vire on mitä mainioin. Keskikentältä avauksen Dougall on sivusssa.Tarkkaa pallollista peliä on luvassa molemmilta, joten odotettava maalimäärä kääntyy aavistuksen vähämaalisempaan suuntaan. Tasoero on kuitenkin selvä vieraiden eduksi. Näin ollen Barnsley ansaitsee kerran kahdesta voittavan suosikin aseman.Shrewsbury on päässyt sarjassa pelillisesti pieneen nosteeseen, mutta isossa kuvassa kausi on mennyt odotuksiin nähden selvästi alle tason. Alakerta on kyllä organisoitu ja tiivis, mutta hyökkäys kaipaa kovasti tehoja. FA Cupissa joudutaan uusimaan kahta tasoa heikomman Salfordin kanssa. Viikolla kaatui sentään alasarjacupissa Kakkosliigan Crewe 2-1. Avauksesta hyökkääjä Shaun Whalley on sivussa.Rochdalen suurin ongelma on pahasti vuotava alapää – 17 pelissä omiin on mennyt peräti 31 palloa. Virheitä nähdään aivan liikaa. Joukkue kaatoi viimeksi FA Cupissa kotona Gatesheadin 2-1. Dale ei pelannut viikolla cupissa, joten pieni lepoetu voidaan myöntää. Perustasoltaan Rochdale on sarjan alempaa keskikastia. Pelit ovat kulkeneet syystä tai toisesta reissussa hieman paremmin. Merkittäviä poissaoloja ei vierailla pitäisi olla.Tasaisessa ja vähämaaliseen suuntaan kääntyvässä ottelussa Salop lähtee kuskin paikalle. Tiivis alakerta on vahvuus ja kykenee pitämään vieraiden tehottoman hyökkäyskaartin vähillä laatupaikoilla. Itse arvostan isäntien iskukykyä vedonvälittäjiä korkeammalle. Näin ollen kotijoukkueelle kellotetaan 45 prosentin todennäköisyys.Vaikean kauden alun jälkeen Bristol Rovers on väläytellyt, vaikka joutui FA Cupissa uusintaan Kakkosliigan Exeterin kanssa. Tuossa ottelussa Rovers joutui kuitenkin alivoimalle jo ennen avauskymppiä, mikä selittää lopputulosta vahvasti. Exeter onnistui kuitenkin voittamaan Roversin EFL-cupin pikauusinnassa viikolla 2-0. Pirates pelaa vahvasti puolustuksen kautta ja on hyvin organisoitu joukkue, mutta hyökkäys on kerta kaikkiaan liian tehoton. Paikoillekaan ei oikein päästä. Keskikentän Sinclair on pelikiellon vuoksi sivussa. Kokoonpanotilanne on erinomainen.Scunthorpe pääsi FA Cupissa pitkästä aikaa voittojen tielle, kun Burton kaatui kotona pienen onnen avittamana 2-1 lukemin. Viikolla joukkue hävisi EFL-cupissa Kakkosliigan Mansfieldille 2-3. Iron on päästänyt sarjassa selvästi eniten maaleja omiin ja on pelannut varsinkin kotona runsasmaalisia kamppailuja. No, on vieraissakin vedelty kolmen maalin keskiarvolla… Joukkueessa on potentiaalia sarjasijoitusta korkeammalle ja kausi alkoikin hyvin. Sitten iski todella paha loukkaantumissuma, jonka viljaa korjataan edelleen. Poissaoloja on todella paljon, joten vieraita pitää rangaista niistä merkittävästi.Odotusarvo on, että kotijoukkue lähtee pitelemään tahtipuikkoa, sillä kotona joukkue on aktiivisempi. Scunthorpe tuskin peruuttelemaan alkaa. Aaltoilevaa, vauhdikasta sekä runsasmaaliseen kääntyvää matsia on lupa odottaa, jossa nousuvireiset isännät nousevat vähän alle kerran kahdesta voittaviksi suosikeiksi.Nousuvireessä olevalle Oxfordille voittaminen on ollut haastavaa, mutta nyt alla on jo seitsemän ottelun tappioton putki. Todella vaikean kauden alun jälkeen peliesitykset lähestyvät vihdoin todellista tasoa. Joukkue kuuluisi materiaaliltaan keskikastiin. Isännillä on myös lepoetu puolellaan, sillä viikolla ei pelattu. Edellisessä pelissään FA Cupissa joukkue jäi kotona kiikareihin Kakkosliigan Forest Greenin kanssa, vaikka oli pelissä hallitsevampi sekä parempi osapuoli. Avauksesta keskikentän Baptiste sekä kärki Obika ovat sivussa.Gillingham ei ole materiaaliltaan ainakaan parempi kokonaisuus, sillä perustaso oikeuttaa alemman keskikastin rankkiin. Gillies jäi FA Cupissa kotona täysin ansaitusti kiikareihin kahta sarjatasoa heikomman Hartlepoolin kanssa, mutta kaatoi viikolla Kakkosliigan Crawleyn alasarjacupissa 2-1. Puolustuspää on vieraiden selkeä heikkous. Keskikentällä on olut poissaoloja.Tässä olisi Oxfordille mitä mainioin tilaisuus jatkaa myötätuulessa kohti turvallista keskikastia. Jaossahan on säilymisen kannalta isoja pinnoja. Kotijoukkue pääsee otteluun hieman tuoreempana ja ennen kaikkea paremmassa lyönnissä. Kun perustasokin on karvan parempi, on Oxford nostettava lähes kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi.Turkilla ei ole enää mahdollisuuksia lohkovoittoon. Panosta voi tuoda jumbosijan välttämisen tahtominen. Kokoonpanon kierrätys on täysin mahdollista. Ruotsi sen sijaan tahtoo tästä matsista vain ja ainoastaan täyden pistepotin. Voitolla kun olisi vielä mahdollista kuroa Venäjä kiinni. Lahjalistalla olisi vielä mieluiten reilun eron voitto.Motivaatioetu menee siis reippaasti ruotsalaisille. Arvioidaan matsin ennakkoasetelma hyvin tasaiseksi, Turkki saa ainoastaan marginaalisen suosikkiaseman. Maaliodotusarvo olisi perustaltaan hyvin pieni, mutta nostetaan sitä pikkuisen Ruotsin pakkovoitto-tilanteen takia. Vetoihin maistuvat Ruotsin voitto sekä runsasmaalisuus.Omatakseen saumoja lohkovoittoon tarvitsisi Albania tästä matsista murskavoiton. Putoamista ajatellen olisi pistekin ihan arvokas. Kokemattomalla Skotlannilla puolestaan on vielä ihan hyvät saumat lohkovoittoon. Motivaatio on siis varmasti kunnossa.Ennakkoasetelma on tasainen ja vähämaalisuuteen suuntautuva.Ottelun panoksena on lohkovoitto. Portugalille riittää tasapelikin ykkössijaan, kun taas Italian on pakko voittaa ja toivoa päätöskierroksella Puolalta apuja.Italian valmentaja Roberto Mancini on tehnyt syksyn aikana kokeiluja maajoukkueeseen, ja nytkin mukana on muutama keltanokka. Avauskokoonpanon Mancini rakentanee kuitenkin puolustuksen Juventus-konkareiden ja keskikentän avainkaksikon Marco Verratti – Jorginho varaan.Portugali lähtee peliin todennäköisesti vastaiskutaktiikalla ja pyrkii ennen kaikkea pitämään oman maalinsa puhtaana. Joukkueiden edellinen kohtaaminen syyskuussa Portugalissa päättyi isäntien 1–0-voittoon. Vähämaalista peliä tästäkin voi ennakoida. Italia on kotiedun turvin niukka suosikki.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.