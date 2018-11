Pelivihjeet

Pitkäveto: Huuhkajat ammuttiin alas

TorstaiAikaisemmin tipsattu Huuhkajien voitto kertoimella 4,80 on tullut alas. Nykyinen tarjous 4,10 ei enää riitää peleihin.Saman kerroinalennuskohtalon on kokenut myös Slovakian tipsinä ollut 2,25 voittokerroin. Nykyinen tarjous 2,15 jää peleistä pois.Kroatia on tukalassa tilanteessa lohkon viimeisenä. Jos se haluaa haaveilla vielä lohkovoitosta, täytyy tästä ja sunnuntain Englanti-vieraspelistä ottaa täydet pisteet. Voittoa varmasti lähdetään hakemaan. Revanssihalut ovat varmasti kunnossa, sillä syksyn vieraspelistä Espanjasta tuloksena oli 0–6-turpasauna.Espanjakin lähtee peliin todennäköisesti voitto mielessään, sillä jos lohkovoiton kohtalo menee tasapisteissä keskinäiseen vertailuun Englannin kanssa, jää Espanja siinä toiseksi vierasmaalisäännön takia. Keskikentältä luottomiehistä Thiago ja Koke ovat sivussa, mutta korvaajat ovat tuttuun tyyliin kovaa tasoa. Iscon rooli hyökkäyspäässä on suuri.Ottelusta voi povata ihan viihdyttävää, sillä tasapeli tuskin tyydyttää kumpaakaan. Tappioasemassa riskitasoja joudutaan nostamaan reippaasti. Espanja on laadukkaampana joukkueena vieraissakin suosikki, mutta vetomielessä mielenkiinto kääntyy nimenomaan maalimäärävedon yli-vaihtoehdon puoleen.PerjantaiKypros on materiaaliltaan lohkon heikoin joukkue, mutta näillä näkymin se on säilyttämässä paikkansa C-liigassa. Lohkon voittoon tai kakkossijaan ei ole realistisia saumoja. Valmentaja Ran Ben Shimon on nostanut mukaan rinkiin ensikertalaisia ja jättänyt sivuun muutaman kokeneemman pelurin. Lisäksi mukaan valituista keskikentän Grigoris Kastanos on tämän pelin sivussa pelikiellon takia.Bulgaria taistelee lohkovoitosta Norjan kanssa, joten isännistä poiketen panos on tapissa. Tällä hetkellä Petar Hubchevin suojatit ovat maalierovertailussa maalin Norjaa perässä, joten johtoasemassa saatetaan jatkaa hyökkäämistä.Vieraat lähtevät peliin motivaatioedun turvin niukkoina suosikkeina. Vedonlyöntimarkkinoilla peli on hinnoiteltu tasaisemmaksi. Otetaan siis Bulgariaa lapulle.LauantaiTurkilla ei ole enää mahdollisuuksia lohkovoittoon. Panosta voi tuoda jumbosijan välttämisen tahtominen. Kokoonpanon kierrätys on täysin mahdollista. Ruotsi sen sijaan tahtoo tästä matsista vain ja ainoastaan täyden pistepotin. Voitolla kun olisi vielä mahdollista kuroa Venäjä kiinni. Lahjalistalla olisi vielä mieluiten reilun eron voitto.Motivaatioetu menee siis reippaasti ruotsalaisille. Arvioidaan matsin ennakkoasetelma hyvin tasaiseksi, Turkki saa ainoastaan marginaalisen suosikkiaseman. Maaliodotusarvo olisi perustaltaan hyvin pieni, mutta nostetaan sitä pikkuisen Ruotsin pakkovoitto-tilanteen takia. Vetoihin maistuvat Ruotsin voitto sekä runsasmaalisuus.