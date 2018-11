Pelivihjeet

Pitkäveto: Ei kahta sanaa – Huuhkajat voittoon

KeskiviikkoTPS selkeä lähes 60 pinnan todennäköisyydellä voittava suosikki. Maaliodotusarvo on suuri, 5,50 maalia.Kerrointarjonnan puolesta maistuvat vetoihin maalimäärä kohteiden ”yli” -vaihtoehdot.TorstaiMatsin ennakkoasetelma on kutkuttava. Maat taistelevat lohkovoitosta. Suomelle riittää pistekin varmistamaan ykköstilan, Kreikka siis tarvitsee väkisin voittoa.Joukkueet kohtasivat lokakuussa Tampereella ja tuolloin oli Huuhkajat parempi ansaitulla 2-0 voitolla. Kreikka oli matsissa todella passiivinen. Tappio tiesi kenkää päävalmentaja Michael Skibbelle. Nyt vetovastuussa debytoi Angelos Anastasiadis.Kreikka ei nyt voi vetäytyä vuosikausia vallinneeseen passiivisuuteensa, voitto on saatava. Huuhkajat puolestaan lähtevät matsiin takuulla puolustuksen kautta vastaiskuja kytäten. Loistava uutinen on, että pieni loukkaantuminen ei ole näyttänyt hyydyttävän kentille taas palanneen Teemu Pukin maalivirettä.Kreikka siis joutuu pois mukavuusalueeltaan ja tämähän meille käy. Toki käy meille myös, että kreikkalaiset olisivat totutun passiivisiakin. Paljon on kyse myös siitä, että kumpi kestää paineet paremmin. Kreikka saa vain pienen suosikkiaseman. Isäntien odotetusta maalihausta huolimatta pysyy maaliodotusarvo hyvin pienenä. Vedoissa kelpaa kokeilla Huuhkajien onnistumisen kertoimia.PerjantaiSlovakian panoksena on välttää lohkon jumbosija. Näyttöhaluja tuo todistaa päävalmentajan postilla Jan Kozakin lokakuun lopulla korvanneelle Pavel Hapakille olevansa edustuspaikan arvoinen.Ukraina on jo varmistanut lohkon ykköspaikan. Panos on siis hukassa. Päävalmentaja Andrei Shevchenko on pikkuisen tuulettanut kokoonpanoa. Loukkaantumisen vuoksi sivussa on ykköstahti Andrei Yarmolenko.Tässä voi olla, että isännillä on suuremmat pelihalut. Tasoero ei ole älytön ja Slovakia saa ottelussa pienen suosikkiaseman. Maalijuhlaa tuskin tullaan näkemään. Vedoissa aiheuttaa pientä kiinnostusta Slovakian voitto.LauantaiTurkilla ei ole enää mahdollisuuksia lohkovoittoon. Panosta voi tuoda jumbosijan välttämisen tahtominen. Kokoonpanon kierrätys on täysin mahdollista. Ruotsi sen sijaan tahtoo tästä matsista vain ja ainoastaan täyden pistepotin. Voitolla kun olisi vielä mahdollista kuroa Venäjä kiinni. Lahjalistalla olisi vielä mieluiten reilun eron voitto.Motivaatioetu menee siis reippaasti ruotsalaisille. Arvioidaan matsin ennakkoasetelma hyvin tasaiseksi, Turkki saa ainoastaan marginaalisen suosikkiaseman. Maaliodotusarvo olisi perustaltaan hyvin pieni, mutta nostetaan sitä pikkuisen Ruotsin pakkovoitto-tilanteen takia. Vetoihin maistuvat Ruotsin voitto sekä runsasmaalisuus.