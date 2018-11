Pelivihjeet

Moniveto: Bonusrahan kimppuun yllätyksien kautta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustaso 4-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 4-5Motivaatio 5-5Ottelurasitus 1-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiMilan onnistui pienimarginaalisen pelin kääntämään Udinesen vieraana yliajan viime hetkien erikoisella maalilla edukseen ja säilytti asemansa kärkinelikossa. Ei Milan täysin vakuuta, mutta itseluottamus on sen verran korkealla tasolla, että niitä pieniä marginaaleja käännetään nyt jatkuvasti omaksi eduksi. Torstaina Rossoneri pelaa tärkeän Euroopan liigan ottelun Betisin vieraana, joten rasitus on maksimaalinen, kun kahden pelin viikkotahdilla jatketaan. Loukkaantumisia on. Puolustuksesta Ignazio Abate ja Davide Calabria ovat pitkäaikaispotilaiden (Strinic ja Caldara) ohella sivussa. Lisäksi keskikentältä puuttuvat Lucas Biglia ja Giacomo Bonaventura.Juventus oli vahvalla pelipäällä viikonloppuna, kun Cagliari kaadettiin mainion hyökkäyspainotteisen peliesityksen päätteeksi kivuttomasti kotona. Paulo Dybala on etenkin erityismaininnan arvoinen tekijä tällä hetkellä Vanhan Rouvan hyökkäyskalustossa. Viikolla mitellään Mestarien liigaa Manchester Unitedia vastaan, mutta lepopäiviä saadaan vastustajaa enemmän ja lisäksi viime viikkojen rasitus on ollut AC Milaniin verrattuna vähäisempää. Giorgio Chiellinin ja Federico Bernardeschin pelikunnot ovat arvoituksia. Emre Can puuttuu varmuudella.Huippuottelussa molemmat syttyvät takuulla vahvasti, joten intohimoista ja taidokasta jalkapalloiltaa San Sirolla odotetaan. Tasoero on Juventuksen eduksi sen verran suuri, että torinolaiset ovat vierassuosikkeja. Lisäksi rasitustekijät puoltavat vieraita. Maalimäärässä on pientä potentiaalia runsasmaalisuuteen vahvojen hyökkäyskalustojen takia. Toki molemmat huippujoukkueet ovat myös defensiivisesti keskimääräistä parempia.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-2Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-2Kotietu normaaliMaalimäärä suuriCelta on löytänyt mainion itseluottamuksen tekemiseensä ja nousi Betisin vieraanakin parin maalin tappioasemasta johtoon, mutta lopulta taivuttiin toki tasapeliin. Hyökkäyspelaaminen on ollut erittäin vakuuttavassa tikissä viime kierroksilla, mutta perinteiset epävarmuustekijät ja muodon repeämiset vaivaavat yhä galicialaisia. Real Madrid kuuluu sytyttävimpiin vastustajiin, joten pöhinä Balaidosilla tulee olemaan valtavaa. Keskikentältä puuttuvat Stanislav Lobotka ja Mathias Jensen.Real Madrid onnistui voittamaan viime viikolla kahdesti, kun alasarjojen Melillaa kuritettiin cupissa ja La Ligassa kaadettiin Valladolid vaikeuksien jälkeen. Hieman huonommalla tuurilla Valladolidille oltaisiin hävitty ja kriisi olisi saanut jatkumoa. Väliaikaisluotsi Santiago Solarille on annettava kunnioituspisteitä rohkeasta peluutuksesta Valladolid-ottelun loppupuolella, kun voittomaali tarvittiin. Mestarien liigassa pelataan keskiviikkona Plzenissä, mistä on laskettava rasituksen myötä ohutta miinusta. Puolustuspäässä on kokoonpanohuolia, kun Raphael Varane ja Marcelo ovat varmuudella sivussa eikä Dani Carvajalkaan välttämättä pysty osallistumaan. Lisäksi hyökkäyksestä Mariano Diaz on sivussa.Real Madrid tietysti on joukkueista selvästi laadukkaampi, mutta Los Blancos on edelleen itseluottamuksensa osalta alamaissa. Celta pääsee peliin tuoreena ja tulee haastamaan suurempansa aktiivisesti. Vauhdikasta ottelua odotetaan, ja vaikka vieraat ovat suosikkeja, ei Celtan menestys mikään suuryllätys olisi. Potentaalisesti runsasmaalinen ottelu on kyseessä.Perustaso 3-5Kokoonpanot 2-4Vireystila 1-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä erittäin suuriMonacon korpivaellukselle ei vain näy loppua. Alla on jo peräti 15 ottelua ilman voittoa ja tiistain 0–4 -kotitappio Club Brüggelle varmisti, että tämän kauden europelit loppuvat reilun kuukauden päästä, kun Mestarien liigan lohkovaihe on ohi. Karmean kokoonpanotilanteen lisäksi myös taustalla kuohuu, kun venäläisomistaja Dmitry Rybolovlev pidätettiin epäilynä korruptiosta ja lahjonnasta.Sarjakärki PSG porskuttaa edelleen vakuuttavalla tavalla. Se on voittanut kauden alun kaikki 12 sarjaottelua, mihin yksikään toinen joukkue Euroopan TOP5-sarjoissa ei ole historian saatossa yltänyt. Mestarien liigassa PSG jakoi tiistaina pisteet Napolin vieraana, joten jatkopaikka on edelleen täysin sen omissa käsissä.Viime kauden lopulla joukkueiden välillä oli eroa vain 13 pistettä, mutta nyt eroa on jo huimat 29 pistettä. Tasoero nykyvireisen Monacon ja PSG:n välillä on valtava. Monacolta puuttuu edelleen iso liuta loukkaantuneita pelaajia, minkä lisäksi muun muassa keskustan Youri Tielemans on pelikiellossa. Kun Monacon kotikannatuskaan ei ole kummoista, on PSG jättisuosikki myös vieraissa. Edes murskalukemat eivät yllättäisi.Bonusrahalla kuorrutettua Monivetoa lähestytään kahden yllätyksen voimin. Avauskohteessa Juventus on ylipelattu, joten lähinnä AC Milanin kotimenestystä otetaan kupongille. Kakkoskohteessa Real Madrid on odotetusti ylipelattu ja kyvykkään Celtan kotimenestys on erittäin maistuvaa. Otetaan myös runsasmaalista kantaa tähän. Ranskan liigassa ei pelata ylikylä PSG:tä vastaan, vaan isketään selviä1, 2 – 0, 12, 3 – 1, 20, 1 – 3, 4, 5