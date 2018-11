Pelivihjeet

Moniveto: Sheffieldin illassa maalit tiukassa

Perustaso 1-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliFrosinonen vahva tekeminen jatkui viikonloppuna Parman vieraana, kun maalittomasta tasapelistä saatiin palkinnoksi piste. Alakynnessä oltiin isäntien punakorttiin asti, mutta sen jälkeen olisi Frosinonella ollut saumansa jopa täyteenkin pistepottiin. Laatua ei kuitenkaan riittänyt hyökkäyspäässä viimeistelyyn. Materiaalilta sarjan heikoin joukkue on juuri nyt hyvässä jamassa, kun omaan tekemiseen uskotaan. Itsestään selviä tappioita ei näillä näkymin enää ole luvassa. Keskikentältä sivussa jatkavat Emil Hallfredsson ja Luca Paganini. Hyökkäyksestä puuttuvat Federico Dionisi ja Joaquin Ardaiz.Fiorentina pelasi supervärikkään ottelun viime kierroksella AS Romaa vastaan ja hurjan tuhlailun jälkeen päädyttiin 1–1-tasalukemiin. Tasuri sinänsä ei hirveän väärä tulos matsiin ollut, vaikka Roma hieman enemmän tuhlailikin. Fiorentinan intohimotaso oli todella korkealla, mutta yli-innokkuus repi samalla joukkueen pakkaa auki. Ottelukohtaisesti on firenzeläisillä huomattavaa vaihtelua peli-ilmeen osalta. Terveystilanne taitavalla Violalla jatkuu hyvänä.Tasoeroa joukkueiden välillä löytyy rapsakasti, joten Fiorentina on kiistaton suosikki myös vieraskentällä. Frosinone on kuitenkin itseluottamuksensa kanssa vahvalla tasolla eivätkä marginaalit tästä johtuen kasva mahdottoman suuriksi. Maalimäärässä on periaatteessa repeämispotentiaalia, mutta pelinkuva on tässä parissa kyllä haastava arvioitava.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 4-2Motivaatio 5-5Ottelurasitus 5-5Kotietu pieniMaalimäärä normaaliSheffield United on pelannut komean alkukauden, mutta nykyinen sarjasijoitus imartelee. Blades ei lukeudu pelillisesti tai materiaalinsa puolesta sarjan kolmen parhaan joukkoon. Neljästä viime ottelustaan Chris Wilderin suojatit ovat keränneet neljä pistettä.Paikallisvastustaja Weds ei ole puolestaan vakuuttanut. Viime kierroksella koettu 0–4-kotitappio Norwichille oli puolustussuuntaan kauden pohjanoteeraus. Syksyyn on mahtunut hyviäkin pelejä, mutta isossa kuvassa Jos Luhukayn poppoo on sarjataulukossa juuri niillä main, mihin esitykset oikeuttavat. Parannettavaa riittää, mutta toki Luhukayn puolustukseksi on todettava, että sairastuvalla riittää yhä useita luottopelaajia.Kotijoukkue United lähtee Steel City –derbyyn kiistatta suosikkina, mutta kotiedun merkitys ei ole tässä ihan niin iso kuin keskimääräisessä sarjapelissä. Weds on altavastaaja, mutta latauksen pitäisi olla aivan tapissa viime kierroksen romahduksen ja verivihollisen kohtaamisen takia.Perustaso 2-3Kokoonpanot 5-4Vireystila 5-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliLevante pelasi erinomaisesti paikallistyyppisessä pelissä Villarrealin vieraana, mutta lopulta taivuttiin kuitenkin tasapeliin. Defensiivinen kurinalaisuus on valencialaisilla pitänyt viime ajat hyvin ja hyökkäyksessäkin tuntuu olevan riittävästi särmää. Levante pelaa oman taitotasonsa ylärajoilla tällä hetkellä. Kokoonpanotilanne on vahva. Alustavasti sivussa on vain korvattavissa olevia pelimiehiä.Real Sociedad pelasi maalittomasti tasan Sevillaa vastaan kotona. La Real voi olla tulokseen tyytyväinen, vaikka toki baskeillakin paikkansa oli. Sevilla kunnostautui tuhlailussa kuitenkin enemmän. Sociedad ei ole omaan tasoonsa nähden kovinkaan kaksisessa tikissä. Tekemisen rytmitys on ainakin pielessä. Kokoonpanotilanteessa on useita kysymysmerkkejä, mutta lähtökohtana on lähes ideaali rosteri.Real Sociedad on joukkueista parempi, mutta hurjavireisen Levanten kotona marginaalit ovat pienet. Huomioidaan, että Levante ei ole suosikin asemassa parhaimmillaan, joten ohut suosikin asema menee La Realille. Maalimäärän linjaksi asetetaan 2,5 maalia.Avauskohteessa ei ole suurempia vääristymiä. Painotetaan selvän suosikin, eli Fiorentinan, menestyksiä. Sheffieldin derbyssä pienimaalisuus on erinomainen peli-idea, kun maalikarkeloita on pelattu alustavasti aivan liikaa. Yhtä mainio peli-idea on Real Sociedadin vierasmenestys Levanten kentälle. Levante on sarja-asetelman takia ylipelattu.0, 2 – 2, 30, 1 – 0, 10, 1 – 2, 3