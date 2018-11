Pelivihjeet

Pitkäveto: Manchester City ja Real Madrid yllätysvetojen kohteina

SunnuntaiPerustaso 5-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 5-2Motivaatio 4-4Ottelurasitus 2-4Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä erittäin suuriManchester City on ollut alkukaudesta omaa luokkaansa Valioliigassa. Piste-ero seuraaviin on toki vain kaksi pistettä, mutta maalierovertailu paljastaa paremmin Cityn ylivoiman. Ottelua kohti Cityn maaliero on plussalla 2,64 maalia, kun seuraavaksi parhaalla Chelsealla se on 1,73. Tätä menoa City repii kauden mittaan jälleen selvän eron sarjataulukossa seuraavaan ja on lähellä pistää viime kaudella tekemänsä ennätykset uusiksi.Manchester United on hapuillut pahasti oman pelinsä kanssa. Tasapaino hyökkäyksen ja puolustuksen välillä on ollut kateissa. Omiin on auennut aivan liikaa vaarallisia maalipaikkoja, joista vastustajat ovat myös pistäneet palloa pussiin David De Gean taakse. Hänkin on paljastunut tällä kaudella tavalliseksi kuolevaiseksi. Positiivista Unitedin tekemisessä tällä hetkellä on vahva henkinen selkäranka – tappioasemat eivät ole joukkuetta lannistaneet, vaan virtaa ja uskoa on riittänyt pisteille riittävien maalien tekemiseen.Tähän peliin Jose Mourinho valmistanee suojattinsa viime peleistä poiketen puolustusvoittoiseen taktiikkaan. Unitedin alakerta ei näytä kuitenkaan siltä, että se kestäisi Cityn vyöryttämän paineen. Vierailta vaaditaan kauden parasta peliä, mikäli tästä meinataan ottaa pisteitä.Cityn ei tarvitse muuttaa isossa kuvassa mitään – se on tottunut dominoimaan pelejä. Viime otteluissa omiin on auennut kuitenkin hieman liikaa tilanteita Pep Guardiolan makuun. Southampton iski niistä viikko sitten vain kerran, mutta parempi joukkue olisi rankaissut useammin. Tässä ottelussa on aineksia runsasmaaliseen lopputulokseen. Todennäköisin lopputulos Manchesterin derbyssä on sinivalkoisten kotivoitto.Kertoimien puolesta on City kyllä painettu niin suureksi suosikiksi, että ostetaan ManUn venymistä.Perustaso 2-3Kokoonpanot 3-4Vireystila 1-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-1Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiRayo noudatti tuttua tämän kauden tarinaansa viime kierroksella, kun vahvan esityksen jälkeen hävittiin kahden loppuhetken maalin takia johtoasemasta Barcelonalle. Puolustuspää ei vieläkään pysty suorittamaan laadukkaasti läpi ottelun. Esityksestä voisi ammentaa vahvuutta jatkoon, mutta Rayon negatiivinen magia on jo sen verran pahasti pitkittynyt, että sitä voittoa joukkue kaipaisi, jotta padot murtuisivat. Hyökkäyspelaaminen on sinällään toiminut, mutta räväkkä meininki repii pakkaa auki. Puolustuksesta sivussa ovat varmuudella Tito ja Galvez. Keskikentältä Medran ja hyökkäyksestä Trejo ovat niin ikään poissa. Laatupelaajista lisäksi Kakuta ja Elustondo ovat epävarmoja pelikunnoistaan.Villarrealin orastava Euroopan liigan ja cupin kautta hankittu vire katkesi, kun Levante ryösti pisteen Submarinolta. Kaukana ei ollut tappiokaan. Hyökkäyspäässä kaikki kulminoituu itseluottamuksensa menettäneen Gerard Morenon epävarmaan teutarointiin. Pelillisesti ollaan sen verran vahvoja, että paremmalla viimeistelyllä ja paikkojen luonnilla saataisiin kyllä pistepussiin nopeastikin lisäystä. Torstainen Euroopan liigan ottelu tuo rasitusta keltaisille. Carlos Bacca jatkaa hyökkäyksestä sivussa. Javi Fuego ja Bruno puuttuvat keskikentältä. Lisäksi muutamia kysymysmerkkejä on.Villarreal on joukkueista parempi, mutta kotonaan raju Rayo ei kaadu helpolla. Marginaalit Vallecasissa ovat varsin pienet. Rayon pelikirjan takia maalipaikkoja nähtäneen molemmissa päissä rapsakasti ja Villarrealin ketsuppipullon aukeaminenkin on vain ajan kysymys. Normaalia runsasmaalisempaa peliä voidaan odottaa. Vedoissa runsasmaalisuus onkin makoisa kohde.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-2Motivaatio 5-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliEmpoli romahti murskatappioon Napolissa eikä puolustusvirheiden takia varmastikaan pelaajien päitä pukukopissa silitelty. Toisaalta pelillisesti Empoli ei ollut numeroiden mukaisessa mankelissa. Yhtä kaikki, defensiivinen puoli jatkaa alisuorittamistaan, ja kun hyökkäyskalusto on heikkolaatuinen, on pärjääminen liki mahdotonta. Maanantaina manageri Aurelio Andreazzoli sai monoa ja todennäköisin seuraaja on Beppe Iachini. Piristymiseen on mahdollisuuksia ja todennäköisesti defensiivistä puolta ensi alkuun saadaan parempaan kuntoon. Pitkäaikaispotilaita on edelleen useita sivussa. Rosterin tilanne on samantyylinen kuin viime peleissä.Udinese on ollut esityksiinsä suhteutettuna epäonninen jo pidemmän aikaan. Myös viime kierroksella koettiin biittiä, kun Milan ryösti voiton 90+7 minuutin erikoisella maalilla. Voitot karttavat friulilaisia, joilla on mahdollisuus ajautua kriisiin itseluottamuslaman takia. Tässä pelissä kulminaatiopiste olisi kuitenkin tarjolla. Pitkäaikaispotilaat sekä tehottomuudesta kärsinyt hyökkääjä Lukasz Teodorczyk ovat sivussa.Tärkeä alakastin keskinäinen kamppailu on kyseessä. Kummankaan tulostaulu ei häikäise, mutta Udinesen pelillinen tekeminen on ollut paremman oloista viime aikoina. Silti kotietu riittää tekemään Empolista suosikin. Lisäetua saadaan isännille managerin vaihdoksesta. Maalimäärällinen lähtökohta on normaalin alarajoissa. Ottelun tärkeys ja Empolin valmennusmuutokset saattavat laskea maalimäärää. Vedoissa pienimaalisuus on pelikohde. Usein uudet valmentajat saavat pistettyä ensiksi alakerran lukkoon.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-2Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-2Kotietu normaaliMaalimäärä suuriCelta on löytänyt mainion itseluottamuksen tekemiseensä ja nousi Betisin vieraanakin parin maalin tappioasemasta johtoon, mutta lopulta taivuttiin toki tasapeliin. Hyökkäyspelaaminen on ollut erittäin vakuuttavassa tikissä viime kierroksilla, mutta perinteiset epävarmuustekijät ja muodon repeämiset vaivaavat yhä galicialaisia. Real Madrid kuuluu sytyttävimpiin vastustajiin, joten pöhinä Balaidosilla tulee olemaan valtavaa. Keskikentältä puuttuvat Stanislav Lobotka ja Mathias Jensen.Real Madrid onnistui voittamaan viime viikolla kahdesti, kun alasarjojen Melillaa kuritettiin cupissa ja La Ligassa kaadettiin Valladolid vaikeuksien jälkeen. Hieman huonommalla tuurilla Valladolidille oltaisiin hävitty ja kriisi olisi saanut jatkumoa. Väliaikaisluotsi Santiago Solarille on annettava kunnioituspisteitä rohkeasta peluutuksesta Valladolid-ottelun loppupuolella, kun voittomaali tarvittiin. Mestarien liigassa pelataan keskiviikkona Plzenissä, mistä on laskettava rasituksen myötä ohutta miinusta. Puolustuspäässä on kokoonpanohuolia, kun Raphael Varane ja Marcelo ovat varmuudella sivussa eikä Dani Carvajalkaan välttämättä pysty osallistumaan. Lisäksi hyökkäyksestä Mariano Diaz on sivussa.Real Madrid tietysti on joukkueista selvästi laadukkaampi, mutta Los Blancos on edelleen itseluottamuksensa osalta alamaissa. Celta pääsee peliin tuoreena ja tulee haastamaan suurempansa aktiivisesti. Vauhdikasta ottelua odotetaan, ja vaikka vieraat ovat suosikkeja, ei Celtan menestys mikään suuryllätys olisi. Potentaalisesti runsasmaalinen ottelu on kyseessä. Celtan pisteille venyminen kiinnostaa vedoissa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiRoma oli osallisena melkoisissa tuhlaustalkoissa Stadio Artemio Franchilla lauantaina. Lopputuloksena Fiorentinaa vastaan oli lopulta 1–1-tasapeli. Paikkoja missailtiin siinä määrin, että vähintään 3-4 maalia olisi roomalaistenkin pitänyt painaa tuossa pelissä. Hieman keskittymisongelmia tuntuu Romalla olevan, mutta vahva peruslaatu kuitenkin pitää joukkueen pistekannassa. Tärkeä UCL-peli on edessä keskiviikkona Moskovassa, joten rasitusta tulee. Laatupelaajista keskikentän Daniele De Rossi ja hyökkääjä Diego Perotti ovat loukkaantuneina.Sampdoria romahti kotonaan Torinoa vastaan murskatappioon ja alkukauden lentokeli on selkeästi taakse jäänyttä elämää. Nyt muutamassa edellisessä pelissä tilaa on omalla maalialueella riittänyt ja palloja onkin omasta repusta poimittu hurjalla tahdilla. On selvää, että asiaan pyritään kiinnittämään huomiota, mutta vieraissa paluu tiiviyteen ei toteudu helposti etenkään kotiriippuvaiselle joukkueelle. Keskikentän Edgar Barreto puuttuu loukkaantumisen takia rosterista. Lisäksi koko alkukauden missannut Vasco Regini jatkaa lasaretissa.Tasoeroa on selvästi AS Roman eduksi, joten Stadio Olimpicolla nähdään iso kotisuosikki. Muistetaan myös Sampdorian vieraspelaamisen epävakaudet. Maaliodottama on osittain edellä mainituista syistä normaalia korkeammalla. Roma kelpaa allekirjoittaneelle melko helpostikin pelikohteeksi. Tällä hetkellä Sampdoriaan ei löydy luottoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 2-4Vireystila 4-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliAlaves joutui taipumaan Eibaria vastaan johtoasemasta harvinaiseen tappioon. Alkukauden komeettajoukkue ei kestänyt tyylipuhdasta mankelointia tällä kertaa, vaan selkäranka harvinaisesti taipui. Alaves on ratsastanut aallonharjalla jo pidempään, joten epäonnistumisen käsittely on mielenkiintoinen asia henkisesti. Materiaalihan yläkastin joukkueella ei ole likikään sarjataulukon osoittaman hyvä. Luottopuolustaja Ruben Duarte on pelikiellossa. Defensiivisistä pelaajista lisäksi Tomas Pina ja Rodrigo Ely ovat varmuudella lasaretissa. Lisäksihän puolustaja Adrian Marin ja ykkösvahti Fernando Pacheco ovat epävarmoja osallistujia. Keskikentän Mubarak Wakaso puuttuu lisäksi. Pahimmillaan tilanne voi muodostua siis oikein heikoksikin kokoonpanon osalta.Huesca oli erinomainen viime pelissään Getafea vastaan ja olisi ansainnut heittämällä kolme pistettä. Yliajalla päästettiin kuitenkin maali Getafen liki ainoasta maalipaikasta ja pettymystasuriin päädyttiin. Huesca osoitti kuitenkin selkeää nostetta ja manageriksi kuukausi sitten palkatun Franciscon ajatuksia aletaan selkeästi sisäistämään. Puolustuksesta Luisinho puuttuu varmuudella. Muutamalla avauksen pelaajalla on lisäksi epävarma status.Alaves on alkukauden näyttöjen perusteella arvioitava hieman paremmaksi myös taitojen osalta ja se on kotonaan suosikki. Huesca kuitenkin näytti kykyjään viime kierroksella ja nostetta lienee lähiaikoina luvassa. Lisäksi Alaves antaa kokoonpanohuolillaan tasoitusta, joten marginaalit eivät ole suuret. Huescan pisteille venyminen on pikkunätti pelikohde. Maalimäärällistä lähtökohtaa asetellaan normaalin alarajoihin.