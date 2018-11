Pelivihjeet

FutisVakio: Pienpelurin pihistys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Juventus - Manchester U 62 24 14 1 2 Manchester C - Shahtar 86 10 4 1 2 3 Viktoria Plzen - Real Madrid 9 15 76 2 4 Lyon - Hoffenheim 48 24 28 1 2 5 Benfica - Ajax 39 27 34 1 2 6 TsSKA Moskova - Roma 25 26 49 2 7 Valencia - Young Boys 60 23 17 X 2 8 Bayern München - AEK 91 7 2 1 Järj. (4+0), 1,60 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Juventus - Manchester U 56 29 15 2 Manchester C - Shahtar 86 10 4 3 Viktoria Plzen - Real Madrid 9 23 68 4 Lyon - Hoffenheim 44 34 22 5 Benfica - Ajax 31 30 39 6 TsSKA Moskova - Roma 30 32 38 7 Valencia - Young Boys 70 20 10 8 Bayern München - AEK 84 13 3



Lähdetään hakemaan minirahalla pikkuyllätysten kautta voittoa. Alipelatuista mutta melko osuvista suosikeista varmoiksi valikoituivat Juventus, Real Madrid sekä Bayern München. Kavalkadin päättää pienempi mutta liian pienelle kannatukselle jäänyt vierassuosikki AS Roma.Arvoa riville haetaan kohdilleen rastitulla Shahtar Donetskin jättipaukulla sekä Valencian tylyllä ohipelillä. Kohteessa neljä ohituskaistalle joutuu vielä ylipelattu tasapeli, joka ei varsinkaan Hoffenheimin pirtaan sovi pätkääkään.Juventus johtaa lohkoa puhtaalla pelillä, eikä ole päästänyt omiin vielä yhtään palloa. Tämä kertoo kaiken oleellisen Vanhan Rouvan iskukyvystä. Voitolla Juve varmistaisi jatkopaikan jo nyt. Viime kierroksella torinolaiset voittivat Unitedin vieraissa 1-0 ja kontrolloivat peliä lähes koko matkan, vaikka antoi isännille pallonhallintaa toisella jaksolla. Juventuksen puolustuspää on ollut todella vakuuttava ja pelillisesti noussut yhdeksi mestarisuosikeista. Emre Can jatkaa lasaretissa, Mario Mandzukicin pelikunto on arvoitus.Man Utd on lohkon toisena jo viisi pistettä päivän vastustajan perässä, eikä eroa kolmossijalle ole kuin kaksi pinnaa. Tasapeli olisi tässä kohtaa kuitenkin todella maukas suoritus, kun jatkossa vastaan asettuvat ennakkoon lohkon kaksi kevyintä nippua. Tappionkin sattuessa jatkopaikka on vielä täysin omissa hansikkaissa. Nähtäväksi jää, miten Mourinho miehistönsä tällä kertaa asettaa, mutta paha pelko on, että ”tulosta lähdetään hakemaan” tuttuun ja vanhaan malliin. Tämä tarkoittaisi kentällä varsin defensiivistä Unitedia, mikä taasen on tuomion tie. Fellainin pelaaminen on epävarmaa.Juventus kontrolloi ottelua kotonaan aivan varmasti – tarkoittaa se sitten aktiivisempaa pallollista peliä tai vetäytymistä. Ottelu etenee pitkälti isäntien käsikirjoituksen mukaisesti. Sen verran tasoeroa joukkueiden välillä on, että kotivoitolle kellotetaan hivenen yli 60 prosentin todennäköisyys. Niinpä isäntien puolesta päästään jättämään myös pienet vedot. Juve on erikoistunut kontrolloituihin 1-0 ja 2-0 voittoihin, eikä moinen tulos olisi nytkään yllätys. Niinpä maaliodotusarvo jää kahden ja puolen tuntumaan.Manchester City johtaa odotetusti lohkoa, vaikkei ole samanlaista dominanssia eurokentillä esittänyt kuin Valioliigassa. Eroa Lyoniin on piste, kolmossijaan neljä pinnaa eli voitolla saattaa varmistua jo jatkopaikka. Pallosta pitävä joukkue dominoi pallonhallintatilastoa tälläkin kertaa, ja tulivoimainen hyökkäys löytää takuulla laadukkaat maalipaikat Shahtarin alakerrasta. De Bruyne loukkasi itsensä uudestaan ja on sivussa, Otamendin pelaaminen on epävarmaa.Shahtar on käytännössä jo pakkovoiton paikassa. Tehtävä ei ole mitenkään helppo, semminkin kun edellinen kohtaamisessa tuli Citizeniltä tylysti 0-3 pataan kotona. Rehellisyyden nimissä ottelu oli kyllä lukemia tasaisempi, Shahtarin viimeistely oli varsin vaisua. Joukkue pyrkii aktiivisuuteen ja on erittäin nopea kontraamaan, mutta joutuu nyt melko selvästi puolustuskannalle. Avauksesta tärkeä Taison on varmasti sivussa, keskikentän Stepanenkon pelaaminen on epävarmaa.Kuten todettu, isäntien selkeässä hallinnassa peli etenee. Hyökkäyskaarti on ollut viime viikkoina sen verran hyvässä iskussa, että eiköhän laadukkaita maalintekopaikkojakin nähdä riittävästi. Ottelussa on myös oma repeämispotentiaalinsa, mikäli vieraat avaavat peliään yhtään. Suuri tasoero tekee kotijoukkueesta peräti 85 prosentin suosikin. Odotettu maalimäärä nousee myös taivaisiin – aina päälle kolmen ja puolen nuotan.Viktoria Plzenillä on kasassa yksi piste, joten jos tästä pelistä tulee tappio, on jatkopaikka mennyttä. Toki realistisia mahdollisuuksia joukkueella ei jatkoon ollut kauden alussakaan. Yhtä kaikki, nyt pitäisi vihdoin pelata sitä valmentaja Vrban mainostamaa aktiivista futista. Realia vastaan avoimella pelillä tulee tosin noutaja. Kotimaassa on kulkenut viime viikot mainiosti, mutta hyökkäystehoja kaivattaisiin vielä lisää. Ykköskärki sekä tuiki tärkeä Krmencik on loppukauden sivussa, mistä on annettava suuri miinus.Realin syksy on ollut täynnä haasteita, jotka johtivat lopulta Lopeteguin potkuihin. UCL:ssä tilanne on kuitenkin kohtuullinen, sillä joukkue on kärjessä yhdessä Roman kanssa kahden pisteen erolla TsSKA:aan. Edelliskierroksella Los Blancos otti Plzenistä niukan 2-1 kotivoiton ja hallitsi peliä selvästi, mutta viimeistely tökki odotetusti. Samaan aikaan vastustaja päästettiin hämmentävän usein vetopaikoille. Kotimaasta on alla hallittu 2-0 kotivoitto Valladolidista Santiago Solarin ensimmäisestä ottelusta. Avauksesta Carvajal, Marcelo sekä Varane ovat sivussa.Eiköhän Real herää nyt hieman parempaan suoritukseen myös eurokentillä, kun ei-niin-pidetystä Lopeteguista päästiin eroon. Tasoero on valtava, niinpä Los Blancos kontrolloi ottelua selvästi vieraskentästä huolimatta. Vierasvoitto toteutuu noin kolme kertaa neljästä, maaliodotusarvo kipuaa puolestaan 3,20 päälle.Lyon on lohkossaan toisena, vain pisteen Man Cityn perässä ja kolme tikkiä edellä kolmosia. Näin ollen tasapeli ei olisi isännille tässä kohtaa ollenkaan huonompi suoritus jatkopaikkaa ajatellen. Näin ollen tiivis puolustuspeli ja riskittömyys ovat keskiössä. Kontrilla Hoffenheim on horjutettavissa. Lyon on ailahdellut kauden aikana, ja varsinkin omiin on mennyt liikaa. Tulivoimainen joukkue on kyseessä. Avauksen laitapakki Rafaelin pelaaminen on epävarmaa.Hoffenheim on tosiaan jo vähän ahtaassa paikassa, kolme pinnaa jatkopaikkaa perässä. Otteet lohkopeleissä eivät ole olleet lainkaan huonoja, mutta pieni epäonni on riivannut. Toki alakerrassa on nähty myös karmeita virheitä. Viime kierroksen kohtaamisessa Hoffenheim oli kotonaan melko selvästikin parempi, loi enemmän maalipaikkoja, siinä missä Lyon oli todella tehokas omissaan. Lisäajan tasoitus oli vähintäänkin ansaittua. Tasapeli ei ole vielä katastrofi, mutta se tarkoittaisi myös, ettei jatkopaikka ole enää omissa käsissä. Eiköhän Nagelsmannin miehistö lähde otteluun totutun aktiivisesti. Hyökkäyspää on toiminut todella tehokkaasti. Avauksesta kärki Szalain pelaaminen on epävarmaa, sivussa on myös muutama rotaatiopelaaja.Ottelu pelataan tyhjille katsomoille, joten kotietu ei aivan normaalille tasolle yllä. Hoffenheimin otteluissa verkko heiluu molemmissa päissä taajaan, eikä tämä varmasti poikkeusta tee – ottelu nojaa tukevasti runsasmaaliseen suuntaan. Viihdyttävää sekä hyvätempoista kohtaamista on lupa taas odottaa. Joukkueiden materiaalien välillä ei ole suurta tasoeroa, Lyon on hippasen verran parempi. Näin ollen kotijoukkue ansaitsee karvan alle 50 pinnan suosikkiaseman.Benfican tilanne lohkossa on sellainen, että tätä peliä ei voi ainakaan hävitä enää. Lohkokolmonen on neljä pistettä Ajaxin sekä Bayernin perässä. Pelin panokset huomioiden kotijoukkue joutuu avaamaan peliään ja koettaa ottaa oppia viime kierroksen kohtaamisesta, jossa Ajax nappasi lisäajan maalilla niukan mutta lopulta ansaitun 1-0 voiton. Benfican nopeat hyökkäykset sekä aktiivinen prässi aiheuttavat amsterdamilaisille haasteen. Lusitaanien vire on alakuloinen, sillä alla on kolme tappiota putkeen. Omiin menee liikaa ja samaan aikaan hyökkäyspeli sakkaa. Muutama rotaatiomies on kokoonpanosta sivussa.Voitolla Ajaxilla on sauma varmistaa jatkopaikka jo nyt. Viime kohtaamisen unisen startin jälkeen Ajax kontrolloi peliä ja olisi voinut ratkaista ottelun nimiinsä jo aiemminkin. Ajax ei tingi pelifilosofiastaan vieraskentällä, vaan pyrkii pallonhallintaan sekä lyhytsyöttöpeliin. Pelirohkeutta pitää ihailla. Toki aavistuksen defensiivisempään suuntaan pelisuunnitelmaa ruuvataan. Pelillinen vire on erinomainen, mutta hyökkäyskaartilta odotetaan vähitellen tehoja myös eurokentillä. Avauksesta ei pitäisi olla ketään sivussa.Benfican parhaat aseet ovat nopeissa hyökkäyksissä varsinkin riistojen jälkeen, kun Ajaxin puolustuspää ei ole organisoitu. Vieraat hallitsevat pelivälinettä todennäköisesti taas enemmän. Vierasmaali avaisi peliä merkittävästi, mutta myös tasatilanteessa Benfican on olla normaalia aktiivisempi. Tämä vie ottelua runsasmaalisempaan suuntaan. Maaliodotusarvo nousee 2,90 tuntumiin, niinpä maalimäärävedoissa yli-vaihtoehto nousee pelattavaksi. Benfica ansaitsee ainoastaan marginaalisen suosikkiaseman.TsSKA vaanii vain kaksi pistettä kärkikaksikon takana, joten jatkopaikkaan on edelleen realistiset saumat. Kotikentällä viileissä olosuhteissa saatiin jo aiemmin Real järkytettyä, eikä Moskova ole helppo paikka vierailla Romallekaan. Joukkueen nykyvire ei kuitenkaan ole paras mahdollinen, kun kuusi edellistä ottelua on tuonut vain yhden voiton. TsSKA on puolustussuuntaan vahva ja puolustaa viiden alakerralla. Keskikentän Bijolin pelaaminen on epävarmaa, mutta muita avauksen poissaoloja ei isännillä pitäisi olla.Roma ei antanut viime kierroksen kohtaamisessa TsSKA:lle juuri palaa, vaan nakutti taululle hallitun 3-0 voiton. Myönnettäköön, ettei SKA ollut täysin ilman mahdollisuuksia, mutta tappio oli lopulta reilu lopputulema. Isäntien tilanne lohkossa on hyvä – johdossa ollaan tasoissa Realin kanssa, kaksi pistettä päivän kotijoukkuetta edellä. Tasapeli ei olisi tässä kohtaa katastrofi. Pelillisesti Roma ei ole ollut parhaassa lyönnissä, vaikka tulosta on irronnutkin. Kokeneen de Rossin sekä hyökkääjä Perottin pelaaminen on epävarmaa.TsSKA saa Akinfejevin takaisin maalille ja lähestynee ottelua tutusti tiiviin puolustuspelaamisen kautta. Tässä kohtaa Roma on haavoitettavissa tiiviillä puolustuksella, sillä viimeistelyn sekä maalipaikkojen luomisen suhteen on ollut viime viikkoina haasteita. Selkeä tasoero tekee vieraista lähes kerran kahdesta voittavan suosikin. Maalimäärän odote asettuu hyvin lähelle klassista kahden ja puolen maalin rajaa.Vaikka Valencia on edennyt lohkovaihetta ilman voittoa, ei jatkopaikka ole missään nimessä karannut. Lohkokärkeen on jo iso ero, mutta kakkospaikalle Unitediin on eroa vain kaksi täppää. Toki lohkon jumboa vastaan pitäisi saada ryhtiliike aikaan ja napata täysi pistepotti. Valenciaa on ollut todella vaikea kaataa tällä kaudella, mutta samaan aikaan joukkue ei saa tasaisia pelejä käännetyksi voitoiksi. La Ligan tasapeliautomaatti on ollut vaikeuksissa nimenomaan hyökkäyskolmanneksella – tehoja ei löydy, niinpä hyökkäyspään itseluottamus on syöty. Joukkuetta on toki vaikea kaataa, kun puolustuspää toimii tiiviinä, ja lisäksi kotikenttä on selvä etu. Laitapakki Piccini sekä tärkeä Tsherishev ovat epävarmoja osallistujia.Young Boysin saumat jakoon ovat hengissä, mutta pieni ihme vaatisi nyt vierasvoittoa. Eroa Man Unitediin on vain kolme pistettä. Viime kierroksen kohtaamisessa Valencian isäntänä berniläiset joutuivat tyytymään 1-1 pistejakoon. Ja nimenomaan tyytymään, sillä YB loi huomattavasti enemmän laadukkaita maalintekopaikkoja ja oli oikeastaan epäonninen, ettei voittanut peliä. Avauksen toppari Wütrich jatkanee sivussa.Koska tasapeli ei kummallekaan sovi, voisi kuvitella, että toisen jakson tasatilanteessa riskitasoja hieman nostettaisiin. Varmaa on, että Young Boys varmasti otti viime kierroksen otteista vaarin ja jatkaa nyt myös vieraskentällä aktiivisemmalla pelitavalla, mikä on myös paremmin pelaajiston selkärangassa. Valencia on vahva kotonaan, mutta ei se helpolla tästä pelistä pääse, semminkin kun maalinteko on niin turkasen vaikeaa. Valencian suosikkiasema nousee vain 60 prosenttiin, niinpä Young Boysin tasoitusten suuntaan saadaan pelit aikaiseksi. Pientä etua on myös maalimäärävetojen alle-vaihtoehdossa, sillä maaliodotusarvo jää 2,80 alapuolelle.Bayern johtaa lohkoa tasapistein Ajaxin kanssa ja on neljä pistettä kolmossijan Benficaa edellä. Voitto tästä saattaa täten jo varmistaa jatkopaikan. Bayern on kotonaan aktiivinen myös johtoasemassa, eivätkä murskavoitot selvästä suosikkiasemasta yllätä. Coman, Tolisso sekä Alcantara ovat lasaretin puolella, lisäksi Hummelsin pelaaminen on epävarmaa. Tässä ottelussa poissaolot eivät kuitenkaan liian suurta lovea tee.AEK on nollakerhossa, ja mikäli pistesuoritusta ei nyt nähdä, niin jatkopaikka karkaa lopullisesti käsistä. Otteet ovat olleet sen verran vaisuja, että jatkoon ei kyllä aikuisten oikeasti ole mitään asiaa. Viime kierroksen kotipelissä AEK hävisi Bayernille 0-2 toisen puolikkaan maaleilla, mutta oli ottelussa todella selvä vastaantulija. Helleenit lyövät takuuvarmasti bussin parkkiin ja pyrkivät luomaan uhkaa riistojen jälkeisillä nopeilla hyökkäyksillä sekä erikoistilanteilla. Kärki Livaja sekä alakerran Helder Lopes jatkavat pelikiellossa. Laituri Bakasetas on todennäköisesti myös sivussa.Ottelu etenee todella väkevästi suursuosikki Bayernin kontrollissa. Kyseessä on giganttinen, jopa yli 90 prosentin kotisuosikista. Koska isännät haluavat tarjota kotifaneille viihdettä, nousee maaliodotusarvokin todella ylös, päälle kolmen ja puolen häkin.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.