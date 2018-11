Pelivihjeet

SuperMoniveto: Lyonissa ei tasuri käy

Juventus johtaa lohkoa puhtaalla pelillä, eikä ole päästänyt omiin vielä yhtään palloa. Tämä kertoo kaiken oleellisen Vanhan Rouvan iskukyvystä. Voitolla Juve varmistaisi jatkopaikan jo nyt. Viime kierroksella torinolaiset voittivat Unitedin vieraissa 1-0 ja kontrolloivat peliä lähes koko matkan, vaikka antoi isännille pallonhallintaa toisella jaksolla. Juventuksen puolustuspää on ollut todella vakuuttava ja pelillisesti noussut yhdeksi mestarisuosikeista. Emre Can jatkaa lasaretissa, Mario Mandzukicin pelikunto on arvoitus.Man Utd on lohkon toisena jo viisi pistettä päivän vastustajan perässä, eikä eroa kolmossijalle ole kuin kaksi pinnaa. Tasapeli olisi tässä kohtaa kuitenkin todella maukas suoritus, kun jatkossa vastaan asettuvat ennakkoon lohkon kaksi kevyintä nippua. Tappionkin sattuessa jatkopaikka on vielä täysin omissa hansikkaissa. Nähtäväksi jää, miten Mourinho miehistönsä tällä kertaa asettaa, mutta paha pelko on, että ”tulosta lähdetään hakemaan” tuttuun ja vanhaan malliin. Tämä tarkoittaisi kentällä varsin defensiivistä Unitedia, mikä taasen on tuomion tie. Fellainin pelaaminen on epävarmaa.Juventus kontrolloi ottelua kotonaan aivan varmasti – tarkoittaa se sitten aktiivisempaa pallollista peliä tai vetäytymistä. Ottelu etenee pitkälti isäntien käsikirjoituksen mukaisesti. Sen verran tasoeroa joukkueiden välillä on, että kotivoitolle kellotetaan hivenen yli 60 prosentin todennäköisyys. Niinpä isäntien puolesta päästään jättämään myös pienet vedot. Juve on erikoistunut kontrolloituihin 1-0 ja 2-0 voittoihin, eikä moinen tulos olisi nytkään yllätys. Niinpä maaliodotusarvo jää kahden ja puolen tuntumaan.Manchester City johtaa odotetusti lohkoa, vaikkei ole samanlaista dominanssia eurokentillä esittänyt kuin Valioliigassa. Eroa Lyoniin on piste, kolmossijaan neljä pinnaa eli voitolla saattaa varmistua jo jatkopaikka. Pallosta pitävä joukkue dominoi pallonhallintatilastoa tälläkin kertaa, ja tulivoimainen hyökkäys löytää takuulla laadukkaat maalipaikat Shahtarin alakerrasta. De Bruyne loukkasi itsensä uudestaan ja on sivussa, Otamendin pelaaminen on epävarmaa.Shahtar on käytännössä jo pakkovoiton paikassa. Tehtävä ei ole mitenkään helppo, semminkin kun edellinen kohtaamisessa tuli Citizeniltä tylysti 0-3 pataan kotona. Rehellisyyden nimissä ottelu oli kyllä lukemia tasaisempi, Shahtarin viimeistely oli varsin vaisua. Joukkue pyrkii aktiivisuuteen ja on erittäin nopea kontraamaan, mutta joutuu nyt melko selvästi puolustuskannalle. Avauksesta tärkeä Taison on varmasti sivussa, keskikentän Stepanenkon pelaaminen on epävarmaa.Kuten todettu, isäntien selkeässä hallinnassa peli etenee. Hyökkäyskaarti on ollut viime viikkoina sen verran hyvässä iskussa, että eiköhän laadukkaita maalintekopaikkojakin nähdä riittävästi. Ottelussa on myös oma repeämispotentiaalinsa, mikäli vieraat avaavat peliään yhtään. Suuri tasoero tekee kotijoukkueesta peräti 85 prosentin suosikin. Odotettu maalimäärä nousee myös taivaisiin – aina päälle kolmen ja puolen nuotan.Viktoria Plzenillä on kasassa yksi piste, joten jos tästä pelistä tulee tappio, on jatkopaikka mennyttä. Toki realistisia mahdollisuuksia joukkueella ei jatkoon ollut kauden alussakaan. Yhtä kaikki, nyt pitäisi vihdoin pelata sitä valmentaja Vrban mainostamaa aktiivista futista. Realia vastaan avoimella pelillä tulee tosin noutaja. Kotimaassa on kulkenut viime viikot mainiosti, mutta hyökkäystehoja kaivattaisiin vielä lisää. Ykköskärki sekä tuiki tärkeä Krmencik on loppukauden sivussa, mistä on annettava suuri miinus.Realin syksy on ollut täynnä haasteita, jotka johtivat lopulta Lopeteguin potkuihin. UCL:ssä tilanne on kuitenkin kohtuullinen, sillä joukkue on kärjessä yhdessä Roman kanssa kahden pisteen erolla TsSKA:aan. Edelliskierroksella Los Blancos otti Plzenistä niukan 2-1 kotivoiton ja hallitsi peliä selvästi, mutta viimeistely tökki odotetusti. Samaan aikaan vastustaja päästettiin hämmentävän usein vetopaikoille. Kotimaasta on alla hallittu 2-0 kotivoitto Valladolidista Santiago Solarin ensimmäisestä ottelusta. Avauksesta Carvajal, Marcelo sekä Varane ovat sivussa.Eiköhän Real herää nyt hieman parempaan suoritukseen myös eurokentillä, kun ei-niin-pidetystä Lopeteguista päästiin eroon. Tasoero on valtava, niinpä Los Blancos kontrolloi ottelua selvästi vieraskentästä huolimatta. Vierasvoitto toteutuu noin kolme kertaa neljästä, maaliodotusarvo kipuaa puolestaan 3,20 päälle.Lyon on lohkossaan toisena, vain pisteen Man Cityn perässä ja kolme tikkiä edellä kolmosia. Näin ollen tasapeli ei olisi isännille tässä kohtaa ollenkaan huonompi suoritus jatkopaikkaa ajatellen. Näin ollen tiivis puolustuspeli ja riskittömyys ovat keskiössä. Kontrilla Hoffenheim on horjutettavissa. Lyon on ailahdellut kauden aikana, ja varsinkin omiin on mennyt liikaa. Tulivoimainen joukkue on kyseessä. Avauksen laitapakki Rafaelin pelaaminen on epävarmaa.Hoffenheim on tosiaan jo vähän ahtaassa paikassa, kolme pinnaa jatkopaikkaa perässä. Otteet lohkopeleissä eivät ole olleet lainkaan huonoja, mutta pieni epäonni on riivannut. Toki alakerrassa on nähty myös karmeita virheitä. Viime kierroksen kohtaamisessa Hoffenheim oli kotonaan melko selvästikin parempi, loi enemmän maalipaikkoja, siinä missä Lyon oli todella tehokas omissaan. Lisäajan tasoitus oli vähintäänkin ansaittua. Tasapeli ei ole vielä katastrofi, mutta se tarkoittaisi myös, ettei jatkopaikka ole enää omissa käsissä. Eiköhän Nagelsmannin miehistö lähde otteluun totutun aktiivisesti. Hyökkäyspää on toiminut todella tehokkaasti. Avauksesta kärki Szalain pelaaminen on epävarmaa, sivussa on myös muutama rotaatiopelaaja.Ottelu pelataan tyhjille katsomoille, joten kotietu ei aivan normaalille tasolle yllä. Hoffenheimin otteluissa verkko heiluu molemmissa päissä taajaan, eikä tämä varmasti poikkeusta tee – ottelu nojaa tukevasti runsasmaaliseen suuntaan. Viihdyttävää sekä hyvätempoista kohtaamista on lupa taas odottaa. Joukkueiden materiaalien välillä ei ole suurta tasoeroa, Lyon on hippasen verran parempi. Näin ollen kotijoukkue ansaitsee karvan alle 50 pinnan suosikkiaseman.Avauskohteessa pientä yllätystä Unitedin venymisen kautta pitää näillä pelipinnoilla hakea, sillä Juventus on kerännyt selkeästi liikaa kannatusta. Vähämaalisuus palkitsee myös. Kohteessa kaksi maksavimmat rivit kulkevat isäntien vähämaalisempien voittojen kautta, joten siihen suuntaan lähtevät myös pellit. Kolmannessa kohteessa Real Madrid on jäämässä yllättävän pienelle pelille, niinpä Los Blancosin varaan lasketaan ja otetaan ykkönen vierailta myös kyytiin. Päätöskohteen parasta antia on sivuuttaa ylipelatut tasapelit ja ottaa mukaan myös varsin runsasmaalisia lopputuloksia.0,1 – 0,21,2,5 – 0,10 – 1,3,41,3 – 2,4Hinta 14,40 euroa.3 – 0,21,2 – 00 – 1,2,42,4 – 1,3Hinta 2,40 euroa.