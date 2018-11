Pelivihjeet

Pitkäveto: Benfican on vedettävä riskillä

6.11. 10:54

Pitkäveto Ajaxia isännöivän Benfican on yritettävä pienellä riskilläkin maaleja. Tämä saattaa tietää odotettua runsasmaalisempaa koitosta.

9977:1 Benfica – Ajax, yli 2,5 maalia 1,83 * (55-45 %)



Mestarien liiga Benfican tilanne lohkossa on sellainen, että tätä peliä ei voi ainakaan hävitä enää. Lohkokolmonen on neljä pistettä Ajaxin sekä Bayernin perässä. Pelin panokset huomioiden kotijoukkue joutuu avaamaan peliään ja koettaa ottaa oppia viime kierroksen kohtaamisesta, jossa Ajax nappasi lisäajan maalilla niukan mutta lopulta ansaitun 1-0 voiton. Benfican nopeat hyökkäykset sekä aktiivinen prässi aiheuttavat amsterdamilaisille haasteen. Lusitaanien vire on alakuloinen, sillä alla on kolme tappiota putkeen. Omiin menee liikaa ja samaan aikaan hyökkäyspeli sakkaa. Muutama rotaatiomies on kokoonpanosta sivussa.



Voitolla Ajaxilla on sauma varmistaa jatkopaikka jo nyt. Viime kohtaamisen unisen startin jälkeen Ajax kontrolloi peliä ja olisi voinut ratkaista ottelun nimiinsä jo aiemminkin. Ajax ei tingi pelifilosofiastaan vieraskentällä, vaan pyrkii pallonhallintaan sekä lyhytsyöttöpeliin. Pelirohkeutta pitää ihailla. Toki aavistuksen defensiivisempään suuntaan pelisuunnitelmaa ruuvataan. Pelillinen vire on erinomainen, mutta hyökkäyskaartilta odotetaan vähitellen tehoja myös eurokentillä. Avauksesta ei pitäisi olla ketään sivussa.



Benfican parhaat aseet ovat nopeissa hyökkäyksissä varsinkin riistojen jälkeen, kun Ajaxin puolustuspää ei ole organisoitu. Vieraat hallitsevat pelivälinettä todennäköisesti taas enemmän. Vierasmaali avaisi peliä merkittävästi, mutta myös tasatilanteessa Benfican on olla normaalia aktiivisempi. Tämä vie ottelua runsasmaalisempaan suuntaan. Maaliodotusarvo nousee 2,90 tuntumiin, niinpä maalimäärävedoissa yli-vaihtoehto nousee minimalistisesti pelattavaksi. Benfica ansaitsee ainoastaan marginaalisen suosikkiaseman.