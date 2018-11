Pelivihjeet

SuperMoniveto: Tico, tico sano Atletico

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Inter on lohkokakkosena kolme pistettä Barcelonan perässä, mutta jo viisi tikkiä kolmosia edellä. Näin ollen tasapeli olisi kärkipelistä mitä mainioin tulos. Viime kierroksen kohtaamisessa Barca otti 2-0 kotivoiton ja piti Interin melko hyvin näpeissään. Luis Suarez toimi Messin poissa ollessa orkesterinjohtajana. Inter on kuitenkin pelannut todella vahvan syksyn ja kerännyt itseluottamusta kääntämällä useita tiukkoja pelejä omiin nimiinsä. Tässä kohtaa sinimustat on varmasti ärsyttävä ja haastava vastus, varsinkin kotinurmellaan. Lisäksi Mauro Icardi on ollut yksi Euroopan kuumimmista kärjistä. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen, kun Nainggolankin palasi Genoaa vastaan vaihdosta tositoimiin.Barcelona johtaa siis lohkoa, eikä Blaugranan ole mikään pakko tätä ottelua edes voittaa. Joukkueen luonteeseen ei kuitenkaan kuulu peruuttelu, niinpä pisteasetelmalle tuskin korvia lotkautetaan. Barca etenee vakuuttavassa iskussa, vaikka pieniä vaikeuksia Rayo Vallecanon vieraana olikin. Vermaelen on varmasti sivussa, mutta Messin sekä Umtitin paluut kokoonpanoon ovat jo nyt mahdollisia.Mielenkiintoinen sekä viihdyttävä ottelu on edessä, jossa erityinen mielenkiinto menee isäntien aktiivisuuteen. Uskaltaako Inter olla rohkea pallollisena ja miten alhaalta joukkue puolustaa? Jäätävän kovalla hyökkäysarsenaalilla operoiva Barcelona hallinnee pelivälinettä kuitenkin enemmän ja perustasoero tekee vieraista noin kerran kahdesta voittavan suosikin. Markkina on liikkunut vieraiden suuntaan, joten edut on jo sillä suunnalla syöty. Kohtaaminen kääntyy niukasti runsasmaaliseen päätyyn.Napoli jahtaa Liverpoolia pisteen perässä kakkossijalla ja on pisteen PSG:n edellä. Viime kierroksen kohtaamisessa Partenopei oli lähellä jopa vierasvoittoa, mutta di Marian huippuveto pelasti pariisilaiset pistejakoon myöhään lisäajalla. Ottelun kuva oli yllättäen hyvin tasainen, Napolin pelirohkeus ansaitsee aplodit. Pelillinen vire on varsin väkevä. Kokoonpanotilanne on hyvä, sillä sivussa on vain penkkimiehiä.Takaa-ajaja PSG tarvitsee ottelusta ehdottomasti pistesuorituksen, jottei jatkopaikan tavoittelu kävisi liian haastavaksi. Näin ollen vieraiden pelissä nähtäneen annos varovaisuutta. Alakerran virheet halutaan ainakin minimoida. Tuchelin aivoituksia on etukäteen vaikea kuitenkin arvioida, sillä hatusta saattaa löytyä sellainenkin kani, jossa hyökkäys on paras puolustus. Hyökkäysvoimassa nimittäin löytyy. Kurzawa on sairastuvalla, Jesen pelaaminen on epävarmaa. Dani Alves sekä Cavani ovat treenanneet ja saattavatkin löytyä jo kokoonpanosta.Napoli osoitti Liverpoolia vastaan, että joukkue osaa myös puolustusvoittoisen sekä matalamman tempon pelaamisen. PSG:lle voitto olisi tärkeä, sillä edessä on vielä haastava peli Liverpoolia vastaan. Riskillä kolmea pistettä tuskin kuitenkaan lähdetään hakemaan. Ottelusta voidaan odottaa kaikesta huolimatta hyvätempoista ja runsasmaalisempaan nojaavaa, sillä tulivoimaa on molemmilla, eikä PSG:n alakerta ole europeleissä pitävintä luokkaa ollut. Markkina on liikkunut vähämaalisempaan suuntaan, mutta odotusarvo kipuaa silti 3,30 päälle. PSG on vieraskentästä huolimatta hieman yli 40 prosentin suosikki. Lähimpänä peliä ovat vierasvoitto sekä maalimäärien over.Tottenhamin ero toiselle sijalle on karannut jo viiteen pisteeseen, joten tässä vaiheessa ei kelpaa enää mikään muu kuin voitto. Joukkueet kohtasivat muiden tapaan viime kierroksella, ja tuolloin Eindhovenissa päädyttiin 2-2 pistejakoon de Jongin tasoitettua ottelun loppupäässä. Peli oli Spursin hallintaa ja ottelu oli kontrollissa, mutta avauskierroksen tapaan pisteitä menetettiin kohtalokkaasti lopussa. Tottenhamin pelaajisto on ollut todella kovalla rasituksella tämän kalenterivuoden, mikä näkyy eittämättä suoritustasossa. Ykkösvahti Lloris ajettiin ulos, joten hän kärsii nyt pelikieltoa. Lasarettia miehittävät Vertonghen, Wanyama sekä Dier, lisäksi Rosen pelaaminen on epävarmaa.PSV:n tilanne on yhdessä pisteessä samanmoinen kuin päivän kotijoukkueella eli voitto olisi pakko repiä, mikäli ohuet jatkohaaveet halutaan pitää elossa. Pelillisesti joukkue on ollut mainiossa vireessä, mutta haastavassa lohkossa taso ei aivan riitä. Pelirohkeutta kyllä löytyy ja halua pelaavuuteen. Tässä kohtaa nähtäneen kuitenkin hieman varovaisempi ja puolustavampi PSV, joka nostaa riskitasoja tarvittaessa toisella jaksolla. Merkittäviä poissaoloja ei vierailla pitäisi olla.Lähtötilanteen vuoksi ottelusta voidaan odottaa runsasmaalisempaa, sillä toisen jakson tasatilanteessa sekä maalin tappioasemassa kumpikin joukkue avaa peliään merkittävästi ja lähtee riskeeraamaan, jolloin myös vastaiskuille jää tilaa. Kotijoukkueen kontrollissa ottelu kuitenkin edennee. Spurs voittaa kaksi kertaa kolmesta, kun maaliodotusarvo kipuaa aina 3,30 päälle. Aivan ei näillä arvioilla vedoille päästä, mutta livevedoissa maalimäärävetojen yli-vaihtoehto ansaitsee tarkan silmäilyn.Atletico on kolme pistettä päivän vierasjoukkuetta perässä lohkon toisena. Joukkueet kohtasivat viime kierroksella Saksassa, jolloin Dortmund repi tylyn 4-0 kotivoiton, mutta lopputuloksessa on rajusti ilmaa – peli oli huomattavasti lukemia tasaisempi. Tico on kotonaan perinteisesti todella vahva, eivätkä vahvuudet ole mihinkään muuttuneet: hyvin organisoidun puolustuspelaamisen myötä maalinteko on normaalisti joukkuetta vastaan todella haastavaa. Atleticolla on kuitenkin ollut pieniä haasteita läpi syksyn hyökkäyspään tehojen kanssa. Diegot Costa sekä Godin ja Koke olivat Leganesia vastaan lauantaina sivussa, mutta ovat todennäköisesti kokoonpanossa nyt.Dortmund etenee hirmuvireessä sekä kotimaassa että eurokentillä. Lohkovaiheessa omiin ei ole mennyt vielä ainuttakaan palloa ja Bundesliigassa BvB on tappioton ja tehnyt maaleja kolmen keskiarvolla. Kyseessä on yksi Euroopan kuumimmista nipuista juuri nyt. Ottelutahti on ollut raju, mutta ainakaan vielä ei suuria hiipumisen merkkejä ole nähty. Avauksesta toppari Diallon ja laitapakki Scmelzerin sekä Mario Götzen pelaamien on epävarmaa.Dortmund johtaa lohkoa kolmen pisteen erolla Atleticoon, jolla taas on jo viiden pinnan ero kolmansiin. Vallitsevan tilanteen vuoksi tasapeli ei olisi kummallekaan kärkipelistä mikään katastrofi. Ei olisi mikään mullistava yllätys, mikäli isännät lähestyisivät ottelua entistä tarkemman puolustuspelin kautta, semminkin kun tuoreessa muistissa on se tyly kylvetys. Estadio Wanda Metropolitano on vaikea paikka vierailla, niinpä Tico nousee karvan yli kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Dortmundille on näin tarjolla pientä peliä. Maalimäärällisesti ottelu nojaa hieman sinne vähämaalisempaan suuntaan.Avauskohteessa maksavimmat rivit kulkevat Interin venymisten kautta, joten yritetään pientä yllätystä heti kärkeen. Barcan nolla on erityisen maistuva. Toisessa kohteessa PSG:n kannatus on jäämässä selvästi liian pieneksi. Kyseessä on kuitenkin pieni vierassuosikki. Pelit vieraiden suuntaan, emmekä varo runsasmaalisia lopputuloksia. Kohteessa kolme Tottenham on karkaamassa hieman liian suurelle kannatukselle, mutta väistöliikkeet tehdään erityisesti tasapelien suhteen. Päätöskohteesta löytyy kupongin paras anti, sillä Atletico on jäämässä todella selvästi liian pienelle pelille. Kotivoiton kautta ja molemmille nollat mukaan.0,2 – 0,10,1 – 1,31,3 – 0,20,2,3 – 0,1Pelin hinta yhteensä 19,20 euroa.