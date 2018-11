Pelivihjeet

Moniveto: Nyt saa pelleillä Montpellier

Perustaso 2-4Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-1Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliUdinese oli alkuun pahassa alakynnessä Genovassa, mutta onnistui toisen puoliajan ryhtiliikkeen ansiosta nousemaan kahdesti tappioasemasta tasapeliin. Friulilaisten mentaalinen puoli on ollut koetuksella pitkittyneen heikon putken jälkeen, mutta se miten Genoaa vastaan esiinnyttiin pelin loppupuolella, antaa lupauksia paremmasta. Muutamia avauksen miehiä on Udineselta sivussa loukkaantumisen takia.Milan on viime aikoina vahvasti ailahdellut. Viime viikko sisälsi sekä pettymyksen että onnistumisen. Rasitustaso jatkuu korkealla, sillä Genoaa vastaan Rossoneri mittelee rästiottelun keskiviikkona. Materiaaliltaan milanolaiset ovat vahvoja, minkä ansiosta pisteitä on kelpo kasa kerätty plakkariin. Bonaventura, Calabria, Strinic ja Caldara miehittävät lasarettia.Tasoeroa löytyy Milanin eduksi selvästi, joten vieraissakin Rossoneri pienessä suosikin asemassa on. Mikäli Udinese pystyy jatkamaa sitä draivia, millä Genovassa pelin lopetti, on kotivoitto täysin mahdollinen. Rasituksesta on rokotettava vierasjoukkuetta. Maalimäärää pidetään normaalilla tasolla.Perustaso 3-3Kokoonpanot 5-5Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliBetis on alkukaudella tullut tunnetuksi nyhjäävästä pallonhallinnastaan maalintekoalueen ulkopuolella. Vaikka ihan näyttävääkin peliä pystytään esittämään, tehokkuus loistaa usein poissaolollaan. Toisaalta taas, Betisillä olisi aihioita otteissaan, jos jotain keksitään luovuusosastolla. Viime kierroksella hävittiin Getafelle ansaitusti, mutta Euroopan liigassa haettiin upea voitto Milanista. Cupissa Racingia vastaan pyritään säästelemään. Kokoonpanotilanne on hyvä, vain Javi Garcia on varmuudella sivussa.Celta sai vihdoin ehjän esityksen aikaiseksi fokuksen osalta ja viikonloppuna pelattiin kauden parasta futista. Eibar murskattiin siis viime kierroksella neljällä maalilla. Vastaavalla pelaamisella vain kohinaa kuuluisi, kun galicialaiset nousisivat sarjataulukossa. Celta kuitenkin on sen verran epävakaa porukka, ettei jatkumoa voi kiistatta olettaa. Cupissa pelataan arkena Real Sociedadia vastaan. Ei olisi mahdoton yllätys, jos Celta esiintyisi ihan vahvalla kokoonpanolla. Mathias Jensen on varmuudella sivussa. Lisäksi muutamalla avauksen miehellä pikkukolhut tuovat epävarmuutta osallistumiseen.Betis on kotonaan suosikki, mutta itsestään selvää kotivoittoa ei uskalla odottaa. Celtalla on rosterissaan potentiaalia kontrata riistojen jälkeen vahvasti ja se voi olla myrkkyä andalusialaisille. Toisaalta molemmat joukkueet voivat myös taistella pallonhallinnasta. Maaliodottama on suhteellisen normaali, mutta repeämisellekin on perusteita.Perustaso 3-4Kokoonpanot 5-5Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliMontpellierin kymmenen ottelun mittainen tappioton putki katkesi tiistaina liigacupissa, mutta sarjassa se ei ole hävinnyt sitten avauskierroksen. Liigacupissa kokoonpano oli selkeästi normaalia heikompi, joten suurempia johtopäätöksiä siitä ottelusta ei kannata vetää. Sarjassa Montpellier on pelannut hyvällä tasolla jo pidemmän aikaa ja reilummalla tuurilla pisteitä olisi kasassa vieläkin enemmän.Eurokentillä mukana oleva Marseille tulee liigacupiin mukaan vasta seuraavalle kierrokselle, joten se on päässyt valmistautumaan otteluun rauhassa. Le Classiquessa PSG oli parempi maalein 2–0, mutta pientä jossiteltavaa OM:lle jäi hylätystä maalista viisi minuuttia ennen vieraiden yliajan toista osumaa. Marseillen kauteen on mahtunut toistaiseksi varsin paljon ailahtelua, mutta perustasoltaan se on silti taulukossa muutaman sijan ylempänä olevaa Montpellieriä edellä.Montpellier on kenties sarjan parhaiten puolustava joukkue, kun taas Marseillen vahvuudet ovat hyökkäyspäässä. Kummallakaan ei ole alustavasti suurempia kokoonpanohuolia. Kierroksen päättävään otteluun lähdetään hyvin ympäripyöreistä lähtökohdista.Serie A:ssa kiinnostaa molempien nollat ja ohuesti myös kotimenestys. La Ligassa Betis on jäämässä alipelatuksi, joten kotivoitot ovat ihan makoisia pelivalintoja. Ranskasta löytyy kierroksen paras täky, kun Marseille on selkeästi aliarvostettu. Pelataan ilman muuta Montpellieriä vastaan päätöskohteessa.0, 2 – 0, 12, 3 – 1, 20, 1 – 2, 3