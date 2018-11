Pelivihjeet

Moniveto: Menevätkö pelirahat susien suuhun?

Perustaso 5-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 5-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu suuriMaalimäärä suuriJuventus oli viime viikolla elementissään etenkin Mestarien liigassa, kun Manchester United kaadettiin dominoinnin jälkeen vieraissa. Serie A:ssa haiskahti jo välipeliltä, kun Empolissa oltiin avausjaksolla suurissa vaikeuksissa. Lopulta Vanha Rouva tuli Cristiano Ronaldon johdolla kuitenkin niin sanotusti paremmalla ohi. Erinomainen joukkue Juventus on. Cagliaria vastaan syttyminen on hienoisten kysymysmerkkien alla, kun Man Utd kohdataan toistamiseen UCL:ssä ensi viikolla. Terveystilanne torinolaisilla on hyvä.Cagliarille viime ajat ovat olleet vahvoja. Tappio on nyt vältetty kolmessa matsissa putkeen ja viimeksi kaadettiin kriisijoukkue Chievo kotona hallitusti. Pelikuri on tällä hetkellä hyvää ja tukea saadaan joukkuekavereilta kentällä. Tiiviyttä testataan tässä pelissä toden teolla, kun vastassa on hirmuinen hyökkäyskalusto. Kokoonpanossa on pieniä puutoksia loukkaantumisten takia.Tasoero ottelussa on hurja ja kotietukin on rapsakka. Juventus on siis suursuosikin asemassa. Maalimäärässä on myös repeämisvaaraa tasoeron takia. Pienimaalisuus on pelikelpoisuuden rajoilla. Samoin on Juventuksen voitto.Wolverhamptonilla on alla tappiot Watfordille ja Crystal Palacelle, joten vahva jakso on katkennut. Peliesityksetkään eivät vakuuttaneet lainkaan ja sudet ovat osoittaneet haavoittuvaisuutensa. Pelitaktisia muutoksia tuskin kuitenkaan tullaan sen suuremmin näkemään, vaikka heikkoudet ovat paljastuneet. Terveystilanne Wolvesilla on vahva.Tottenham hävisi hankalissa olosuhteissa sarjakärki Manchester Citylle viime pelinsä, mikä katkaisi Spursin pitkän voittoputken. Liikaa johtopäätöksiä tappiosta sarjan parasta jengiä vastaan ei kannata vedellä. Luottomiehistä puolustaja Jan Verthongen on ainakin sivussa.Tasoeroa löytyy selvästi Tottenhamin eduksi, joten Molineuxillakin pelatessa todistetaan pientä vierassuosikkia. Kotietu ja Wolvesin kyvykkyys pitävät kuitenkin marginaalit melko pieninä. Maalimäärällistä linjaa asetellaan 2,5 maalin tuntumaan.Arviot: 1X2 29-28-43 % alle/yli 2,5 maalia 51-49 %Perustaso 2-5Kokoonpanot 5-4Vireystila 2-5Motivaatio 4-3Ottelurasitus 3-2Kotietu normaaliMaalimäärä suuriRayolla puolustuskurinalaisuus on sarjan heikoimpia, minkä takia menestys ei saavuta vallecasilaisia. Pienillä marginaaleilla pelataan, mutta virhepotentiaali on suuri verrattuna muihin joukkueisiin. Gironassa hävittiin viikonloppuna, vaikka täydet saumat vähintään tasapeliin olivat olemassa. Itseluottamustaso on matalalla ja siihen haetaan tiistaina Leganesia vastaan cupissa seuraavan kerran korjausta. Tähän Barca-matsiin saatetaan saada oikein iskukykyinen joukkue jalkeille, vain Tito on sivussa varmuudella.Barcelona kyykytti Real Madridia El Clasicossa murskalukemin ja osoitti olevansa selvästi sarjan paras joukkue. Kuten arveltua, Lionel Messin poissaolo ei mahdottomia merkinnyt. Blaugranalla hyökkäyssuuntaanhan tuota huippulaatua riittää. Keskiviikon cupin pelissä Cultural Leonesaa vastaan peluutetaan mahdollisimman paljon b-miehiä. Messi, Umtiti ja Vermaelen ovat loukkaantuneina sivussa tästä ottelusta.Hurjan tasoeron pelistä puhutaan, joten Barcelona on vieraissakin suuri suosikki. Mikäli Rayo lähtee peliin aktiivisesti, on tässä matsissa ainesta hurjaankin maalikarnevaaliin.Kierroksen selkeä tärppi löytyy Valioliigan myöhäisottelusta. Wolverhamptonin mahdollisuuksia on aliarvioitu alustavassa pelijakaumassa. Haemme tähän kohteeseen siis pikkuyllätystä kotivoiton kautta. Juventuksen matsissa pienimaalisuus on eniten maistuvaista. Espanjan peli on pelijakaumien puolesta kohdallaan, joten haetaan tähän tuloshajonnan takia runsasmaalisuutta, mikä voisi nostaa kertoimia, jos muut ottelut jäävät pienimaalisiksi.0, 1, 2, 3 – 01, 2, 3 – 0, 11, 2 – 2, 4