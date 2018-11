Pelivihjeet

Pitkäveto: Ison panoksen peliin pienellä panoksella

PerjantaiIlves on ottelussa suuressa kaksi kertaa kolmesta voittavassa suosikkiasemassa. Maaliodotusarvo on kohollaan, 5,40 maalia.Pitkävedossa on Veikkaus arvioinut matsin todella runsasmaaliseksi. Aivan tähän ei lähdetä. Ässillä kun on maalien kanssa vaikeuksia, eikä tässä nyt aivan välttämättä mitään järjetöntä maalijuhlaa tulla todistamaan.LauantaiPerustaso 2-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-1Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiWolfsburg on ailahdellut alkukaudesta. Nykyinen sijoitus keskikastissa vastaa kokonaisuutena hyvin suoritustasoa ja potentiaalia. Sarjasta löytyy useampi selvästi Wolfsburgia parempi joukkue, mutta toisaalta Bruno Labbadian suojatit ovat myöskin luokkaa parempia kuin häntäpään niput.Sarjakärki Dortmundin voittoputki katkesi viime kierroksella Herthaa vastaan, mutta Borussian peliesitys oli laadukas. Varsinaisen peliajan tasapeli oli tuloksena myös alkuviikon cup-ottelussa Union Berliniä vastaan, mutta jatkopaikka irtosi jatkoajan lopussa tulleella Marco Reusin rankkarimaalilla. Keltamustien peli rullaa kokonaisuutena mainiosti, mutta otteluruuhka on kova.Vieraat lähtevät kovemmasta rasituksestaan huolimatta otteluun hieman yli 50-prosenttisina suosikkeina. Vetomielessä Dortmundin pelaaminen ei nykykertoimilla kuitenkaan maistu. Wolfsburg ei tosiaan ole vastustajana sieltä sarjan heikoimmasta päästä, ja isännät ovat ottaneet tällä kaudella jo Leverkusenin ja Schalken päänahat. Tasapelin tarjous 3,85 kirvoittaa minimalistiset vetohalut.SunnuntaiPerustaso 2-1Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliParma on viime kierrokset ollut pahoissa vaikeuksissa, kun itseään laadukkaampia joukkueita on kohdattu. Lisäksi kokoonpanon kanssa on ollut vaikeuksia, mikä on osaltaan vaikuttanut tekemisen tasoon. Isossa kuvassa Parma on ollut alkukaudella vahva. Johtoasemassa puolustustaistelu on ollut etenkin onnistunutta. Yksilötaitoa on hyökkäyspäässä sen verran, että alakastissa erotutaan massasta. Loukkaantumistilanne ei ole enää erityisen paha, mutta toki Inglese, Grassi, Dimarco ja Sierralta ovat edelleen sivussa.Frosinone jysäytti tiskiin kauden avausvoiton SPALin vieraana ja vieläpä murskalukemin. Pelifilosofiassa on havaittavissa muutosta pelirohkeuden osalta. Kahdessa viime ottelussa onkin isketty yhteensä kuusi maalia, mikä on hyökkäyskaluston perustasoon nähden huikea määrä. Unelmat säilymisestä ovat pikkuseurassa heränneet. Useita avauksen miehiä on sivussa. Lasaretistahan löytyvät Hallfredsson, Dionisi, Perica, Ardaiz ja Paganini.Parma on joukkueista laadukkaampi ja kotonaan selvä suosikki. Frosinonella on kuitenkin nyt ensi kertaa itseluottamus kunnossa ja tekemisen meininki päällä, joten ottelusta voi hyvinkin tulla erikoinen spektaakkeli. Maalimäärällinen lähtökohta riippuu erittäin paljon vieraiden pelirohkeudesta. Asetellaan lähtökohta normaaliksi ja reagoidaan maalimäärävetoihin livepuolella, jos aihetta on. Ennakkoon Parmaa voi kyllä ostaa vetoihin.MaanantaiKyseessä on iso matsi. Molemmat ovat suosikkeja putoamaan ja keskinäisen matsin pisteet ovat tietty tärkeitä. Molemmilla ovat vielä voitot kiertäneet. Nousijajoukkue Fulham on voittanut Valioliigassa tällä kaudella vain kertaalleen ja Huddersfieldin voitoton liigaputki on venynyt jo neljäntoista matsin mittaiseksi. Itseluottamus on molemmilla alamaissa ja tästä pelistä tahdotaan ehdottomasti vapauttavaa täyttä pistepottia.Huddersfieldin suurimmat ongelmat löytyvät tehoista: neljä tehtyä maalia kymmeneen matsiin kertoo kyllä kaiken olennaisen. Muuten ei pelillisesti olla aivan kuralla. Mutta ilman maaleja on tietty pikkuisen vaikea voittaa ketään ikinä mitään.Fulhamin ykkösongelma on kenttätasapainon löytäminen. Slavica Jokanovicin pelifilosofia luo paikkoja ja maalejakin onnistutaan tekemään, mutta takalinjat eivät kestä. Virheitä tulee aivan liikaa.Panosta pelissä siis riittää. Perustaltaan Fulham on täältä katsottuna pikkuisen parempi ja nyt vuotavilla takalinjoilla olisi vastassa liigan köykäisin hyökkäys. Vähän kallistutaan siis vieraiden puoleen. Toki kotietu pitää Huddersfieldin niukkana suosikkina, mutta kertoimien valossa uskaltaa Mökkiläisten päälle kolmen kerrointa ostaa.