Vakio 1: Liverpool tulee ja Tykkimiehet taipuu

+ Pelisuositus + Pelijakauma vihjettä laadittaessa Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Newcastle - Watford 39 28 33 1 2 Everton - Brighton 59 25 16 1 3 Cardiff - Leicester 34 28 38 1 4 West Ham - Burnley 54 26 20 1 5 Arsenal - Liverpool 30 26 44 2 6 Stoke - Middlesbrough 40 30 30 1 X 7 Nottingham - Sheffield Utd 33 30 37 1 X 8 Derby - Birmingham 48 28 24 X 2 9 Brentford - Millwall 49 28 23 1 X 10 Sheffield W - Norwich 35 30 35 1 11 Hull - WBA 28 28 44 1 X 12 Reading - Bristol C 30 29 41 2 13 Blackburn - QPR 42 29 29 X 2



Suosikkiosastolta löytyy liian vähän pelatuista merkeistä varmaehdokkaiksi Newcastlen, Liverpoolin sekä Bristol Cityn voitot. Muita edullisia varmaideoita ovat Cardiffin ja Sheffield W:n voitot.Rahahakuina käytetään ohipelejä liikaa pelatuista Derbyn, WBA:n ja Blackburnin voitoista sekä tasapelivarmistusta Brentfordin voitolle.Perustaso 5-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-2Kotietu normaaliMaalimäärä pieniStoke on materiaaliltaan sarjan eliittiä, mutta peliesityksiltään vain keskikastia. Potters on Gary Rowettin alaisuudessa parhaimmillaan silloin, kun vastustaja ottaa hallinnan. Jos Stoke joutuu rakentamaan peliä itse, menee sormi helposti suuhun ja puolustuspää altistuu samalla vastaiskuille. Viikko sitten Stoke haki puolustusvoittoisella pelillä ja maajoukkuemaalivahti Jack Butlandin torjunnoilla Bristolilsta 1–0-vierasvoiton.Middlesbrough ei vakuuttanut viikko sitten Derbyn isäntänä eikä olisi ansainnut tasapeliä. Isossa kuvassa Boron suoritustaso on kuitenkin ollut ihan kelvollista – noususta Valioliigaan taistellaan tosissaan. Puolustuspeli on totutusti Boron vahvuus Tony Pulisin alaisuudessa, sitä kautta maalijuhlaa tästä ottelusta tuskin muodostuu.Vierailla on alla keskiviikolta liigacupin peli Crystal Palacea vastaan, joten Pulis käyttänee jonkin verran rotaatiota. Todennäköisesti Boron lähtökohta on tässä puolustusvoittoinen ja Stoken pakottaminen epämukavuusalueelleen. Isännät ovat koti- ja lepoedun turvin marginaalisia suosikeita, mutta jälleen kerran edessä voi olla vaikeuksia tiiviisti puolustavaa joukkuetta vastaan.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiNottingham haki viime kierroksella pisteen Leedsiltä 1–1-tuloksella. Forest keskittyi etenkin johtoon päästyään puolustuspeliin ja antoi otteen suosiolla vastustajalle. Juuri puolustuspelin organisointi on se pelin osa-alue, josta manageri Aitor Karanka parhaiten tunnetaan. Hyökkäyssuuntaan hänen joukkueensa ovat usein keskinkertaisia.Sarjakärki Sheffield United pelaa tällä hetkellä hyvällä itseluottamuksella ja kärkimies Billy Sharp pussittaa palloa verkkoon hurjalla prosentilla. Pikkuisen mukana on kuitenkin ylisuorittamisen ja onnekkuuden makua – pelillisesti Blades ei ole ollut ihan niin suvereeni kuin tulokset väittävät, eikä esimeriksi Sharpin viimeistelytehokkuus ole kestävällä pohjalla. Regressiota eli paluuta keskiarvoon on luvassa jossain vaiheessa.Isännillä on alla liigacup-peli tiistailta Burtonia vastaan, mistä tuli kirvelevä 2–3-tappio. Karanka antoi siinä lepoaikaa muutamille luottomiehilleen, mutta pientä rasitushaittaa Forestille voi laskea. Sheffield United pääsee peliin tuoreena ja on marginaalinen ennakkosuosikki.Perustaso 4-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliDerby on ollut viime kierroksilla hyvässä vireessä. Viikko sitten kärkipään Middlesbrough’n vieraana se oli parempi osapuli pelillisesti, mutta nuoren laitapakin Jayden Boglen loppuhetkien epäonninen oma maali maksoi kaksi pistettä. Tällä viikolla Pässit pelasi liigacupia keskiviikkona Chelsean vieraana, joten manageri Frank Lampard kierrättänee kokoonpanoa.Birmingham porskuttaa niin ikään todella lujaa tällä hetkellä. Blues oli hyvä jo avauskierroksilla, muttei saanut silloin ansaitsemiaan tuloksia. Sittemmin tuurit ovat kutienkin tasoittuneet ja Garry Monkin suojatit ovat kiivenneet sarjataulukossa jo keskikastin paremmalle puolelle. Toppari Harlee Deanin loukkaantumisesta huolimatta lähtökohdat tähän otteluun ovat mainiot.Vierailla on tässä kohtaa hyvä iskun paikka yllätykseen. Derby on laadukkaampana joukkueena kotonaan toki kiistatta suosikki, mutta liigacupin rasitus ja ”Stamford Bridgen kupla” saattavat näkyä isäntien pelissä. Derby oli syyskuussa vaikeuksissa Championshipissä sen jälkeen, kun oli pudottanut liigacupissa vieraissa Manchester Unitedin. Nihkeä peli voi olla nytkin edessä.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiBrentford on synkässä tuloskunnossa, mutta otteet tulosten takana antavat aihetta optimismiin. Bees on ollut viime aikoina valtaosassa otteluistaan se epäonnisempi osapuoli, eikä huono tuuri jatku loputtomiin. Pientä turbulenssia kulisseissa on toki lokakuussa aiheuttanut pitkäaikaisen ja hyvää työtä tehneen managerin Dean Smithin lähtö Aston Villaan paremman palkan perässä, mutta hänen apulaisena toimineen Thomas Frankin nousu ykköseksi on tarkoittanut pelitavan pysymistä entisellään.Millwall näyttää pääsevän hiljalleen viime kaudelta tutulle suoritustasolleen. Alkukausi oli nihkeä ja pienet marginaalit kääntyivät usein Leijonia vastaan, mutta tähän peliin Neil Harrisin suojatit tulevat viiden edellisen pelin saldolla 3–1–1.Ottelussa on pientä Lontoon paikallispelin henkeä, mutta mistään kuumasta derbystä ei puhuta. Seurat sijaitsevat kuitenkin eri puolilla pääkaupunkia ja niillä on omat päävihollisensa. Brentford lähtee kotiedun myötä otteluun suosikkina ja dominoinee pallonhallinnallaan pelitapahtumia tasatilanteessa. Millwall vetäytynee suosiolla puolustusasemiin ja panostaa hyökkäyspäässä erikoistilanteisiin.Perustaso 3-3Kokoonpanot 3-3Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSheffield Wednesday on ailahdellut paljon tänä syksynä. Jos Luhukayn suojateilla on nyt alla kuuden sarjapelin saldo 1–2–3, mitä ennen Pöllöt pelasi puolestaan kuusi peliä saldolla 4–1–1. Sijoitus oli vastikään nousukarsintapaikan tuntumassa, mutta viime kierrosten tappiot ovat palauttaneet Wedsin keskikastiin.Norwich on kääntänyt viime aikoina useita tiukkoja pelejä voitokseen ja noussut sarjataulukossa jo neljän kärkeen. Kanarialintujen maaliero on selvästi kärkipään heikoin, ja se indikoi sijoituksen tippumista. Daniel Farken suojatit eivät ole olleet pelillisesti niin hyviä kuin sarjasijoitus väittää, ja jossain vaiheessa ne tasaiset ottelut kääntyvät myös pistejaoiksi ja tappioiksi.Vierailla on ylimääräistä rasitusta tiistain liigacupin Bournemouth-pelin myötä, minkä lisäksi sairastuvalla on useampi runkomies. Hyökkääjä Jordan Rhodes on lisäksi edustuskelvoton omistajaseuraansa Wedsiä vastaan, joten vasta loukkaantumisesta toipunut Teemu Pukki ”joudutaan” heittämään kehiin. Ennakkoasetelma on tasainen.Perustaso 2-5Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliHull haki viime kierroksella todellisen taisteluvoiton Boltonista 1–0-lukemin. Tiikerit teki maalin heti ensimmäisestä paikastaan ja antoi sen jälkeen otteen suosiolla vastustajalle. Puolustus kesti sillä kertaa painostuksen, mutta eipä sen kaltaisella esityksellä voi kovin ruusuista loppukautta povailla. Manageri Nigel Adkinsilla riittää tekemistä, jotta sarjapaikka säilyy.West Bromwichilla on ollut vaikeaa viime kierroksilla. Baggies on kerännyt vain pisteen kolmesta edellisestä ottelustaan ja kokoonpanohuoliakin löytyy. Tärkeä hyökkääjä Dwight Gayle joutui huilaamaan viime kierroksen Blackburn-ottelun kantapäävamman takia ja hänen pelaaminen tässä ottelussa on epävarmaa. Samat sanat pätevät laitapakki Kieran Gibbsiin, toppari Ahmed Hegaziin ja keskikentän Gareth Barryyn. Varmuudella Albionilta puuttuu pelikieltoa kärsivä toppari Kyle Bartley.Perustasoeroa joukkueiden välillä löytyy sen verran reippaasti, että Hull on kotiedustaan huolimatta altavastaajan asemassa. Maaliodotusarvo on lähellä sarjan keskiarvoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 3-3Vireystila 1-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliReadingin taso on tällä hetkellä surkea materiaalissa piilevään potentiaaliin peilattuna. Royals oli puolitoista vuotta sitten nousukarsintafinaalissa Wembleyllä ja hävisi Valioliigapaikan Huddersfieldille rankkarikisassa. Materiaali ei ole siitä heikentynyt, mutta tämän hetken otteilla putoaminen Ykkösliigaan on konkreettinen uhka. Manageri Paul Clementin potkut eivät tulisi yllätyksenä, vaikka lausunnot pelaajien suunnalta väittävät hänen nauttivan joukkueen täyttä luottamusta.Bristol City on vankka keskikastin joukkue. Viime kierroksella tuli takkiin Stokelta 0–1, mutta paikkojen valossa pistejako olisi ollut reilumpi lopputulos. Maalivahtiosastolla on yhä loukkaantumishuolia, kun sekä Frank Fielding että Niki Mäenpää kuntouttavat itseään.Sen verran joukkueiden suoritustasoissa on eroa vieraiden hyväksi, että Reading on kotiedustaan huolimatta ottelun altavastaaja. Myös isännillä on loukkaantumishuolia – muun muassa ykkösvahti Vito Mannone on lasaretissa. Maaliodotusarvoltaan ottelu on lähellä sarjan keskiarvoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 4-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiBlackburn on hävinnyt tällä kaudella vasta kolmesti ja keikkuu ansaitusti sarjataulukon keskikastissa. Nousijajoukkue otti viikko sitten arvokkaan vieraspisteen kärkipään WBA:lta. Itseluottamus on siis kunnossa. Huolia manageri Tony Mowbraylle tuovat kuitenkin avauksen topparien Darragh Lenihanin ja Charlie Mulgrewin loukkaantumiset.QPR on kerännyt peräti 13 pistettä edellisistä jaossa olleesta 15 mahdollisesta ja noussut top 6 –paikan tuntumaan. Pelillisesti Steve McClarenin suojatit eivät ole olleet kuitenkaan ihan niin hyviä kuin tulokset väittävät. Ärrillä on ollut mukana hyvää tuuriakin, ja ajan mittaan on edessä paluu keskiarvoon. Se tarkoittaa sijoituksen tippumista keskikastin huonommalle puolelle.Joukkueiden välinen tasoero on pieni, joten kotietu tekee Blackburnista pelin hieman yli 40-prosenttisen suosikin. Roversin puolustuspään loukkaantumisista huolimatta ottelun maalimäärä jää todennäköisemmin korkeintaan kahteen kuin vähintään kolmeen maaliin – usein joukkueet kompensoivat puolustuspään poissaoloja joko tietoisesti tai alitajuisesti hieman varovaisemmalla pelityylillä ja työteliäämmällä koko joukkueen puolustustyöskentelyllä.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.