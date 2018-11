Pelivihjeet

SuperMoniveto: Kärpät ja Tappara, ottakaa rauhassa

Kärpät lähtee otteluun niukkana suosikkina. Odotettava maalimäärä on hyvin pieni, 4,50 maalia.Ilves on ottelussa suuressa kaksi kertaa kolmesta voittavassa suosikkiasemassa. Maaliodotusarvo on kohollaan, 5,40 maalia.Ennakkoasetelma on ympäripyöreä. Maaliodotusarvo on suuri, 5,65 maalia.Tappara on vieraissakin pieni suosikki. Maaliodotusarvo jää pikkuisen keskimääräisen alapuolelle, 5,00 maalia.Hämeenlinnassa ja Raumalla suositaan ihan edullista vähämaalisuutta. Ilvekselle haetaan perusvoittoja Ässistä, aina parempi mitä pienenpään maalilukuun Tupsukorvat jäätyisi. Kouvolaan haetaan maalijuhlaa, KooKoo on edullisempi pelikohde. Raumalla1,2 – 1,22,3,4 – 13,4 – 3,41,2 – 1,2,3