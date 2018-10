Pelivihjeet

SuperMoniveto: Kärpät hoitaa – rahanarvoiset yllätykset muista matseista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kärpät lähtee otteluun selkeästä liki 60 pinnan varmuudella voittavasta suosikkiasemasta. Maaliodotusarvo on keskimääräisessä, 5,20 maalia.Pelicans saa ottelussa kerran kahdesta voittavan suosikin viitan. Maaliodotusarvo on keskimääräisessä, 5,20 maalia.Ennakkoasetelma on tasainen. Odotettava maalimäärä on pikkuisen kohollaan, 5,30 maalia.Jukurit saa kotiedun voimin pienen suosikkiaseman. Maaliodotusarvo on siellä keskimääräisen tuntumassa, 5,00 maalia.Kierroksen todennäköisin voittaja Kärpät pelataan voittamaan. Rahanarvoisia yllätyksiä puolestaan haetaan Ässien ja KooKoon vähämaalisuudella (Ässien menestykset edullisempia pelikohteita) ja Lukon voitoilla. Pelicansin ja SaiPan kesken haetaan myös isompaa tiliä kokeilemalla SaiPan onnistumisia.3,4 – 1,21,4 – 1,31,2 – 1,21,2 – 3,4