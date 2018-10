Pelivihjeet

Moniveto: Bonusrahaa 20 000 euroa – halvalla kuuden euron pelillä rahajahtiin

Tappara saa kotiedun verran suosikkiasemaa. Maaliodottama on pienen suuntainen, 4,75 maalia.JYP on reippaasti päälle kerran kahdesta voittava suosikki. Maaliodotusarvo kipuaa runsaaksi, 5,50 maalia.Peli-idea on yksinkertainen. Vedetään Tapparan ja TPS:n kesken vähämaalista ja JYP:n ja Sportin kesken runsasmaalisempaa. Näin saadaan peliin mukavaa hajontaa ja arvo pysyy fiksuna. Pelin arvoa nostetaan vielä hakemalla oikein nätisti maksavia Sportin yllätyksiä.1,2,3 – 16 – 3,4Yhteensä 1,20 euroa1,2,3 – 12,3 – 3,4Yhteensä 2,40 euroa1 – 2,36 – 3,4Yhteensä 0,80 euroa1 – 2,32,3 – 3,4Yhteensä 1,60 euroa