Pitkäveto: Ässät pysyvät hihoissa

30.10. 12:16

Pitkäveto Nostetaan tipseihin pikkunäppärä vetoidea SM-liigasta.

2547:2 Ässät – KooKoo, alle 5,5 maalia 1,88 * (46-54 %)



SM-liiga Ennakkoasetelma on tasainen. Odotettava maalimäärä on pikkuisen kohollaan, 5,30 maalia.







Pitkävedossa aiheuttavat pientä kipinää maalimääräkohteiden "alle" -vaihtoehdot. Ässien tehot ovat heikot ja KooKoo on saanut pikkuisen tiivistettyä puolustuspelaamistaan. Maalijuhla ei siis ole aivan saleteissa.